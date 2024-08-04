Много сидите: о причинах раннего старения кожи на бедрах

Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин назвал причины, по которым внутренняя поверхность бедра часто бывает дряблой.



Это случается при длительном сидении, когда колени сведены вместе, а стопы стоят шире колен, приводящие мышцы постепенно укорачиваются.



Верхние ткани, по словам эксперта, из-за этого становятся дряблыми.



Также тонус внутренней поверхности бедра зависит от работы мышц живота, поскольку приводящие мышцы входят в одну мышечную цепь со стопами, тазовым дном, мышцами живота и грудной клетки.

"Вываленный низ живота, сутулость, впалая грудная клетка говорят о том, что на этой линии есть проблемы. И это не менее частая причина дряблости внутренней поверхности бедра", — добавил тренер, слова которого приводит "СЭ".

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