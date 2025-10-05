Реклама на автопилоте: как алгоритмы изменили поведение малого бизнеса в 2025

В первой половине 2025 года малый и средний бизнес (МСП) в России заметно активизировал работу с медийными инструментами. Согласно исследованию Яндекс Рекламы, предприниматели всё чаще делают ставку не на "имиджевую рекламу", а на кампании, где можно отследить эффективность, протестировать гипотезы и подключить "умные" стратегии на основе машинного обучения.

Основные выводы исследования

Телекоммуникации — лидер по росту: расходы на медийную рекламу увеличились в два раза. Туризм и логистика: бюджеты выросли почти на 80%. Крупнейшие вложения зафиксированы у компаний в сферах недвижимости, FMCG и развлечений. Форматы с максимальной заметностью стали приоритетом: баннеры под поисковой строкой, премиум-размещения и билборды на партнёрских площадках Яндекса. В сегменте развлечений расходы выросли почти втрое, а в категории стройматериалов - на 73%. Lift-исследования (бесплатные инструменты для оценки влияния рекламы на бизнес-показатели) используют уже 56% компаний МСП (+12 п. п. за год). На кампании с lift-исследованиями приходится 66% медийных бюджетов (+17 п. п.). AI-стратегии становятся массовыми: реклама каждого пятого бизнеса управляется машинным обучением. Средний квартальный бюджет кампаний на ML вырос в 2,2 раза — до 68 147 рублей.

Почему МСП активнее используют медийные инструменты

Ужесточение конкуренции в традиционных нишах.

Рост стоимости контекстной рекламы, что стимулирует бизнес искать форматы для масштабного охвата.

Более доступные AI-решения: даже малый бизнес может тестировать машинное обучение без специалистов по data science.

Ставка на измеримость: предприниматели хотят видеть ROI, а не просто показы и клики.

Сравнение 2024 и 2025 годов

Показатель 2024 год 2025 год (I полугодие) Динамика Расходы телекоммуникаций 100% 200% x2 Туризм и логистика +44% +80% рост почти вдвое быстрее Доля МСП с lift-исследованиями 44% 56% +12 п. п. Доля бюджета с lift-исследованиями 49% 66% +17 п. п. Средний ML-бюджет на квартал 31 000 ₽ 68 147 ₽ x2,2

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: вести рекламу без проверки результативности.

Последствие: бюджет уходит на показы без эффекта.

Альтернатива: подключение lift-исследований и аналитики.

Ошибка: игнорировать AI-инструменты.

Последствие: медленные и неточные кампании.

Альтернатива: использовать ML-стратегии для оптимизации ставок.

Ошибка: выбирать только стандартные форматы.

Последствие: низкая заметность в конкурентной среде.

Альтернатива: премиум-баннеры и крупные форматы на партнёрских площадках.

А что если бизнес полностью перейдёт на AI-управление рекламой?

Сценарий вполне реален: алгоритмы смогут управлять медиапланами, распределять бюджеты и проводить A/B-тесты в режиме реального времени. Это даст малым компаниям инструменты уровня корпораций, но при этом потребует грамотного контроля и корректной постановки целей.

Плюсы и минусы AI-стратегий для МСП

Плюсы Минусы Экономия бюджета за счёт оптимизации Требуется доверие к алгоритмам Быстрое масштабирование кампаний Сложно корректировать вручную Измеримые результаты Нужна качественная первичная аналитика Доступ к премиум-инвентарю Рост конкуренции в популярных форматах

FAQ

Что такое lift-исследования?

Это методика оценки влияния рекламы на бизнес-метрики (например, рост продаж или узнаваемости).

Зачем малому бизнесу "умные стратегии"?

Они экономят время и деньги, распределяя бюджет максимально эффективно.

Какие форматы рекламы сейчас самые популярные?

Баннеры под строкой поиска, премиум-размещения и цифровые билборды на партнёрских площадках.

Сколько нужно вложить в ML-кампанию?

Средний бюджет — около 68 тыс. рублей за квартал, но старт возможен и с меньшими суммами.

Мифы и правда

Миф: медийная реклама подходит только крупным компаниям.

Правда: всё больше МСП используют такие форматы благодаря доступным AI-решениям.

Миф: AI полностью заменит маркетолога.

Правда: алгоритмы помогают управлять кампаниями, но стратегию задаёт человек.

Миф: премиум-форматы слишком дороги для малого бизнеса.

Правда: МСП всё чаще используют их, видя эффект в росте охвата.

3 интересных факта

В индустрии развлечений вложения в медийку выросли почти втрое — это один из самых динамичных сегментов. Более половины малого бизнеса уже использует бесплатные исследовательские инструменты Яндекса. Средний ML-бюджет вырос в 2,2 раза всего за год — показатель доверия к автоматизации.

Исторический контекст