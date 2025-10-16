Фавориты поменялись местами: кто реально правит рынком смартфонов в 2025 году
В 2025 году рынок мобильных устройств в России переживает заметное перераспределение сил. Лидерами продаж стали Poco, Xiaomi и OnePlus, свидетельствуют данные аналитического отчёта AliExpress СНГ, на которые ссылается "Газета.Ru". Эти бренды сумели предложить пользователям сочетание высокой производительности, современного дизайна и разумной цены — формулу, которая оказалась особенно востребованной на фоне роста курса валют и интереса к "умным покупкам".
Почему Poco стал лидером
Главным бестселлером первых девяти месяцев 2025 года стал Poco X7 Pro. Модель получила производительный чип MediaTek Dimensity 8400 Ultra, поддерживает 120-герцовый AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма и радует пользователей стабильной работой даже под нагрузкой. В этой ценовой категории смартфон предлагает флагманские характеристики и надёжную систему охлаждения, что особенно оценили мобильные геймеры и любители съёмки видео в 4K.
Эксперты отмечают, что успех Poco во многом связан с активной стратегией бренда: компания выпускает устройства с прицелом на технологичных пользователей, которые не готовы переплачивать за громкое имя.
Xiaomi продолжает удерживать позиции
На втором месте рейтинга оказался Xiaomi Redmi Note 14 Pro — продолжение популярной линейки, известной как "золотая середина" между бюджетным и премиальным сегментом. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 7300 Ultra, экраном с частотой обновления 120 Гц и мощной тройной камерой на 200 Мп с оптической стабилизацией. Для любителей съёмки контента это стало ключевым преимуществом: смартфон уверенно конкурирует с моделями вдвое дороже.
Третью строчку занял Redmi Note 14 — более доступная версия с процессором MediaTek Helio G99 Ultra и камерой на 108 Мп. Аккумулятор на 5500 мАч с быстрой зарядкой до 45 Вт и стереодинамики сделали модель удобной для ежедневного использования, а наличие разъёма для наушников — редкой находкой в 2025 году.
OnePlus вернулся в игру
Четвёртое место в рейтинге занял OnePlus 13 — смартфон, ставший символом возвращения бренда на российский рынок. Сочетание Snapdragon 8 Gen 2, фирменной системы охлаждения и чистого интерфейса OxygenOS привлекло продвинутых пользователей.
Компания сделала ставку на энергоэффективность и качество сборки. Корпус из алюминия, защита IP68 и 100-ваттная зарядка позволили OnePlus снова стать выбором тех, кто ценит премиальный опыт без переплаты.
В тени гигантов: Realme и Honor
Пятое место занял Realme 14 Pro+ с чипом Snapdragon 7s Gen 3 и OLED-дисплеем на 6,83 дюйма. Модель впечатляет плавной работой интерфейса и продуманным дизайном, что делает её конкурентом для устройств среднего сегмента от Xiaomi.
В десятку также вошли Poco M6 Pro, Poco M7 Pro, Redmi Note 13, Poco C61 и Honor Magic7 Pro. Несмотря на разницу в цене, эти модели объединяет одно — ориентация на стабильную производительность и современные стандарты связи, включая 5G и Wi-Fi 6.
Сравнение популярных моделей
|Модель
|Процессор
|Экран
|Основная камера
|Зарядка
|Особенности
|Poco X7 Pro
|Dimensity 8400 Ultra
|AMOLED 6,67", 120 Гц
|64 Мп
|67 Вт
|Игровая оптимизация
|Redmi Note 14 Pro
|Dimensity 7300 Ultra
|AMOLED 6,67", 120 Гц
|200 Мп
|67 Вт
|OIS, 20 Мп фронтальная
|OnePlus 13
|Snapdragon 8 Gen 2
|AMOLED LTPO 6,7", 120 Гц
|50 Мп
|100 Вт
|IP68, чистый Android
|Realme 14 Pro+
|Snapdragon 7s Gen 3
|OLED 6,83", 120 Гц
|50 Мп
|67 Вт
|Узкие рамки, 5G
|Redmi Note 14
|Helio G99 Ultra
|AMOLED 6,67", 120 Гц
|108 Мп
|45 Вт
|Стерео, разъём 3.5 мм
Как выбрать смартфон в 2025 году
-
Определите приоритеты. Для игр подойдут модели с чипами Snapdragon 8 или Dimensity 8000+.
-
Оцените дисплей. Частота обновления 120 Гц стала стандартом, но OLED остаётся предпочтительным для ярких цветов.
-
Проверьте зарядку и батарею. Минимум — 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки от 45 Вт.
-
Обратите внимание на камеры. Мегапиксели не решают всё: ищите наличие оптической стабилизации.
-
Не игнорируйте поддержку. OnePlus и Xiaomi регулярно выпускают обновления, а бюджетные бренды могут отставать.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбор неизвестного бренда с низкой ценой.
Последствие: слабая оптимизация, проблемы с обновлениями.
Альтернатива: Poco или Realme — доступно, но с проверенной экосистемой.
-
Ошибка: покупка смартфона без 5G.
Последствие: ограниченная скорость интернета через 1-2 года.
Альтернатива: Xiaomi Redmi Note 14 Pro или OnePlus 13.
-
Ошибка: пренебрежение охлаждением.
Последствие: перегрев, троттлинг.
Альтернатива: Poco X7 Pro или Realme 14 Pro+ с системами теплотрубок.
Плюсы и минусы популярных брендов
|Бренд
|Плюсы
|Минусы
|Poco
|Отличное соотношение цены и мощности
|Ограниченная гарантия
|Xiaomi
|Широкий выбор моделей
|Иногда перегруженная оболочка MIUI
|OnePlus
|Чистый Android, быстрая зарядка
|Высокая цена по сравнению с конкурентами
|Realme
|Приятный дизайн, стабильность
|Реже обновляется ПО
|Honor
|Хорошие камеры
|Некоторые модели без Google-сервисов
FAQ
Какой смартфон лучше для игр?
Poco X7 Pro или OnePlus 13 — оба оснащены мощными процессорами и эффективным охлаждением.
Сколько стоят лидеры рейтинга?
На октябрь 2025 года: Poco X7 Pro — около 40 тыс. руб., Redmi Note 14 Pro — 45 тыс., OnePlus 13 — от 60 тыс.
Что выбрать — AMOLED или OLED?
Разница минимальна, но OLED-дисплеи дают глубже чёрный цвет и лучше подходят для фильмов и игр.
Мифы и правда
Миф: "Чем больше мегапикселей, тем лучше фото".
Правда: важнее оптика и обработка изображения — у камер OnePlus и Xiaomi это реализовано эффективнее.
Миф: "Китайские смартфоны быстро ломаются".
Правда: бренды вроде Poco, Realme и Xiaomi уже давно сертифицированы по международным стандартам и проходят те же тесты, что и Samsung или Apple.
Миф: "AliExpress продаёт только дешёвые копии".
Правда: маркетплейс давно работает с официальными брендами и даёт гарантию на электронику.
3 интересных факта
• Poco — суббренд Xiaomi, но с 2020 года ведёт собственную разработку и маркетинг.
• Средняя ёмкость аккумуляторов в топ-10 моделей — 5200 мАч.
• Каждый третий покупатель смартфона на AliExpress в России выбирает устройство с AMOLED-дисплеем.
