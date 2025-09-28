Смартфоны на грани: какие бренды чаще всего ломаются
Современные смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, но их надежность порой вызывает вопросы. Особенно когда речь идет о многолетней эксплуатации устройств. Британская организация Which? провела масштабное исследование, чтобы выяснить, какие бренды смартфонов чаще всего ломаются и с какими проблемами сталкиваются пользователи.
Какие бренды ломаются чаще всего
В исследование включили более 15 тысяч устройств 14 известных производителей, среди которых Apple, Samsung, Huawei, Nokia, Sony, OnePlus, Realme и Google. Целью было понять, какие телефоны проявляют себя надежнее в долгосрочной перспективе.
Результаты оказались любопытными. В первые два года использования серьезных проблем практически не возникает, что подтверждает высокий уровень качества современных моделей. Однако после 5-6 лет эксплуатации разрыв между брендами становится заметным. Согласно данным, чаще всего выходят из строя устройства Sony и Huawei. На другом полюсе оказались OnePlus, Realme и Google — всего 11% владельцев за шесть лет столкнулись с поломками. Apple и Samsung находятся в середине рейтинга: 15% и 13% отказов соответственно. В первые три года эксплуатации в среднем ломаются лишь около 8% устройств, что говорит о высокой начальной надежности большинства современных смартфонов.
Наиболее частые поломки
Эксперты Which? выделили, какие проблемы встречаются чаще всего:
-
Батарея - около трети всех случаев. Владельцы жалуются на быструю разрядку и потерю емкости уже через год-два.
-
Медленная работа и зависания - 5% пользователей отмечают снижение производительности.
-
Системные сбои - около 4% поломок связаны с нестабильной работой ОС.
-
Ошибки при обновлении прошивки - 3% устройств сталкиваются с некорректными апдейтами.
-
Редко встречаются проблемы с Face ID, сканером отпечатков или полное отключение устройства — менее 1% случаев.
Таблица "Сравнение надежности брендов"
|Бренд
|Процент поломок за 6 лет
|Примечания
|Sony
|18%
|Наиболее частые поломки батареи
|Huawei
|17%
|Быстрая потеря емкости батареи
|Apple
|15%
|Надежная поддержка обновлений
|Samsung
|13%
|Средний уровень отказов
|11%
|Стабильная работа и длительные апдейты
|OnePlus
|11%
|Минимальные сбои за 6 лет
|Realme
|11%
|Долгосрочная надежность
Советы шаг за шагом: как продлить жизнь смартфона
-
Используйте оригинальные зарядные устройства и избегайте быстрой зарядки слишком часто.
-
Регулярно очищайте кэш и удаляйте ненужные приложения, чтобы уменьшить нагрузку на систему.
-
Обновляйте операционную систему и приложения, но следите за совместимостью с устройством.
-
Защищайте устройство от физических повреждений — используйте чехлы и защитные стекла.
-
Следите за температурой батареи: избегайте перегрева, особенно при зарядке.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование обновлений → повышенный риск уязвимостей → включайте автоматические обновления.
-
Использование неоригинальных зарядок → сокращение срока службы батареи → приобретайте сертифицированные аксессуары.
-
Переполнение памяти → зависания и тормоза → регулярно чистите память и переносите файлы в облако.
А что если…
Если телефон не получает обновления безопасности, даже исправный аппарат становится уязвимым для взломов. Например, слабые бренды ограничивают апдейты двумя годами, в то время как Apple и Google поддерживают устройства до пяти лет. Это критично для долгосрочного использования.
Плюсы и минусы популярных смартфонов
|Бренд
|Плюсы
|Минусы
|Apple
|Долгие обновления, стабильная ОС
|Высокая цена
|Samsung
|Широкий модельный ряд, поддержка
|Середнячок по надежности
|Sony
|Качественные камеры
|Часто ломается батарея
|Huawei
|Хорошая сборка, камеры
|Быстрая деградация батареи
|OnePlus
|Долгий срок службы, стабильность
|Менее популярные приложения
|Realme
|Доступная цена, надежность
|Ограниченные обновления
|Чистая ОС, долгие обновления
|Ограниченный выбор моделей
FAQ
Как выбрать смартфон, чтобы он служил долго?
Обращайте внимание на рейтинг надежности, отзывы пользователей и период поддержки обновлений.
Сколько лет можно использовать смартфон без проблем?
Большинство устройств стабильно работают 3-5 лет, но после этого вероятны поломки, особенно батареи.
Что лучше — бренд с популярностью или надежный "середнячок"?
Популярные бренды удобны и имеют сервис, но менее известные марки могут удивлять долгосрочной надежностью.
Мифы и правда
Миф: дорогой смартфон ломается реже.
Правда: высокая цена не гарантирует долгий срок службы. Важно качество сборки и регулярные обновления.
Миф: все батареи одинаково быстро теряют емкость.
Правда: батареи разных производителей деградируют по-разному, а скорость зависит от эксплуатации.
Три интересных факта
-
Батареи составляют почти треть всех поломок смартфонов.
-
Лишь 1% пользователей сталкиваются с полным отказом устройства.
-
Обновления безопасности важнее исправной работы механики телефона.
Исторический контекст
Ранее телефоны ломались чаще из-за механических деталей и ненадежных батарей. Современные смартфоны, благодаря улучшенной электронике и программному обеспечению, дольше остаются работоспособными, но важной становится поддержка безопасности и обновлений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru