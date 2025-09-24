Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Прыщ на лице
© freepik.com by cookie_studio is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:27

Гаджет вызывает прыщи: врачи объяснили, как телефон портит кожу

Врач Вера Сережина предупредила: бактерии на смартфоне могут вызывать акне

Современный смартфон сопровождает нас повсюду: на работе, в транспорте, в кафе и даже в спальне. Но вместе с удобством гаджет приносит и скрытую угрозу для кожи. Врачи предупреждают: на поверхности телефона скапливаются бактерии, которые могут стать причиной акне и воспалений.

"Важно хотя бы раз в день протирать телефон вместе с чехлом и защитным стеклом антисептической салфеткой или другим безопасным дезинфицирующим средством. Это касается и труднодоступных деталей: кнопок, отверстий, краев корпуса. А сам чехол рекомендуется менять примерно раз в три месяца", — заявила врач-инфекционист Вера Сережина.

Почему смартфон опасен для кожи

По словам специалиста, во время разговоров и дыхания на поверхность устройства попадают микрочастицы слюны и кожные микроорганизмы. Они оседают на стекле, кнопках и корпусе, создавая благоприятную среду для бактерий. Со временем это может провоцировать воспаления кожи лица, особенно в области щёк и подбородка.

Сравнение: чистый и загрязнённый смартфон

Параметр Чистый телефон Грязный телефон
Бактериальная нагрузка Минимальная Высокая
Риск акне Низкий Повышенный
Гигиена Поддерживается регулярной обработкой Нарушается при отсутствии ухода

Советы шаг за шагом

  1. Протирайте смартфон антисептической салфеткой минимум раз в день.

  2. Обрабатывайте не только экран, но и боковые панели, кнопки и отверстия.

  3. Меняйте чехол раз в 2-3 месяца.

  4. Используйте гарнитуру или наушники для разговоров, чтобы реже прижимать телефон к лицу.

  5. Мойте руки перед тем, как брать смартфон после улицы или транспорта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование чистки → рост бактерий и воспаления на коже → регулярная обработка гаджета.

  • Использование агрессивных средств (хлор, спирт высокой концентрации) → повреждение покрытия → специальные салфетки или мягкие растворы.

  • Годами один и тот же чехол → накопление микробов → своевременная замена аксессуара.

FAQ

Можно ли чистить телефон спиртом?
Да, но лучше использовать салфетки или растворы с безопасной концентрацией, чтобы не повредить покрытие.

Как часто менять чехол?
Раз в 2-3 месяца или чаще, если он потерял вид и плохо очищается.

Помогает ли защитное стекло?
Да, его проще чистить и при необходимости заменить.

