Британский эксперт Александр Меркурис считает, что Украине придется признать потерю всех территорий с 2014 года начать мирно разговаривать. Об этом он заявил своем блоге на YouTube.

"Нет никаких перспектив вернуть Украине территории, которые она потеряла после событий 2014 года, включая те, которых она лишилась после начала СВО. Единственный путь вперед, единственный логичный путь вперед, если Украина хочет выжить в какой-то форме, это переговоры", — приводит слова эксперта из Англии РИА Новости.

Он считает, что с каждым днём на Западе люди признают факт, что попытки победить РФ в украинском конфликте провалились.

По словам Меркуриса, у российской армии больше преимуществ на поле боя. Украина же находится в критическом положении.



Ранее в Министерстве обороны РФ проинформировали, что российские военные всего за сутки ликвидировали три пусковые установки ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА и Ж/Д эшелоны с личным составом и военными боеприпасами.

Фото: z. mil.ru/ Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International license).