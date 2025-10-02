Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:52

Средний сегмент захватывает рынок: как iPhone 13 и Samsung Galaxy A55 стали главными героями продаж

МТС: продажи смартфонов в России в 2025 году выросли в среднем сегменте 40–50 тыс. рублей

МТС подвела итоги продаж смартфонов в России за первые девять месяцев 2025 года, отметив интересные изменения в покупательских предпочтениях. Несмотря на общее сокращение рынка, наблюдается рост спроса в среднем ценовом сегменте, где цена устройств составляет от 40 до 50 тысяч рублей.

Аналитики фиксируют увеличение продаж в штуках на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным фактором, стимулирующим покупательскую активность, стал iPhone 13 с 128 ГБ памяти. Эта модель занимает 16% продаж в среднем сегменте, сочетая современный функционал и сравнительно доступную стоимость. Дополнительным фактором роста интереса к этой категории стало снижение цен на предыдущие флагманские устройства разных брендов.

Лидеры среднего сегмента

В ценовой категории 40-50 тыс. рублей покупатели чаще всего выбирали устройства следующих брендов:

  1. Samsung — 27% продаж

  2. Apple — 23%

  3. Xiaomi — 14%

Наибольшей популярностью пользовались iPhone 13, Samsung Galaxy A55 и HUAWEI Pura 70.

Сравнение брендов по продажам

За первые девять месяцев 2024 года топ-5 брендов по количеству проданных устройств выглядел так:

  1. Xiaomi — 24%

  2. Tecno — 15%

  3. Samsung — 12%

  4. Realme — 11%

  5. Infinix — 10%

В 2025 году позиции изменились:

  1. Xiaomi — 22%

  2. Realme — 14%

  3. Tecno — 13%

  4. Samsung — 13%

  5. Apple — 8%

Если смотреть на выручку, то в 2024 году доли брендов были следующими:

  1. Apple — 33%

  2. Samsung — 17%

  3. Xiaomi — 16%

  4. Tecno — 8%

  5. HUAWEI — 4%

В 2025 году распределение выручки изменилось:

  1. Apple — 27%

  2. Samsung — 21%

  3. Xiaomi — 14%

  4. Tecno — 7%

  5. Realme — 6%

В целом за январь-сентябрь 2025 года на российском рынке было реализовано 17,5 млн смартфонов на сумму 415 млрд рублей. Это на 20% меньше в штуках и на 21% меньше в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.

Почему растет спрос на средний сегмент

Популярность смартфонов в ценовой категории 40-50 тыс. рублей объясняется сочетанием нескольких факторов:

  1. сбалансированная цена и функциональность. Модели вроде iPhone 13 позволяют покупателю получить современный процессор, качественную камеру и поддержку актуальных обновлений без переплаты за ультрафлагманские устройства.

  2. снижение стоимости старых моделей. Бренды активно корректируют цену своих прошлых флагманов, что делает их доступными для широкой аудитории.

  3. рост интереса к проверенным брендам. Samsung и Apple сохраняют высокую узнаваемость, а Xiaomi и Realme расширяют линейки с актуальными функциями по умеренной цене.

Советы при выборе смартфона среднего сегмента

  1. Определите приоритеты: камера, автономность, дизайн или производительность.

  2. Сравнивайте характеристики аналогичных моделей разных брендов.

  3. Обратите внимание на гарантийное обслуживание и репутацию продавца.

  4. Если важна актуальность программного обеспечения, выбирайте Apple или модели с гарантией регулярных обновлений Android.

  5. Рассмотрите скидки на предыдущие флагманы, это позволяет сэкономить без потери качества.

Ошибки при покупке → последствия → альтернативы

  1. Покупка смартфона только по цене → низкая производительность или устаревшая версия → рассмотрите модели с оптимальным балансом цены и функционала.

  2. Игнорирование поддержки обновлений → проблемы с безопасностью и совместимостью приложений → выбирайте бренды с регулярными апдейтами.

  3. Ставка только на бренд → переплата за известное имя → изучите аналоги с сопоставимыми характеристиками.

А что если…

Если бюджет ограничен до 40 тыс. рублей, стоит рассмотреть прошлые модели iPhone или Samsung серии A. Они предоставляют базовый функционал современных устройств и часто имеют выгодные акции.

Плюсы и минусы популярных брендов

Бренд Плюсы Минусы
Apple Стабильные обновления, качественные камеры, высокая ликвидность Высокая цена, ограниченные настройки
Samsung Разнообразие моделей, AMOLED-экраны, широкие функциональные возможности Быстрое снижение цены старых моделей
Xiaomi Оптимальное соотношение цены и качества, актуальные функции Качество сборки может отличаться в разных моделях
Realme Доступные цены, современные характеристики Ограниченный сервис и гарантийное покрытие
Tecno Бюджетные варианты с большими экранами Меньше обновлений, ограниченный выбор аксессуаров

FAQ

Как выбрать смартфон за 40-50 тыс. рублей?
Ориентируйтесь на производительность процессора, качество камеры и наличие обновлений.

Сколько стоят популярные модели?
iPhone 13 128 ГБ продается около 45 тыс. рублей, Samsung Galaxy A55 — 42 тыс., HUAWEI Pura 70 — около 40 тыс.

Что лучше для игр и фото?
Для игр стоит выбирать устройства с мощным процессором и экраном с высокой частотой обновления, для фото — модели с продвинутыми камерами, как у Apple и Samsung.

Мифы и правда

  • Миф: старые модели хуже новых.
    Правда: предыдущие флагманы по характеристикам иногда превосходят бюджетные новинки.

  • Миф: дорогие бренды всегда лучше.
    Правда: функциональность и обновления важнее, чем известность бренда.

  • Миф: Android всегда уступает iOS.
    Правда: современные модели Android показывают сопоставимые показатели по производительности и камерам.

Исторический контекст

С 2020 года российский рынок смартфонов постепенно смещается в сторону среднего сегмента. Если раньше основной упор делался на премиальные модели Apple, то сегодня популярность набирают модели от Xiaomi, Realme и Samsung с оптимальным соотношением цены и качества. Снижение спроса на ультрафлагманы объясняется экономическими условиями и насыщением рынка.

Интересные факты

  1. iPhone 13 продолжает пользоваться спросом даже спустя несколько лет после выпуска.

  2. Xiaomi удерживает лидерство по количеству проданных устройств, несмотря на рост конкуренции.

  3. Samsung Galaxy A55 является одной из самых продаваемых моделей среднего сегмента в 2025 году.

