Российский футболист Алексей Миранчук решил переехать в США, так как собрался перейти из итальянского футбольного клуба "Аталанта" в американскую "Атланту". Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировал эту ситуацию.
Сумма трансфера нападающего составит 11 миллионов евро.
По словам Журовой, переход Миранчука в клуб США — ещё один пример двойных стандартов, используемых некоторыми государствами.
Депутат считает, что трансфер наших спортсменов в иностранные клубы демонстрирует, что спорт должен быть вне политики. Журова вспомнила и о хоккеисте Александре Овечкине, который возглавляет Putin Team, играет в НХЛ, и никто не требует его возвращения в страну.
"Это ещё раз доказывает, что спорт должен быть независимым от политических влияний", — цитирует Журову "Советский спорт".
Полузащитник Алексей Миранчук также может продолжить карьеру в Италии.
Фото: soccer.ru/ Антон Зайцев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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