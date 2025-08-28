Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
iPhone больше не тормозит после обновлений: 5 простых шагов, которые обхитрили Apple

MakeUseOf: после обновления телефоны работают медленнее из-за приложений и батареи

После обновления смартфон нередко начинает работать медленнее: приложения открываются с задержкой, а простые действия занимают больше времени. Многие связывают это с намеренным замедлением, чтобы подтолкнуть к покупке новой модели. Однако причины могут быть и другими — от возросших требований системы до несовместимости приложений, пишет MakeUseOf (MUO).

Почему телефон замедляется после обновления

Когда смартфон получает новую версию прошивки, вместе с исправлениями ошибок и повышенной безопасностью появляются дополнительные функции. Они делают систему современнее, но требуют больше ресурсов. Особенно это заметно на старых устройствах, которые уже работают на пределе возможностей.

Иногда виноваты сторонние приложения. Разработчики не всегда успевают адаптировать свои программы под новую систему, и в итоге они "тормозят" или расходуют больше ресурсов.

Есть и ещё один важный фактор — управление батареей. Производители внедряют алгоритмы, которые ограничивают производительность процессора и графики, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Это помогает избежать внезапных выключений, но делает телефон менее быстрым. Так, Apple официально признала, что снижает мощность старых iPhone ради стабильности работы.

Что можно сделать

Если устройство стало медленным после обновления, это ещё не повод спешить в магазин за новым смартфоном. Есть несколько способов вернуть прежнюю скорость.

1. Обновите приложения

Сразу после установки новой версии системы проверьте, не вышли ли обновления для программ. Многие разработчики выпускают патчи, чтобы исправить ошибки и оптимизировать работу под свежую ОС.

2. Удалите ненужные программы

Со временем на телефоне скапливаются десятки приложений, которыми вы давно не пользуетесь. Они занимают память, нагружают процессор и фоново расходуют батарею. Удалите лишнее или хотя бы отключите то, что удалить невозможно.

3. Освободите место в памяти

Недостаток свободного пространства сильно влияет на быстродействие. Система просто не справляется с обработкой данных. Очистите память: удалите старые файлы, медиа, дубликаты и офлайн-контент из приложений.

4. Очистите кеш

После обновления часть кэша может стать устаревшей или повреждённой, из-за чего появляются лаги и сбои. На Android его можно очистить в настройках для каждого приложения. В iOS же придётся переустанавливать программы, чтобы избавиться от накопившегося мусора.

5. Сбросьте устройство до заводских настроек

Если перечисленные методы не помогли, можно сделать полный сброс. Это крайняя мера, так как при ней стираются все данные. Зато система начнёт работать так же, как в первый день после покупки. Перед этим важно сделать резервную копию, чтобы не потерять нужные файлы.

Замедление работы телефона после обновлений — распространённая проблема, особенно для устройств с историей. Но чаще всего её можно решить без покупки нового гаджета. Обновите приложения, удалите лишние программы, освободите память и очистите кэш. А если ничего не помогает, попробуйте сброс к заводским настройкам. В большинстве случаев этих шагов достаточно, чтобы смартфон снова работал быстрее.

