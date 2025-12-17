Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Китаец с рыжими волосами со смартфоном
Китаец с рыжими волосами со смартфоном
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:12

Продажи смартфонов в России резко изменились: один бренд неожиданно вырвался вперёд

Samsung стал самым быстрорастущим брендом смартфонов в России — М.Видео

Рынок смартфонов в России в 2025 году меняется быстрее, чем в предыдущие периоды: потребители все чаще перераспределяют спрос в пользу брендов, сумевших точно попасть в ожидания по цене и функциональности. Об этом сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-релиз компании "М.Видео", представившей данные по итогам девяти месяцев 2025 года.

Лидеры роста в денежном выражении

Самым быстрорастущим брендом смартфонов в России по динамике продаж в денежном выражении стала компания Samsung. За отчетный период доля производителя увеличилась с 16,6% до 20%. Такой результат обеспечило расширение модельного ряда в среднем ценовом сегменте, обновление ключевых устройств и усиление присутствия в наиболее востребованных ценовых категориях.

За Samsung в рейтинге следуют HUAWEI, realme, POCO и Xiaomi. Все эти бренды показали положительную динамику, сумев нарастить долю рынка за счет адаптации продуктовых линеек под запросы массового покупателя и более четкого позиционирования в своих ценовых нишах.

Как менялись позиции брендов

По данным ритейлера, доля HUAWEI выросла с 3,7% до 4,6%. Рост поддерживался стабильным спросом на смартфоны с акцентом на автономность и возможности камер. Покупатели продолжили выбирать устройства бренда как альтернативу в сегменте сбалансированных решений.

Компания realme увеличила присутствие на рынке с 4,9% до 5,7%, а POCO - с 3,4% до 4,1%. В обоих случаях ключевым фактором стало сочетание высокой производительности и доступной цены. Xiaomi также продемонстрировала рост, прибавив около 0,5%, благодаря популярности обновленных линеек и массовых моделей.

Объем рынка и потребительские приоритеты

Совокупный объем российского рынка смартфонов по итогам первых трех кварталов 2025 года в денежном выражении составил порядка 460 млрд рублей. Эти показатели отражают сохранение высокой конкуренции и постепенное перераспределение долей между ключевыми игроками.

"Наиболее заметный рост показывают бренды, сумевшие укрепиться в ключевых ценовых сегментах", — отметил руководитель департамента "Телеком и Гаджеты" компании "М.Видео" Никита Толпыгин.

По его словам, россияне все чаще выбирают устройства с оптимальным балансом производительности, качества камер, автономности и цены, а активное обновление модельных рядов и быстрая адаптация к запросам рынка напрямую влияют на рост долей производителей.

