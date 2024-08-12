Жители одного из российских городов массово пожаловались на запах гари на улицах

Астраханцы активно сообщают о распространении газового запаха в городе. Оперативный центр 112 зарегистрировал 27 обращений по данной проблеме, как информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Согласно данным пресс-службы, вечером 12.08.2024 с 22:19 до 22:45 (по московскому времени с 21:19 до 21:45) от жителей Астрахани поступило 27 сообщений о необычном запахе на улицах, напоминающем газ. В сообщении отмечается, что на данный момент аварии на газораспределительных сетях не обнаружены.

Пресс-служба также сообщила, что проводится сотрудничество с соответствующими службами и организациями для выяснения обстоятельств инцидента. Ситуация находится на контроле и дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления.

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