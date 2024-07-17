IT-специалист Кирилл Евгеньевич Ситнов в беседе с NewsInfo.Ru поделился советами по безопасному удалению влаги из смартфона в домашних условиях. Для начала он порекомендовал максимально открыть все доступные отверстия устройства, такие как лоток сим-карты, чтобы обеспечить испарение влаги. В случае несерьезного залития, например, при конденсате на камере, можно использовать приложения для проверки производительности, которые нагреют телефон изнутри, способствуя испарению влаги.

"Если в интернете смотреть, часто жалуются, что китайские смартфоны приходят, а там конденсат на камере," — отметил специалист.

Если же телефон был погружен в воду, необходимо немедленно выключить его и просушить с помощью внешних источников, чтобы избежать коррозии.

Для легкого конденсата Ситнов предложил запустить тест производительности, который поможет нагреть устройство изнутри и ускорить испарение влаги. Он также упомянул, что раньше телефоны служили намного дольше, в то время как сейчас из-за неразборных аккумуляторов срок службы значительно сократился.

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