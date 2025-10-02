Цены взлетают в космос: какие смартфоны россияне всё ещё покупают в 2025 году

С началом 2025 года рынок смартфонов в России переживает заметные изменения. Рост цен и экономическая нестабильность привели к сокращению спроса, однако определённые модели продолжают пользоваться устойчивым интересом покупателей. Эксперты "М.Видео-Эльдорадо" внимательно изучили статистику продаж и выявили, какие бренды и устройства россияне выбирают чаще всего.

Общие тенденции рынка

С января по сентябрь 2025 года россияне приобрели около 16,5 миллиона смартфонов на сумму 405 миллиардов рублей. Только в третьем квартале было продано 5,3 миллиона устройств на 130 миллиардов рублей. Средняя стоимость одного смартфона составила примерно 24,5 тысячи рублей.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было реализовано 21,5 миллиона смартфонов, а средняя цена устройства была ниже — 21,3 тысячи рублей. Такие цифры свидетельствуют не только о падении спроса, но и о тенденции к увеличению стоимости техники. Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение продаж, особенно с учётом роста НДС до 22% и ожидаемого подорожания электроники на 3-4% в следующем году.

Популярные бренды и модели

Анализ продаж показывает, что в сегменте бюджетных смартфонов лидируют китайские бренды. Наиболее востребованными оказались Redmi, realme и Tecno. Южнокорейская компания Samsung также удерживает позиции благодаря доступным сериям "А" и "М", которые предлагают хорошие характеристики по умеренной цене.

В денежном выражении безоговорочным лидером остаётся Apple. Новая линейка iPhone 17 усилила популярность бренда, а несколько моделей iPhone 16 уже входят в топ-10 самых продаваемых устройств.

"Интерес к линейке превысил прошлогодние показатели в разы", — подчеркнул руководитель департамента "Телеком и Гаджеты" компании "М.Видео" Никита Толпыгин.

Среди моделей, которые попали в топ по итогам сентября, пять устройств представлены серией iPhone 16: iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 с 128 ГБ памяти и версии с расширенной памятью. Также высоко оценены iPhone 15 и iPhone 13. Среди Samsung в десятку вошли бюджетные Galaxy A16 и Galaxy A56, а также флагманский Galaxy S25 Ultra.

Сравнение популярности брендов

Бренд Количество продаж Средняя цена Денежный оборот Apple Высокий ~70 000 руб Лидирует Samsung Средний ~35 000 руб Второе место Redmi Средний ~15 000 руб Третье место realme Средний ~13 000 руб Умеренно Tecno Средний ~12 000 руб Умеренно

Как выбрать смартфон

Определите бюджет. Если планируется покупка недорогого смартфона для базовых задач, стоит рассмотреть Redmi, realme или Tecno. Для фото, игр и работы с приложениями подойдут Samsung серии "А" и "М". Любителям премиальной техники и новейших функций стоит обратить внимание на iPhone 16 и iPhone 17.

Ошибки при покупке

Ошибка: покупка дорогого смартфона без оценки личных потребностей.

Последствие: снижение ценности устройства и перерасход средств.

Альтернатива: выбрать модель с необходимыми функциями, которая подходит по бюджету и задачам.

Ошибка: покупка бюджетного телефона с высокой нагрузкой на приложения.

Последствие: замедление работы, сбои в работе программ.

Альтернатива: рассмотреть смартфоны среднего сегмента, например Samsung Galaxy серии А или М.

А что если цены продолжат расти?

Ситуация на рынке электроники может ухудшиться, и покупатели станут выбирать только ключевые функции, отказываясь от премиальных моделей. Увеличение НДС и курса валют может подтолкнуть пользователей к покупке техники в рассрочку или у официальных ритейлеров с акциями и скидками.

Плюсы и минусы популярных брендов

Бренд Плюсы Минусы Apple Продвинутая ОС, долгие обновления, высокий статус Высокая цена Samsung Разнообразие моделей, доступность Некоторые бюджетные модели уступают по производительности Redmi Доступность, хорошее соотношение цена/характеристики Ограниченные обновления realme Низкая стоимость, яркий дизайн Менее известный бренд, меньше сервисных центров Tecno Очень бюджетные модели, простота Ограниченные возможности камеры и софта

FAQ

Как выбрать смартфон в 2025 году?

Ориентируйтесь на бюджет, цели использования и предпочтения по бренду. Для игр и фото подходят iPhone и Samsung, для простых задач — Redmi и Tecno.

Сколько стоит средний смартфон в России?

На 2025 год средняя стоимость устройства составляет около 24,5 тысячи рублей.

Что лучше для работы и мультимедиа — iPhone или Samsung?

Для работы с приложениями и мультимедиа iPhone предлагает стабильность и обновления, Samsung — разнообразие моделей и доступность.

Мифы и правда

Миф: все китайские смартфоны слабые и недолговечные.

Правда: многие бюджетные модели, например Redmi и realme, предлагают достойные характеристики и стабильную работу.

Миф: дорогой смартфон обязательно лучше дешевого.

Правда: качество и функционал зависят от конкретной модели и задач пользователя, а не только от цены.

Три интересных факта

В тройке самых продаваемых бюджетных брендов России оказались исключительно китайские компании. Несколько моделей iPhone 16 одновременно вошли в топ-10, что необычно для массового рынка. Samsung удерживает позиции благодаря серии доступных устройств с приличными характеристиками.

Исторический контекст

С начала 2010-х годов Apple постепенно завоевывает российский рынок премиальных смартфонов, тогда как массовый сегмент формируется китайскими брендами. Последние пять лет наблюдается рост популярности доступных устройств с хорошими техническими характеристиками, что отражает глобальную тенденцию к демократизации технологий.