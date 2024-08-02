Британский эксперт Александр Меркурис считает, что Украине придется признать потерю всех территорий с 2014 года начать мирно разговаривать. Об этом он заявил своем на YouTube.
"Нет никаких перспектив вернуть Украине территории, которые она потеряла после событий 2014 года, включая те, которых она лишилась после начала СВО. Единственный путь вперед, единственный логичный путь вперед, если Украина хочет выжить в какой-то форме, это переговоры", — приводит слова эксперта из Англии РИА Новости.
Он считает, что с каждым днём на Западе люди признают факт, что попытки победить РФ в украинском конфликте провалились.
По словам Меркуриса, у российской армии больше преимуществ на поле боя. Украина же находится в критическом положении.
Ранее в Министерстве обороны РФ проинформировали, что российские военные всего за сутки ликвидировали три пусковые установки ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА и Ж/Д эшелоны с личным составом и военными боеприпасами.
Фото: z. mil.ru/ Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
Мадуро стал президентов Венесуэлы после подсчета 97% голосов
В пятницу глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо обнародовал предварительные итоги президентских выборов после обработки 96,87% бюллетеней. Согласно этим данным, действующий лидер Николас Мадуро лидирует с 51,95% голосов, в то время как его оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 43,18%.
Волна ультраправых протестов захлестнула Англию после трагедии в Саутпорте
Город Сандерленд на северо-востоке Англии стал ареной массовых беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок.
Все-таки продавили: телеведущий Иван Ургант возвращается на российскую сцену
Телеведущий Иван Ургант примет участие в музыкальном фестивале после двух лет безработицы.
Актриса Мария Кожевникова показала свой отдых с детьми на море
Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова рассказала, каким необычным образом приехала в отпуск с сыновьями на турецкое побережье.