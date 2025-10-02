Средний сегмент захватывает рынок: как iPhone 13 и Samsung Galaxy A55 стали главными героями продаж

МТС подвела итоги продаж смартфонов в России за первые девять месяцев 2025 года, отметив интересные изменения в покупательских предпочтениях. Несмотря на общее сокращение рынка, наблюдается рост спроса в среднем ценовом сегменте, где цена устройств составляет от 40 до 50 тысяч рублей.

Аналитики фиксируют увеличение продаж в штуках на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным фактором, стимулирующим покупательскую активность, стал iPhone 13 с 128 ГБ памяти. Эта модель занимает 16% продаж в среднем сегменте, сочетая современный функционал и сравнительно доступную стоимость. Дополнительным фактором роста интереса к этой категории стало снижение цен на предыдущие флагманские устройства разных брендов.

Лидеры среднего сегмента

В ценовой категории 40-50 тыс. рублей покупатели чаще всего выбирали устройства следующих брендов:

Samsung — 27% продаж Apple — 23% Xiaomi — 14%

Наибольшей популярностью пользовались iPhone 13, Samsung Galaxy A55 и HUAWEI Pura 70.

Сравнение брендов по продажам

За первые девять месяцев 2024 года топ-5 брендов по количеству проданных устройств выглядел так:

Xiaomi — 24% Tecno — 15% Samsung — 12% Realme — 11% Infinix — 10%

В 2025 году позиции изменились:

Xiaomi — 22% Realme — 14% Tecno — 13% Samsung — 13% Apple — 8%

Если смотреть на выручку, то в 2024 году доли брендов были следующими:

Apple — 33% Samsung — 17% Xiaomi — 16% Tecno — 8% HUAWEI — 4%

В 2025 году распределение выручки изменилось:

Apple — 27% Samsung — 21% Xiaomi — 14% Tecno — 7% Realme — 6%

В целом за январь-сентябрь 2025 года на российском рынке было реализовано 17,5 млн смартфонов на сумму 415 млрд рублей. Это на 20% меньше в штуках и на 21% меньше в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.

Почему растет спрос на средний сегмент

Популярность смартфонов в ценовой категории 40-50 тыс. рублей объясняется сочетанием нескольких факторов:

сбалансированная цена и функциональность. Модели вроде iPhone 13 позволяют покупателю получить современный процессор, качественную камеру и поддержку актуальных обновлений без переплаты за ультрафлагманские устройства. снижение стоимости старых моделей. Бренды активно корректируют цену своих прошлых флагманов, что делает их доступными для широкой аудитории. рост интереса к проверенным брендам. Samsung и Apple сохраняют высокую узнаваемость, а Xiaomi и Realme расширяют линейки с актуальными функциями по умеренной цене.

Советы при выборе смартфона среднего сегмента

Определите приоритеты: камера, автономность, дизайн или производительность. Сравнивайте характеристики аналогичных моделей разных брендов. Обратите внимание на гарантийное обслуживание и репутацию продавца. Если важна актуальность программного обеспечения, выбирайте Apple или модели с гарантией регулярных обновлений Android. Рассмотрите скидки на предыдущие флагманы, это позволяет сэкономить без потери качества.

Ошибки при покупке → последствия → альтернативы

Покупка смартфона только по цене → низкая производительность или устаревшая версия → рассмотрите модели с оптимальным балансом цены и функционала. Игнорирование поддержки обновлений → проблемы с безопасностью и совместимостью приложений → выбирайте бренды с регулярными апдейтами. Ставка только на бренд → переплата за известное имя → изучите аналоги с сопоставимыми характеристиками.

А что если…

Если бюджет ограничен до 40 тыс. рублей, стоит рассмотреть прошлые модели iPhone или Samsung серии A. Они предоставляют базовый функционал современных устройств и часто имеют выгодные акции.

Плюсы и минусы популярных брендов

Бренд Плюсы Минусы Apple Стабильные обновления, качественные камеры, высокая ликвидность Высокая цена, ограниченные настройки Samsung Разнообразие моделей, AMOLED-экраны, широкие функциональные возможности Быстрое снижение цены старых моделей Xiaomi Оптимальное соотношение цены и качества, актуальные функции Качество сборки может отличаться в разных моделях Realme Доступные цены, современные характеристики Ограниченный сервис и гарантийное покрытие Tecno Бюджетные варианты с большими экранами Меньше обновлений, ограниченный выбор аксессуаров

FAQ

Как выбрать смартфон за 40-50 тыс. рублей?

Ориентируйтесь на производительность процессора, качество камеры и наличие обновлений.

Сколько стоят популярные модели?

iPhone 13 128 ГБ продается около 45 тыс. рублей, Samsung Galaxy A55 — 42 тыс., HUAWEI Pura 70 — около 40 тыс.

Что лучше для игр и фото?

Для игр стоит выбирать устройства с мощным процессором и экраном с высокой частотой обновления, для фото — модели с продвинутыми камерами, как у Apple и Samsung.

Мифы и правда

Миф: старые модели хуже новых.

Правда: предыдущие флагманы по характеристикам иногда превосходят бюджетные новинки.

Миф: дорогие бренды всегда лучше.

Правда: функциональность и обновления важнее, чем известность бренда.

Миф: Android всегда уступает iOS.

Правда: современные модели Android показывают сопоставимые показатели по производительности и камерам.

Исторический контекст

С 2020 года российский рынок смартфонов постепенно смещается в сторону среднего сегмента. Если раньше основной упор делался на премиальные модели Apple, то сегодня популярность набирают модели от Xiaomi, Realme и Samsung с оптимальным соотношением цены и качества. Снижение спроса на ультрафлагманы объясняется экономическими условиями и насыщением рынка.

Интересные факты