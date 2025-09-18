Старый телефон превращается в проблему: вот как понять, что ремонт уже бессмыслен

Если смартфон начал сильно тормозить, самопроизвольно совершать звонки, а батарея разряжается за считанные часы, возможно, пришло время задуматься о покупке нового устройства. Такое мнение в беседе с MosTimes высказал преподаватель, программист, эксперт по компьютерам и гаджетам Кирилл Ситнов.

"С датой анонса бюджетники года два поддерживаются по запчастям, а флагманы 3-5 лет. Первый акцент — проверить в каком году он вышел. Если у вас был флагман, его лет пять точно еще ремонтировать можно с даты анонса. Бюджетный — 2-3 года. Вопрос в том, будут ли вообще официальные запчасти, оригинальные, либо будут китайские копии", — проанализировал ситуацию Ситнов.

Сроки поддержки устройств

По словам эксперта, производители ограниченно обеспечивают свои модели комплектующими.

Бюджетные смартфоны обычно имеют запас по запчастям лишь 2–3 года.

Флагманы можно обслуживать до 5 лет, но важно учитывать, доступны ли оригинальные комплектующие.

Когда ремонт оправдан, а когда нет

Решение, ремонтировать устройство или менять его, напрямую связано со стоимостью работ.

"Если брать совсем дешевые условно до 100 долларов, ну или даже меньше, высока вероятность, что замена того же самого экрана выйдет с учетом оплаты работ стоимость этого телефона", — говорит эксперт.

В бюджетном сегменте ситуация с аккумуляторами проще: часто батареи унифицированы и подходят к нескольким моделям сразу. Но при серьёзных неисправностях, таких как перегрев и повреждения чипа, ремонт может оказаться экономически невыгодным.

Баланс возраста и цены ремонта

Ситнов подчёркивает, что решение о судьбе гаджета всегда зависит от трёх факторов:

Год выпуска устройства. Стоимость ремонта. Серьёзность поломки.

Если цена замены приближается к стоимости самого телефона, рациональнее приобрести новый аппарат.