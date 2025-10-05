Реклама на автопилоте: как алгоритмы изменили поведение малого бизнеса в 2025
В первой половине 2025 года малый и средний бизнес (МСП) в России заметно активизировал работу с медийными инструментами. Согласно исследованию Яндекс Рекламы, предприниматели всё чаще делают ставку не на "имиджевую рекламу", а на кампании, где можно отследить эффективность, протестировать гипотезы и подключить "умные" стратегии на основе машинного обучения.
Основные выводы исследования
-
Телекоммуникации — лидер по росту: расходы на медийную рекламу увеличились в два раза.
-
Туризм и логистика: бюджеты выросли почти на 80%.
-
Крупнейшие вложения зафиксированы у компаний в сферах недвижимости, FMCG и развлечений.
-
Форматы с максимальной заметностью стали приоритетом: баннеры под поисковой строкой, премиум-размещения и билборды на партнёрских площадках Яндекса.
-
В сегменте развлечений расходы выросли почти втрое, а в категории стройматериалов - на 73%.
-
Lift-исследования (бесплатные инструменты для оценки влияния рекламы на бизнес-показатели) используют уже 56% компаний МСП (+12 п. п. за год).
-
На кампании с lift-исследованиями приходится 66% медийных бюджетов (+17 п. п.).
-
AI-стратегии становятся массовыми: реклама каждого пятого бизнеса управляется машинным обучением. Средний квартальный бюджет кампаний на ML вырос в 2,2 раза — до 68 147 рублей.
Почему МСП активнее используют медийные инструменты
-
Ужесточение конкуренции в традиционных нишах.
-
Рост стоимости контекстной рекламы, что стимулирует бизнес искать форматы для масштабного охвата.
-
Более доступные AI-решения: даже малый бизнес может тестировать машинное обучение без специалистов по data science.
-
Ставка на измеримость: предприниматели хотят видеть ROI, а не просто показы и клики.
Сравнение 2024 и 2025 годов
|Показатель
|2024 год
|2025 год (I полугодие)
|Динамика
|Расходы телекоммуникаций
|100%
|200%
|x2
|Туризм и логистика
|+44%
|+80%
|рост почти вдвое быстрее
|Доля МСП с lift-исследованиями
|44%
|56%
|+12 п. п.
|Доля бюджета с lift-исследованиями
|49%
|66%
|+17 п. п.
|Средний ML-бюджет на квартал
|31 000 ₽
|68 147 ₽
|x2,2
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: вести рекламу без проверки результативности.
-
Последствие: бюджет уходит на показы без эффекта.
-
Альтернатива: подключение lift-исследований и аналитики.
-
Ошибка: игнорировать AI-инструменты.
-
Последствие: медленные и неточные кампании.
-
Альтернатива: использовать ML-стратегии для оптимизации ставок.
-
Ошибка: выбирать только стандартные форматы.
-
Последствие: низкая заметность в конкурентной среде.
-
Альтернатива: премиум-баннеры и крупные форматы на партнёрских площадках.
А что если бизнес полностью перейдёт на AI-управление рекламой?
Сценарий вполне реален: алгоритмы смогут управлять медиапланами, распределять бюджеты и проводить A/B-тесты в режиме реального времени. Это даст малым компаниям инструменты уровня корпораций, но при этом потребует грамотного контроля и корректной постановки целей.
Плюсы и минусы AI-стратегий для МСП
|Плюсы
|Минусы
|Экономия бюджета за счёт оптимизации
|Требуется доверие к алгоритмам
|Быстрое масштабирование кампаний
|Сложно корректировать вручную
|Измеримые результаты
|Нужна качественная первичная аналитика
|Доступ к премиум-инвентарю
|Рост конкуренции в популярных форматах
FAQ
Что такое lift-исследования?
Это методика оценки влияния рекламы на бизнес-метрики (например, рост продаж или узнаваемости).
Зачем малому бизнесу "умные стратегии"?
Они экономят время и деньги, распределяя бюджет максимально эффективно.
Какие форматы рекламы сейчас самые популярные?
Баннеры под строкой поиска, премиум-размещения и цифровые билборды на партнёрских площадках.
Сколько нужно вложить в ML-кампанию?
Средний бюджет — около 68 тыс. рублей за квартал, но старт возможен и с меньшими суммами.
Мифы и правда
-
Миф: медийная реклама подходит только крупным компаниям.
-
Правда: всё больше МСП используют такие форматы благодаря доступным AI-решениям.
-
Миф: AI полностью заменит маркетолога.
-
Правда: алгоритмы помогают управлять кампаниями, но стратегию задаёт человек.
-
Миф: премиум-форматы слишком дороги для малого бизнеса.
-
Правда: МСП всё чаще используют их, видя эффект в росте охвата.
3 интересных факта
-
В индустрии развлечений вложения в медийку выросли почти втрое — это один из самых динамичных сегментов.
-
Более половины малого бизнеса уже использует бесплатные исследовательские инструменты Яндекса.
-
Средний ML-бюджет вырос в 2,2 раза всего за год — показатель доверия к автоматизации.
Исторический контекст
-
2020-2022: МСП в основном использовали контекстную рекламу и соцсети.
-
2023: первые кампании с AI-стратегиями, рост интереса к аналитике.
-
2024: lift-исследования начали набирать популярность.
-
2025: массовое внедрение ML-моделей и удвоение бюджетов в ключевых сегментах.
