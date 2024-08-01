Имущество Блиновской и ее родственников находится под арестом

На имущество Елены Блиновской и ее родных наложили арест

Суд наложил арест на имущество стоимостью свыше 650,5 миллиона рублей, которое принадлежит известному блогеру и коучу Елене Блиновской и ее родственникам. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

"Прокуратура города Москвы заявила иск о взыскании с Блиновской ущерба, причиненного бюджету РФ в результате налогового преступления. На имущество общей стоимостью свыше 650,5 миллиона рублей, принадлежащее Блиновской и ее близким родственникам, наложен арест", — приводит РИА Новости слова из сообщения прокуратуры.

Напомним, что срок давности по обвинению Елены Блиновской в неуплате налогов в особо крупном размере истек 15 июля 2024 года.

Фото: commons. wikimedia.org/Philipp König (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).