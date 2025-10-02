Средний сегмент захватывает рынок: как iPhone 13 и Samsung Galaxy A55 стали главными героями продаж
МТС подвела итоги продаж смартфонов в России за первые девять месяцев 2025 года, отметив интересные изменения в покупательских предпочтениях. Несмотря на общее сокращение рынка, наблюдается рост спроса в среднем ценовом сегменте, где цена устройств составляет от 40 до 50 тысяч рублей.
Аналитики фиксируют увеличение продаж в штуках на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным фактором, стимулирующим покупательскую активность, стал iPhone 13 с 128 ГБ памяти. Эта модель занимает 16% продаж в среднем сегменте, сочетая современный функционал и сравнительно доступную стоимость. Дополнительным фактором роста интереса к этой категории стало снижение цен на предыдущие флагманские устройства разных брендов.
Лидеры среднего сегмента
В ценовой категории 40-50 тыс. рублей покупатели чаще всего выбирали устройства следующих брендов:
-
Samsung — 27% продаж
-
Apple — 23%
-
Xiaomi — 14%
Наибольшей популярностью пользовались iPhone 13, Samsung Galaxy A55 и HUAWEI Pura 70.
Сравнение брендов по продажам
За первые девять месяцев 2024 года топ-5 брендов по количеству проданных устройств выглядел так:
-
Xiaomi — 24%
-
Tecno — 15%
-
Samsung — 12%
-
Realme — 11%
-
Infinix — 10%
В 2025 году позиции изменились:
-
Xiaomi — 22%
-
Realme — 14%
-
Tecno — 13%
-
Samsung — 13%
-
Apple — 8%
Если смотреть на выручку, то в 2024 году доли брендов были следующими:
-
Apple — 33%
-
Samsung — 17%
-
Xiaomi — 16%
-
Tecno — 8%
-
HUAWEI — 4%
В 2025 году распределение выручки изменилось:
-
Apple — 27%
-
Samsung — 21%
-
Xiaomi — 14%
-
Tecno — 7%
-
Realme — 6%
В целом за январь-сентябрь 2025 года на российском рынке было реализовано 17,5 млн смартфонов на сумму 415 млрд рублей. Это на 20% меньше в штуках и на 21% меньше в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.
Почему растет спрос на средний сегмент
Популярность смартфонов в ценовой категории 40-50 тыс. рублей объясняется сочетанием нескольких факторов:
-
сбалансированная цена и функциональность. Модели вроде iPhone 13 позволяют покупателю получить современный процессор, качественную камеру и поддержку актуальных обновлений без переплаты за ультрафлагманские устройства.
-
снижение стоимости старых моделей. Бренды активно корректируют цену своих прошлых флагманов, что делает их доступными для широкой аудитории.
-
рост интереса к проверенным брендам. Samsung и Apple сохраняют высокую узнаваемость, а Xiaomi и Realme расширяют линейки с актуальными функциями по умеренной цене.
Советы при выборе смартфона среднего сегмента
-
Определите приоритеты: камера, автономность, дизайн или производительность.
-
Сравнивайте характеристики аналогичных моделей разных брендов.
-
Обратите внимание на гарантийное обслуживание и репутацию продавца.
-
Если важна актуальность программного обеспечения, выбирайте Apple или модели с гарантией регулярных обновлений Android.
-
Рассмотрите скидки на предыдущие флагманы, это позволяет сэкономить без потери качества.
Ошибки при покупке → последствия → альтернативы
-
Покупка смартфона только по цене → низкая производительность или устаревшая версия → рассмотрите модели с оптимальным балансом цены и функционала.
-
Игнорирование поддержки обновлений → проблемы с безопасностью и совместимостью приложений → выбирайте бренды с регулярными апдейтами.
-
Ставка только на бренд → переплата за известное имя → изучите аналоги с сопоставимыми характеристиками.
А что если…
Если бюджет ограничен до 40 тыс. рублей, стоит рассмотреть прошлые модели iPhone или Samsung серии A. Они предоставляют базовый функционал современных устройств и часто имеют выгодные акции.
Плюсы и минусы популярных брендов
|Бренд
|Плюсы
|Минусы
|Apple
|Стабильные обновления, качественные камеры, высокая ликвидность
|Высокая цена, ограниченные настройки
|Samsung
|Разнообразие моделей, AMOLED-экраны, широкие функциональные возможности
|Быстрое снижение цены старых моделей
|Xiaomi
|Оптимальное соотношение цены и качества, актуальные функции
|Качество сборки может отличаться в разных моделях
|Realme
|Доступные цены, современные характеристики
|Ограниченный сервис и гарантийное покрытие
|Tecno
|Бюджетные варианты с большими экранами
|Меньше обновлений, ограниченный выбор аксессуаров
FAQ
Как выбрать смартфон за 40-50 тыс. рублей?
Ориентируйтесь на производительность процессора, качество камеры и наличие обновлений.
Сколько стоят популярные модели?
iPhone 13 128 ГБ продается около 45 тыс. рублей, Samsung Galaxy A55 — 42 тыс., HUAWEI Pura 70 — около 40 тыс.
Что лучше для игр и фото?
Для игр стоит выбирать устройства с мощным процессором и экраном с высокой частотой обновления, для фото — модели с продвинутыми камерами, как у Apple и Samsung.
Мифы и правда
-
Миф: старые модели хуже новых.
Правда: предыдущие флагманы по характеристикам иногда превосходят бюджетные новинки.
-
Миф: дорогие бренды всегда лучше.
Правда: функциональность и обновления важнее, чем известность бренда.
-
Миф: Android всегда уступает iOS.
Правда: современные модели Android показывают сопоставимые показатели по производительности и камерам.
Исторический контекст
С 2020 года российский рынок смартфонов постепенно смещается в сторону среднего сегмента. Если раньше основной упор делался на премиальные модели Apple, то сегодня популярность набирают модели от Xiaomi, Realme и Samsung с оптимальным соотношением цены и качества. Снижение спроса на ультрафлагманы объясняется экономическими условиями и насыщением рынка.
Интересные факты
-
iPhone 13 продолжает пользоваться спросом даже спустя несколько лет после выпуска.
-
Xiaomi удерживает лидерство по количеству проданных устройств, несмотря на рост конкуренции.
-
Samsung Galaxy A55 является одной из самых продаваемых моделей среднего сегмента в 2025 году.
