Бизнес как щит: как Калининград снижает риски для экономики через поддержку МСП

Поддержка малого и среднего бизнеса для Калининградской области становится вопросом устойчивости экономики: статус полуэксклава усиливает зависимость от логистики и внешних поставок, а значит, развитие собственного предпринимательского сектора приобретает стратегическое значение. Об этом сообщает ТАСС: власти региона заложили в бюджет на 2026 год 1,3 млрд рублей на поддержку МСП, а средства планируют направить на льготные займы, инфраструктуру и проекты, которые помогают бизнесу расширяться и создавать рабочие места.

Сколько денег предусмотрено и на что их потратят

Как сообщили агентству в министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, финансирование поддержки МСП в 2026 году составит около 1,3 млрд рублей. Деньги предусмотрены в рамках регионального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В министерстве уточнили, что ключевая задача программы — обеспечить предпринимателям доступ к инструментам, которые снижают барьеры для запуска и масштабирования бизнеса.

"В 2026 году на поддержку МСП предусмотрено около 1,3 млрд рублей. Финансирование будет направлено на реализацию мероприятий регионального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в числе которых оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области, обеспечение льготного доступа к производственным площадям и помещениям индустриальных и промышленных парков", — сообщила собеседница агентства.

Таким образом, существенная часть средств будет связана не только с прямым финансированием, но и с созданием условий, где бизнесу легче запускать производство и находить площадки для развития.

Почему МСП для региона — не просто "поддержка", а элемент безопасности

В региональном министерстве подчеркнули, что малый и средний бизнес для Калининградской области играет крайне важную роль с учетом географического положения. Регион является полуэксклавом: он полностью окружен на суше территориями других государств. В таких условиях МСП рассматривается как механизм, который позволяет экономике быть более гибкой и самодостаточной.

По оценке ведомства, предпринимательский сектор помогает создавать рабочие места, уменьшать риски, связанные с экономическими кризисами, снижать зависимость от внешних поставок и повышать устойчивость. В логике региональных властей это означает, что поддержка МСП — инструмент не только развития, но и снижения уязвимости экономики при внешних ограничениях, перебоях в цепочках поставок или росте издержек.

Какие меры поддержки запланированы

Помимо инфраструктурных решений, в областном бюджете предусмотрены конкретные направления расходов. Средства планируют направлять на организацию выставок и ярмарок, что должно помочь предпринимателям находить новых клиентов и расширять сбыт. Также финансирование пойдет на поддержку сельскохозяйственной кооперации, которая для региона важна как часть продовольственной устойчивости и внутренней экономики.

Еще одно ключевое направление — предоставление льготных займов малому и среднему бизнесу. Такие инструменты позволяют предпринимателям получать финансирование на более приемлемых условиях и вкладываться в развитие. В совокупности запланированные меры предполагают поддержку как "снизу" — через доступ к деньгам, так и "сверху" — через инфраструктуру и площадки, которые делают запуск и расширение бизнеса менее затратными.