Эксперты назвали фаворита РПЛ после 3 туров

В Р оссийской Премьер-Лиге 5 августа завершился 3-й тур. Букмекеры обновили коэффициенты на лидера турнирной таблицы.



Явный фаворит аналитиков — "Зенит". Сборная под руководством Сергея Семака в 3-м туре с разгромным счетом вырвала победу у "Ростова" (5:0).



Петербуржцы за три тура забили 13 мячей, не пропустив ни разу. Поставить на чемпионство зенитовцев можно с коэффициентом 1.30.



За 13.00 можно поставить на "Динамо", "Спартак" или ЦСКА. Бело-голубые набрали максимум очков, на выходных они победили "Акрон" (2:0). ФК "Спартак" же разгромил "Крылья Советов" (3:0), а армейцы победили "Оренбург" (5:1).



Портал "Чемпионат" сообщает, что возможность выиграть "Краснодару" и "Локомотиву" оценили котировкой 25.00. У первого была нулевая ничья с "Факелом". Вторые же на выезде разгромили "Ахмат" (5:0). Победу "Ростова" оценили в 50.00.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).