Гимнастка Байлз отпраздновала победу на Олимпиаде картошкой фри и хот-догами

Гимнастка из США Симона Байлз взяла золото на Олимпийских играх-2024. Свой триумф она отметила ужином из картофеля фри и хот-догов.
Как ожидали многие, Байлз стала главной звездой американской сборной. Она завоевала три золотые медали, но это не предел, пишет "Чемпионат".
Отпраздновать победу гимнастка решила в столовой олимпийской деревни. Симона даже позволила себе поужинать вредным фастфудом — хот-догами и картофелем фри.
Кроме того, американка поблагодарила близких и болельщиков за поддержку, отметив, что достигает высот во многом благодаря им. По ее словам, триумф во Франции заставил её задуматься об Олимпиаде в Лос-Анджелесе.
Фото: flickr. com/ Christian Schnettelker from Essen, Deutschland (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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