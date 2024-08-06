Эксперты назвали фаворита РПЛ после 3 туров

В оссийской Премьер-Лиге 5 августа завершился 3-й тур. Букмекеры обновили коэффициенты на лидера турнирной таблицы.
Явный фаворит аналитиков — "Зенит". Сборная под руководством Сергея Семака в 3-м туре с разгромным счетом вырвала победу у "Ростова" (5:0).
Петербуржцы за три тура забили 13 мячей, не пропустив ни разу. Поставить на чемпионство зенитовцев можно с коэффициентом 1.30.
За 13.00 можно поставить на "Динамо", "Спартак" или ЦСКА. Бело-голубые набрали максимум очков, на выходных они победили "Акрон" (2:0). ФК "Спартак" же разгромил "Крылья Советов" (3:0), а армейцы победили "Оренбург" (5:1).
Портал "Чемпионат" сообщает, что возможность выиграть "Краснодару" и "Локомотиву" оценили котировкой 25.00. У первого была нулевая ничья с "Факелом". Вторые же на выезде разгромили "Ахмат" (5:0). Победу "Ростова" оценили в 50.00.
Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
Остин: Америка готова отреагировать на угрозы своим интересам на Ближнем Востоке
Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о том, что США готовы развернуть силы на Ближнем Востоке.
Бэнкси представил вторую работу с изображением животных за сутки в Лондоне
Бэнкси продемонстрировал в Лондоне уже вторую работу с изображением животных всего за сутки.
Паулина Андреева не будет играть в третьем сезоне сериала "Метод", её заменит Савранская
К главной роли в новом сезоне "Метода" вернется Константин Хабенский, а вот Паулины Андреевой больше не будет.
Суд в Санкт-Петербурге признал законным увольнение учителя за психологическое давление на ученика
Суд в Санкт-Петербурге признал увольнение учителя законным из-за психологического давления на ученика. Это уникальное дело стало первым в судебной практике, когда рассмотрели вопрос о дисциплинарном взыскании к преподавателю за его жестокиe методы работы.