Нарушение осанки у ребёнка
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:08

Часы в телефоне и тяжёлый труд — рецепт паралича, о котором молчат

В Китае студент получил паралич из-за постоянного наклона головы к смартфону — Oddity Central

Необычный случай произошёл в Китае: 19-летний студент по имени Сяо Дун оказался парализован после долгого времени, проведённого со смартфоном, и тяжёлой летней подработки. Об этом сообщает Oddity Central.

Как всё началось

Молодой человек годами часами сидел, наклонив голову к экрану телефона — играл в видеоигры, общался в соцсетях. Летом он устроился подрабатывать в кафе: мыть посуду и протирать столы. Там ему также приходилось часто наклоняться.

Со временем Дун начал чувствовать онемение в шее, руках и ногах. А утром 30 июля проснулся и понял, что не может двигать нижней частью тела.

Диагноз и операция

Врачи выяснили, что в шейном отделе позвоночника у студента образовался тромб. Причиной стал разрыв сосуда, вызванный постоянным наклоном головы. Тромб сдавил спинной мозг, что и привело к параличу.

Хирурги смогли удалить тромб во время операции.

Каково состояние Сяо Дуна сейчас

По словам медиков, студент находится на восстановлении и в скором времени сможет вновь управлять своим телом.

