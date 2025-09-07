Болезнь Альцгеймера начинается не с памяти: что выдает её раньше

Когда речь заходит о болезни Альцгеймера, большинство людей в первую очередь думают о проблемах с памятью. Однако новые научные данные показывают, что ранние признаки могут быть куда менее очевидными. Одним из таких сигналов исследователи называют ухудшение обоняния, которое может возникнуть задолго до серьёзных когнитивных нарушений.

Что обнаружили исследователи

Учёные проанализировали образцы мозга пациентов, умерших от болезни Альцгеймера, а также данные ПЭТ-сканов у людей с деменцией и лёгкими когнитивными нарушениями. Для подтверждения механизма были проведены опыты и на животных. Результаты показали: у пациентов с болезнью Альцгеймера иммунная система мозга запускает процесс, при котором разрушаются связи, отвечающие за восприятие запахов.

В частности, атака микроглии направлена на соединения между обонятельной луковицей и областью ствола мозга под названием locus coeruleus. Именно это нарушение приводит к тому, что человек теряет способность полноценно воспринимать запахи.

Почему обоняние связано с болезнью

Учёные пока не могут окончательно объяснить, почему именно потеря обоняния так тесно переплетается с деменцией. Но факт остаётся фактом: в нескольких крупных исследованиях снижение способности различать запахи оказалось связано с более быстрым прогрессированием болезни Альцгеймера.

Так, работа 2022 года в Journal of Alzheimer’s Disease подтвердила, что проблемы с обонянием нередко идут рука об руку с ускоренным развитием патологических изменений в мозге.

Мнение экспертов

Несмотря на всё большее количество данных, врачи пока осторожно относятся к идее использовать этот симптом как диагностический инструмент.

"Потеря обоняния не является общепризнанным признаком болезни Альцгеймера", — отметил медицинский директор кафедры неврологии Мичиганского государственного университета Амит Сачдев.

"Потеря обоняния — это не то, что неврологи используют в клинической практике для лечения, ведения или ухода за пациентами с потерей памяти и деменцией", — считает невролог из Providence Saint John’s Health Center в Калифорнии Клиффорд Сегил.

Эксперты подчёркивают: возрастные изменения тоже могут приводить к ослаблению обоняния, и важно не путать естественный процесс старения с патологией.

Какие признаки нельзя игнорировать

Даже если снижение обоняния в будущем станет маркером болезни, сегодня врачи опираются на более традиционные симптомы. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выделяют основные ранние проявления:





частая потеря памяти, мешающая повседневной жизни;

сложности с планированием и решением задач;

трудности при выполнении привычных дел дома или на работе;

путаница во времени и месте;

проблемы с пониманием зрительных образов и ориентированием в пространстве;

новые трудности с подбором слов и речью;

привычка терять вещи и невозможность восстановить последовательность действий;

снижение критичности и рассудительности;

отказ от общения и деятельности;

перемены в характере и настроении.

Отдельно специалисты указывают, что проблемы с управлением финансами, невыплата счетов или резкие изменения в поведении также могут быть сигналом начала деменции.

Почему важны новые исследования

По словам врачей, каждый новый шаг в изучении болезни Альцгеймера помогает приблизиться к ранней диагностике и поиску более эффективного лечения. Если связь между ухудшением обоняния и деменцией подтвердится, это даст шанс выявлять болезнь на самых ранних стадиях, когда у пациентов ещё есть возможность замедлить её развитие.

Пока же специалисты рекомендуют внимательно относиться к своему состоянию и при любых подозрительных изменениях обращаться к врачу.