Шея затекает не просто так: смартфон запускает процесс, который меняет внешность

Простые советы по коррекции осанки зачастую не дают результата, отметил остеопат, массажист, руководитель медицинского центра "Мануал плюс" Илья Третьяков. Он рассказал NewsInfo о рисках, связанных с таким понятием, как "телефоння шея".

Ранее представители индустрии красоты отмечали, что длительная фиксация головы в наклонном положении при просмотре контента в смартфоне провоцирует образование глубоких заломов на шее, ухудшение контуров лица и формирование второго подбородка.

Подобные изменения не только создают эстетические проблемы, но и сигнализируют о серьезных патологиях позвоночника, сигналы о которых организм подает задолго до постановки диагноза.

По мнению эксперта, попытки сознательно ограничить время, проводимое с гаджетом, сталкиваются с особенностями нейрофизиологии человека. Мозг стремится выбирать пути, приносящие быстрое удовольствие, игнорируя долгосрочные угрозы для физической формы.

"У вас не получится быть меньше с телефоном, поскольку у нас жизнь изменилась. Мозг живет по принципу, что он создан, чтобы не только управлять вашими внутренними органами, но и получать кайф по жизни, у мозга стерты разницы и понятия, он не понимает, в реальности вы находитесь, в фантазии собственной или в виртуальном мире. Ему безразлично", — отметил Третьяков.

Специалист подчеркнул, что стандартная лечебная зарядка или разминка шеи часто не приносят ожидаемого эффекта, так как позвоночнику жизненно необходимо естественное движение, а не статические нагрузки. При эксплуатации гаджета человек инстинктивно опускает голову, выбирая позу, которая требует меньше всего энергетических затрат, что постепенно приводит к дегенеративным изменениям.

Важно помнить, что даже при выполнении профессиональной деятельности длительное сидение за компьютером создает критическую перегрузку для опорно-двигательного аппарата.

"Шея — штука мобильная, она постоянно находится в движении статично. Даже во сне вы вращаетесь, кружитесь, головой крутите. Шея должна постоянно двигаться для того, чтобы происходило питание", — пояснил остеопат.

Массажист также добавил, что социальное давление и страх выпасть из информационного контекста делают отказ от смартфонов невозможным для многих людей. Болезни, которые ранее диагностировались у зрелых пациентов, сегодня стремительно молодеют, затрагивая даже детей дошкольного возраста. При этом постоянная готовность отвечать на входящие запросы создает дополнительное психоэмоциональное напряжение, превращая использование гаджетов в опасную привычку.

Читайте также