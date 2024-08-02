С сенатора Савельева была снята неприкосновенность

С сенатора Дмитрия Савельева сняли неприкосновенность. На это согласился Совет Федерации.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов обратился в СФ с выступлением, чтобы сенатора лишили неприкосновенности, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко.

Дело в том, что Савельева подозревают в причастности к организации убийства. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Фото: commons.wikimedia.org/Quince Media (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).