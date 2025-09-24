Гаджет вызывает прыщи: врачи объяснили, как телефон портит кожу
Современный смартфон сопровождает нас повсюду: на работе, в транспорте, в кафе и даже в спальне. Но вместе с удобством гаджет приносит и скрытую угрозу для кожи. Врачи предупреждают: на поверхности телефона скапливаются бактерии, которые могут стать причиной акне и воспалений.
"Важно хотя бы раз в день протирать телефон вместе с чехлом и защитным стеклом антисептической салфеткой или другим безопасным дезинфицирующим средством. Это касается и труднодоступных деталей: кнопок, отверстий, краев корпуса. А сам чехол рекомендуется менять примерно раз в три месяца", — заявила врач-инфекционист Вера Сережина.
Почему смартфон опасен для кожи
По словам специалиста, во время разговоров и дыхания на поверхность устройства попадают микрочастицы слюны и кожные микроорганизмы. Они оседают на стекле, кнопках и корпусе, создавая благоприятную среду для бактерий. Со временем это может провоцировать воспаления кожи лица, особенно в области щёк и подбородка.
Сравнение: чистый и загрязнённый смартфон
|Параметр
|Чистый телефон
|Грязный телефон
|Бактериальная нагрузка
|Минимальная
|Высокая
|Риск акне
|Низкий
|Повышенный
|Гигиена
|Поддерживается регулярной обработкой
|Нарушается при отсутствии ухода
Советы шаг за шагом
-
Протирайте смартфон антисептической салфеткой минимум раз в день.
-
Обрабатывайте не только экран, но и боковые панели, кнопки и отверстия.
-
Меняйте чехол раз в 2-3 месяца.
-
Используйте гарнитуру или наушники для разговоров, чтобы реже прижимать телефон к лицу.
-
Мойте руки перед тем, как брать смартфон после улицы или транспорта.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование чистки → рост бактерий и воспаления на коже → регулярная обработка гаджета.
-
Использование агрессивных средств (хлор, спирт высокой концентрации) → повреждение покрытия → специальные салфетки или мягкие растворы.
-
Годами один и тот же чехол → накопление микробов → своевременная замена аксессуара.
FAQ
Можно ли чистить телефон спиртом?
Да, но лучше использовать салфетки или растворы с безопасной концентрацией, чтобы не повредить покрытие.
Как часто менять чехол?
Раз в 2-3 месяца или чаще, если он потерял вид и плохо очищается.
Помогает ли защитное стекло?
Да, его проще чистить и при необходимости заменить.
