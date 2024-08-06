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Гимнастка Байлз взяла золото ОИ-2024 и отпраздновала это вкусным ужином
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  • Опубликована вчера в 23:36

Гимнастка Байлз отпраздновала победу на Олимпиаде картошкой фри и хот-догами

Гимнастка Байлз взяла золото ОИ-2024 и отпраздновала это вкусным ужином

Гимнастка из США Симона Байлз взяла золото на Олимпийских играх-2024. Свой триумф она отметила ужином из картофеля фри и хот-догов.

Как ожидали многие, Байлз стала главной звездой американской сборной. Она завоевала три золотые медали, но это не предел, пишет "Чемпионат".

Отпраздновать победу гимнастка решила в столовой олимпийской деревни. Симона даже позволила себе поужинать вредным фастфудом — хот-догами и картофелем фри.

Кроме того, американка поблагодарила близких и болельщиков за поддержку, отметив, что достигает высот во многом благодаря им. По ее словам, триумф во Франции заставил её задуматься об Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Фото: flickr. com/ Christian Schnettelker from Essen, Deutschland (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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