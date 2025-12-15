Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 11:11

Прогулка перестаёт расслаблять, если делать это: проверьте себя

Прогулки со смартфоном повышают нагрузку на шею и спину — профессор Джианг

Привычка гулять, не отрываясь от экрана смартфона, может свести на нет пользу даже самой спокойной прогулки. Вместо восстановления и расслабления человек рискует получить физический дискомфорт и ухудшение эмоционального состояния. Об этом сообщает издание Infobae со ссылкой на комментарии специалистов в области психологии и медицины.

Эксперты предупреждают, что использование телефона во время ходьбы влияет не только на внимание, но и на работу опорно-двигательного аппарата и психоэмоциональный фон. Последствия этой повседневной привычки зачастую остаются незамеченными, пока не превращаются в устойчивую проблему.

Влияние на тело и осанку

Профессор Уэйн Джианг отметил, что ходьба с опущенной к экрану головой напрямую сказывается на положении позвоночника. По его словам, регулярное использование смартфона на ходу приводит к нарушениям осанки, напряжению мышц шеи и верхней части спины, а также к изменению походки.

Специалист пояснил, что человек, сосредоточенный на экране, хуже контролирует движения и перестает адекватно воспринимать окружающую обстановку. Это не только усиливает физическую нагрузку на отдельные группы мышц, но и повышает риск столкновений, падений и других несчастных случаев.

Потеря эффекта прогулки

Психолог Элизабет Бродбент обратила внимание на психологический аспект проблемы. Она подчеркнула, что прогулки на свежем воздухе традиционно считаются способом улучшить настроение и снизить уровень стресса, однако использование телефона полностью меняет этот эффект.

По ее наблюдениям, люди, которые во время прогулки активно взаимодействуют со смартфоном, после нее чувствуют себя хуже, чем до выхода на улицу.

"Вместо того чтобы чувствовать себя более позитивно, они чувствуют себя менее воодушевленными, менее счастливыми, менее расслабленными", — отметила специалист.

Почему ухудшается самочувствие

Эксперты связывают это с тем, что внимание человека остается фрагментированным. Вместо восприятия окружающей среды мозг продолжает обрабатывать уведомления, сообщения и визуальный поток с экрана, не переходя в режим восстановления.

В результате прогулка перестает выполнять свою основную функцию — снижение психоэмоционального напряжения. По мнению специалистов, отказ от использования телефона хотя бы на время ходьбы позволяет вернуть прогулкам их оздоравливающий эффект и снизить нагрузку как на тело, так и на психику.

