Хотели припрятать, а спрятали опасность: почему старый смартфон лучше не держать в шкафу

Хранить старый смартфон в шкафу на первый взгляд кажется безобидным решением. Многие владельцы убирают ненужный гаджет "про запас" и забывают о нем на месяцы или даже годы. Однако специалисты предупреждают: такая привычка может обернуться неожиданными проблемами — от выхода устройства из строя до угрозы безопасности.

Почему хранение в шкафу опасно

Главная причина риска связана с аккумулятором. Даже если смартфон полностью выключен, батарея продолжает постепенно разряжаться. Если она пролежит полностью "в ноль", велик шанс, что восстановить её уже не удастся. Оптимальным считается хранение при уровне заряда от 50 до 80%.

Кроме того, со временем в аккумуляторе могут запуститься химические процессы, из-за которых корпус вздувается. Это опасно не только для устройства, но и для окружающих вещей в шкафу.

"Из-за неисправного аккумулятора смартфон и вовсе может взорваться", — сообщили эксперты Роскачества.

Вторая проблема — прекращение поддержки старых моделей. Без обновлений безопасности гаджет становится уязвимым для взлома. Даже если вы используете его только как "резервный", есть риск утечки данных через устаревшее ПО.

Сравнение вариантов: оставить или использовать

Вариант Что получает владелец Какие риски Хранение в шкафу Резерв на случай поломки основного телефона Выход из строя батареи, уязвимость ПО, пожарная опасность Продажа Деньги за ненужный девайс Время на поиск покупателя Трейд-ин Скидка на покупку нового Цена ниже, чем при продаже самому Утилизация Экологичное решение Нет материальной выгоды

Советы шаг за шагом

Если решили хранить смартфон, зарядите его на 60-70%. Раз в несколько месяцев проверяйте уровень заряда и состояние корпуса. Держите устройство в сухом месте при комнатной температуре. Используйте огнестойкие мешки для хранения аккумуляторов (продаются в магазинах электроники). Если заметили вздутие батареи — не включайте телефон и не пытайтесь зарядить, лучше отнесите его в сервис или утилизацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить полностью разряженный смартфон в шкафу.

→ Последствие: батарея "умирает", восстановление невозможно.

→ Альтернатива: зарядить перед хранением и проверять раз в 3-4 месяца.

Ошибка: хранить телефон при минусовой температуре, например, на балконе.

→ Последствие: сокращение срока службы аккумулятора.

→ Альтернатива: хранить при +15…+25 °C.

Ошибка: продавать через сомнительные сайты.

→ Последствие: риск мошенничества.

→ Альтернатива: использовать проверенные доски объявлений или сервисы трейд-ин.

А что если использовать старый смартфон иначе?

Ненужное устройство можно превратить в полезный инструмент:

камеру видеонаблюдения для квартиры или дачи;

пульт управления для "умного дома";

навигатор в автомобиле, установив держатель и зарядку;

музыкальный плеер или диктофон.

Таким образом, даже старый гаджет способен приносить пользу.

Плюсы и минусы разных решений

Решение Плюсы Минусы Хранение Есть резервный аппарат Риск поломки, пожароопасность Продажа Получение денег Нужно время на поиск покупателя Ломбард Быстро и просто Низкая цена Трейд-ин Скидка на новый смартфон Цена ниже, чем при продаже самостоятельно Утилизация Экологично, безопасно Нет выгоды

FAQ

Как правильно хранить смартфон, если нужен "про запас"?

Зарядите батарею на 50-80%, раз в 3 месяца проверяйте состояние, держите в сухом месте при комнатной температуре.

Сколько можно выручить за старый телефон?

Цена зависит от модели и состояния. Популярные модели можно выгодно продать на площадках объявлений, в ломбарде дадут меньше, трейд-ин предложит скидку.

Что лучше: продать самому или сдать в трейд-ин?

Если модель редкая и в хорошем состоянии — выгоднее продажа частному лицу. Для массовых моделей быстрее и безопаснее трейд-ин.

Мифы и правда

Миф: "Если телефон лежит выключенный, аккумулятор не разряжается".

Правда: батарея всё равно теряет заряд, пусть и медленно.

Миф: "Старый смартфон безопасно хранить в любом месте".

Правда: при вздутии батареи он может стать источником пожара.

Миф: "Устаревший телефон можно спокойно использовать без обновлений".

Правда: такие гаджеты легко поддаются взлому.

3 интересных факта

Литий-ионные аккумуляторы теряют около 20% емкости за 2 года, даже если ими не пользоваться. Сервисы утилизации часто принимают старые телефоны бесплатно, а некоторые магазины дают скидки за сдачу техники. В мире ежегодно выбрасывается более 50 млн тонн электронных отходов, и смартфоны занимают заметную часть этой цифры.

