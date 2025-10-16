Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:27

Фавориты поменялись местами: кто реально правит рынком смартфонов в 2025 году

Poco, Xiaomi и OnePlus стали лидерами продаж смартфонов в России в 2025 году — данные AliExpress СНГ

В 2025 году рынок мобильных устройств в России переживает заметное перераспределение сил. Лидерами продаж стали Poco, Xiaomi и OnePlus, свидетельствуют данные аналитического отчёта AliExpress СНГ, на которые ссылается "Газета.Ru". Эти бренды сумели предложить пользователям сочетание высокой производительности, современного дизайна и разумной цены — формулу, которая оказалась особенно востребованной на фоне роста курса валют и интереса к "умным покупкам".

Почему Poco стал лидером

Главным бестселлером первых девяти месяцев 2025 года стал Poco X7 Pro. Модель получила производительный чип MediaTek Dimensity 8400 Ultra, поддерживает 120-герцовый AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма и радует пользователей стабильной работой даже под нагрузкой. В этой ценовой категории смартфон предлагает флагманские характеристики и надёжную систему охлаждения, что особенно оценили мобильные геймеры и любители съёмки видео в 4K.

Эксперты отмечают, что успех Poco во многом связан с активной стратегией бренда: компания выпускает устройства с прицелом на технологичных пользователей, которые не готовы переплачивать за громкое имя.

Xiaomi продолжает удерживать позиции

На втором месте рейтинга оказался Xiaomi Redmi Note 14 Pro — продолжение популярной линейки, известной как "золотая середина" между бюджетным и премиальным сегментом. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 7300 Ultra, экраном с частотой обновления 120 Гц и мощной тройной камерой на 200 Мп с оптической стабилизацией. Для любителей съёмки контента это стало ключевым преимуществом: смартфон уверенно конкурирует с моделями вдвое дороже.

Третью строчку занял Redmi Note 14 — более доступная версия с процессором MediaTek Helio G99 Ultra и камерой на 108 Мп. Аккумулятор на 5500 мАч с быстрой зарядкой до 45 Вт и стереодинамики сделали модель удобной для ежедневного использования, а наличие разъёма для наушников — редкой находкой в 2025 году.

OnePlus вернулся в игру

Четвёртое место в рейтинге занял OnePlus 13 — смартфон, ставший символом возвращения бренда на российский рынок. Сочетание Snapdragon 8 Gen 2, фирменной системы охлаждения и чистого интерфейса OxygenOS привлекло продвинутых пользователей.

Компания сделала ставку на энергоэффективность и качество сборки. Корпус из алюминия, защита IP68 и 100-ваттная зарядка позволили OnePlus снова стать выбором тех, кто ценит премиальный опыт без переплаты.

В тени гигантов: Realme и Honor

Пятое место занял Realme 14 Pro+ с чипом Snapdragon 7s Gen 3 и OLED-дисплеем на 6,83 дюйма. Модель впечатляет плавной работой интерфейса и продуманным дизайном, что делает её конкурентом для устройств среднего сегмента от Xiaomi.

В десятку также вошли Poco M6 Pro, Poco M7 Pro, Redmi Note 13, Poco C61 и Honor Magic7 Pro. Несмотря на разницу в цене, эти модели объединяет одно — ориентация на стабильную производительность и современные стандарты связи, включая 5G и Wi-Fi 6.

Сравнение популярных моделей

Модель Процессор Экран Основная камера Зарядка Особенности
Poco X7 Pro Dimensity 8400 Ultra AMOLED 6,67", 120 Гц 64 Мп 67 Вт Игровая оптимизация
Redmi Note 14 Pro Dimensity 7300 Ultra AMOLED 6,67", 120 Гц 200 Мп 67 Вт OIS, 20 Мп фронтальная
OnePlus 13 Snapdragon 8 Gen 2 AMOLED LTPO 6,7", 120 Гц 50 Мп 100 Вт IP68, чистый Android
Realme 14 Pro+ Snapdragon 7s Gen 3 OLED 6,83", 120 Гц 50 Мп 67 Вт Узкие рамки, 5G
Redmi Note 14 Helio G99 Ultra AMOLED 6,67", 120 Гц 108 Мп 45 Вт Стерео, разъём 3.5 мм

Как выбрать смартфон в 2025 году

  1. Определите приоритеты. Для игр подойдут модели с чипами Snapdragon 8 или Dimensity 8000+.

  2. Оцените дисплей. Частота обновления 120 Гц стала стандартом, но OLED остаётся предпочтительным для ярких цветов.

  3. Проверьте зарядку и батарею. Минимум — 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки от 45 Вт.

  4. Обратите внимание на камеры. Мегапиксели не решают всё: ищите наличие оптической стабилизации.

  5. Не игнорируйте поддержку. OnePlus и Xiaomi регулярно выпускают обновления, а бюджетные бренды могут отставать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор неизвестного бренда с низкой ценой.
    Последствие: слабая оптимизация, проблемы с обновлениями.
    Альтернатива: Poco или Realme — доступно, но с проверенной экосистемой.

  • Ошибка: покупка смартфона без 5G.
    Последствие: ограниченная скорость интернета через 1-2 года.
    Альтернатива: Xiaomi Redmi Note 14 Pro или OnePlus 13.

  • Ошибка: пренебрежение охлаждением.
    Последствие: перегрев, троттлинг.
    Альтернатива: Poco X7 Pro или Realme 14 Pro+ с системами теплотрубок.

Плюсы и минусы популярных брендов

Бренд Плюсы Минусы
Poco Отличное соотношение цены и мощности Ограниченная гарантия
Xiaomi Широкий выбор моделей Иногда перегруженная оболочка MIUI
OnePlus Чистый Android, быстрая зарядка Высокая цена по сравнению с конкурентами
Realme Приятный дизайн, стабильность Реже обновляется ПО
Honor Хорошие камеры Некоторые модели без Google-сервисов

FAQ

Какой смартфон лучше для игр?
Poco X7 Pro или OnePlus 13 — оба оснащены мощными процессорами и эффективным охлаждением.

Сколько стоят лидеры рейтинга?
На октябрь 2025 года: Poco X7 Pro — около 40 тыс. руб., Redmi Note 14 Pro — 45 тыс., OnePlus 13 — от 60 тыс.

Что выбрать — AMOLED или OLED?
Разница минимальна, но OLED-дисплеи дают глубже чёрный цвет и лучше подходят для фильмов и игр.

Мифы и правда

Миф: "Чем больше мегапикселей, тем лучше фото".
Правда: важнее оптика и обработка изображения — у камер OnePlus и Xiaomi это реализовано эффективнее.

Миф: "Китайские смартфоны быстро ломаются".
Правда: бренды вроде Poco, Realme и Xiaomi уже давно сертифицированы по международным стандартам и проходят те же тесты, что и Samsung или Apple.

Миф: "AliExpress продаёт только дешёвые копии".
Правда: маркетплейс давно работает с официальными брендами и даёт гарантию на электронику.

3 интересных факта

• Poco — суббренд Xiaomi, но с 2020 года ведёт собственную разработку и маркетинг.
• Средняя ёмкость аккумуляторов в топ-10 моделей — 5200 мАч.
• Каждый третий покупатель смартфона на AliExpress в России выбирает устройство с AMOLED-дисплеем.

