iPhone против Android: чья слежка за пользователями опаснее
Смартфоны стали не просто инструментом для звонков — они знают о нас больше, чем мы думаем. Каждый день они фиксируют местоположение, историю поиска и даже привычки покупок. Но кто следит активнее: устройства на iOS или Android? Всё зависит от того, какие данные собираются и как настроена конфиденциальность. Разберёмся, что именно отслеживается и чем отличаются подходы двух систем.
Кому нужны ваши данные
Информация о пользователях ценна для разных сторон.
-
Производители систем собирают телеметрию, чтобы улучшать работу устройств, выпускать обновления и повышать стабильность сервисов.
-
Разработчики приложений используют данные для исправления ошибок. Например, браузер может отправлять отчёт о сбое, чтобы программисты быстрее устранили проблему.
-
Рекламные и аналитические компании строят профили пользователей и предлагают персонализированную рекламу. Крупные игроки, такие как Google, фиксируют интересы, просмотры и взаимодействие с приложениями.
-
Операторы связи ведут учёт базовой активности: местоположение через вышки, метаданные звонков и сообщений.
Кроме этих групп, к данным могут получать доступ брокеры информации, государственные органы по запросу и производители "умных" устройств, включая фитнес-браслеты и колонки.
Как смартфоны отслеживают пользователей
Основные категории собираемых данных:
-
местоположение - GPS, Wi-Fi и сотовые вышки показывают маршруты, привычки и частоту посещения разных точек.
-
активность в приложениях - система фиксирует, какие программы установлены, как часто они открываются, сколько времени в них проводят и какие действия выполняются. Эти данные помогают улучшать сервис, но также используют для рекламы.
-
технические параметры - модель телефона, версия ОС, заряд батареи, тип сети и скорость соединения. Рекламный идентификатор связывает активность между сайтами и приложениями.
-
доступ к личным данным - контакты, галерея, камера, микрофон. Иногда это необходимо для работы, но часто права запрашиваются "про запас". Например, приложение для заметок может требовать доступ к камере и микрофону, хотя для создания списков это не нужно.
Также фиксируются история браузера, поисковые запросы, экранное время, Bluetooth-подключения, логи функций и отчёты об использовании приложений. Часть информации нужна для работы сервисов, а часть — для аналитики и рекламы.
Приватность на iPhone
На устройствах Apple с iOS 14.5 действует функция App Tracking Transparency (ATT). Она даёт пользователю право разрешать или запрещать приложениям отслеживать действия для рекламы. Без разрешения доступ к IDFA блокируется.
Настройка: Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Отслеживание → Запрос приложений на трекинг.
Если тумблер включен, приложения могут запрашивать разрешение. Если выключен, все запросы отклоняются автоматически. Для максимальной конфиденциальности лучше оставить его в выключенном положении.
В App Store есть раздел "Конфиденциальность приложения", где указано, какие данные собираются: местоположение, контакты, история поиска и т. д. Проверка модератора перед публикацией снижает риск вредоносных программ, а сторонняя установка ограничена.
Тем не менее, iPhone продолжает собирать телеметрию и данные Apple ID. Приложения могут сохранять данные для аналитики и персонализации внутри себя, даже если ATT ограничивает слежку между приложениями.
Согласно исследованию Singular (2024), согласие на отслеживание через ATT дают только около 14% пользователей, что снижает возможности персонализированной рекламы.
Приватность на Android
Android отличается открытой моделью: разные производители, оболочки и магазины приложений. Это даёт больше свободы, но приводит к фрагментации — не все устройства вовремя получают обновления безопасности. Уровень приватности зависит от бренда и настроек пользователя.
Современные Android-смартфоны с регулярными обновлениями, SELinux, Verified Boot, Google Play Protect и контролем разрешений могут обеспечивать высокий уровень защиты. В Google Play есть раздел "Безопасность данных", где разработчики отмечают, что собирают. Но аналога ATT на Android нет: приложения могут связывать данные между собой без запроса разрешения.
Также на Android возможна установка приложений из сторонних магазинов или интернета. Производители добавляют свои сервисы и телеметрию. Всё это повышает риски, но увеличивает гибкость.
Фитнес-приложения, Bluetooth и Wi-Fi фиксируют движения и активность, что позволяет рекламным сетям строить профили и показывать таргетированную рекламу. Например, если пользователь начал заниматься спортом, алгоритмы предложат спортивное питание и экипировку, не зная напрямую, что он спортсмен.
iPhone vs Android: кто следит сильнее
Миф о полной конфиденциальности iPhone неверен: Apple собирает телеметрию и данные Apple ID. В то же время утверждение, что Android всегда хуже, тоже ошибочно. Современные устройства с обновлениями и встроенными механизмами защиты могут обеспечить высокий уровень приватности.
Главное влияние на слежку оказывает пользователь: какие приложения устанавливает, какие разрешения предоставляет и следит ли за обновлениями системы. Различия между платформами есть, но они не столь радикальны, как считают многие.
Советы по повышению приватности
-
Обновляйте систему и приложения.
-
На iPhone выключите Запрос приложений на трекинг.
-
На Android проверяйте разрешения приложений и раздел "Безопасность данных" в Google Play.
-
Ограничьте доступ приложений к геолокации, камере и микрофону, если это не нужно.
-
Используйте двухфакторную аутентификацию и надёжный экранный код.
-
Удаляйте ненужные приложения, особенно те, которым не доверяете.
Мифы и правда
-
Миф: iPhone никогда не следит.
Правда: Сбор телеметрии и данных Apple ID существует, но контроль выше.
-
Миф: Android полностью опасен для приватности.
Правда: Современные устройства с регулярными обновлениями могут быть безопасными.
-
Миф: Все приложения всегда собирают максимум данных.
Правда: Пользователь сам ограничивает права приложений и регулирует слежку.
Три интересных факта
-
Только 14% пользователей iPhone дают согласие на ATT.
-
Bluetooth и Wi-Fi позволяют рекламным сетям строить профили без прямого доступа к личным данным.
-
Проверка модератора в App Store снижает вероятность установки вредоносного приложения.
Исторический контекст
Сначала смартфоны собирали минимум данных — только для корректной работы. С развитием рекламы и аналитики объём информации увеличился, появилось таргетирование и персонализированные сервисы. В Apple был введён ATT, а на Android развились инструменты контроля разрешений и безопасности.
