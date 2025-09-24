Гаджет вызывает прыщи: врачи объяснили, как телефон портит кожу

Современный смартфон сопровождает нас повсюду: на работе, в транспорте, в кафе и даже в спальне. Но вместе с удобством гаджет приносит и скрытую угрозу для кожи. Врачи предупреждают: на поверхности телефона скапливаются бактерии, которые могут стать причиной акне и воспалений.

"Важно хотя бы раз в день протирать телефон вместе с чехлом и защитным стеклом антисептической салфеткой или другим безопасным дезинфицирующим средством. Это касается и труднодоступных деталей: кнопок, отверстий, краев корпуса. А сам чехол рекомендуется менять примерно раз в три месяца", — заявила врач-инфекционист Вера Сережина.

Почему смартфон опасен для кожи

По словам специалиста, во время разговоров и дыхания на поверхность устройства попадают микрочастицы слюны и кожные микроорганизмы. Они оседают на стекле, кнопках и корпусе, создавая благоприятную среду для бактерий. Со временем это может провоцировать воспаления кожи лица, особенно в области щёк и подбородка.

Сравнение: чистый и загрязнённый смартфон