Ребенок сидит в смартфоне все каникулы: за спокойствием родителей скрывается тревожная сторона

Полный отказ от использования смартфонов и планшетов во время отдыха является необходимым условием для сохранения здоровья несовершеннолетних, считает детский психолог, главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнула, что родительские опасения спровоцировать конфликт с ребенком не должны становиться препятствием для введения строгих ограничений.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова отмечала, что организовать досуг школьника в период отдыха можно вполне бюджетно. Эксперт советовала заранее составлять график активности, сочетающий познавательные и развлекательные элементы, что позволяет контролировать расходы и обеспечивать насыщенную программу без участия цифровых устройств.

По мнению Медведевой, современная электроника представляет серьезную угрозу для подрастающего поколения, причем риски носят как психологический, так и физиологический характер. Специалист указывает на результаты международных исследований, связывающих чрезмерное увлечение цифровым миром с развитием опасных патологий, включая ранние формы онкологических заболеваний.

В условиях свободного времени на каникулах риск бесконтрольного погружения в виртуальное пространство возрастает, что открывает доступ к деструктивному контенту.

"Вредно само пребывание в виртуальном пространстве, даже короткое, а ребенка оставляют с гаджетом на длительное время. И родители не знают, какое содержание может быть в этой виртуальной реальности", — говорит психолог.

Специалисты в области педагогики и медицины часто обращают внимание на то, что мультик на планшете быстро прекращает детский плач, однако последствия такой тактики могут быть долгосрочными. Медведева убеждена, что альтернативой экранам должна стать естественная социализация во дворах.

Игры на свежем воздухе являются незаменимой "репетицией взрослой жизни", где ребенок учится взаимодействовать с коллективом, принимать лидерские роли или подчиняться общим правилам. Современная тенденция к ограждению детей от обязанностей и самостоятельности лишает их возможности получить необходимую психическую закалку.

"Дворовые игры и вообще пребывание во дворе — потрясающая, ни с чем не сопоставимая и ничем не заменимая репетиция взрослой жизни, когда ребенок привыкает к разным ролям. То он водит, то прячется, то выигрывает или проигрывает, то он в одной команде, то в другой, то подчиняется, то руководит. При этом он двигается. У него голова работает, ноги и руки", — отметила специалист.

Отсутствие живого общения и физической активности приводит к тому, что дети теряют навык адекватного восприятия неудач и не умеют дружить. Психолог призывает родителей не бояться отпускать детей гулять, подчеркивая, что современные города стали безопаснее благодаря повсеместному видеонаблюдению.

Важно понимать, что грамотные запреты без скандалов помогают выстроить здоровые границы в семье. Кроме того, эксперт рекомендует развивать культуру чтения, чтобы книга стала для ребенка полноценным источником интереса в моменты одиночества.

При этом важно помнить, что чрезмерная цифровизация образования уже сама по себе создает высокую нагрузку, которую необходимо компенсировать полным отдыхом от экранов во время внеучебной деятельности.

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