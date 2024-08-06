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Фаворитом РПЛ после окончания 3-го тура стал
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  • Опубликована сегодня в 1:04

Эксперты назвали фаворита РПЛ после 3 туров

Фаворитом РПЛ после окончания 3-го тура стал "Зенит"

В Российской Премьер-Лиге 5 августа завершился 3-й тур. Букмекеры обновили коэффициенты на лидера турнирной таблицы.

Явный фаворит аналитиков — "Зенит". Сборная под руководством Сергея Семака в 3-м туре с разгромным счетом вырвала победу у "Ростова" (5:0).

Петербуржцы за три тура забили 13 мячей, не пропустив ни разу. Поставить на чемпионство зенитовцев можно с коэффициентом 1.30.

За 13.00 можно поставить на "Динамо", "Спартак" или ЦСКА. Бело-голубые набрали максимум очков, на выходных они победили "Акрон" (2:0). ФК "Спартак" же разгромил "Крылья Советов" (3:0), а армейцы победили "Оренбург" (5:1).

Портал "Чемпионат" сообщает, что возможность выиграть "Краснодару" и "Локомотиву" оценили котировкой 25.00. У первого была нулевая ничья с "Факелом". Вторые же на выезде разгромили "Ахмат" (5:0). Победу "Ростова" оценили в 50.00.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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