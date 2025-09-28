Смартфоны на грани: какие бренды чаще всего ломаются

Современные смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, но их надежность порой вызывает вопросы. Особенно когда речь идет о многолетней эксплуатации устройств. Британская организация Which? провела масштабное исследование, чтобы выяснить, какие бренды смартфонов чаще всего ломаются и с какими проблемами сталкиваются пользователи.

Какие бренды ломаются чаще всего

В исследование включили более 15 тысяч устройств 14 известных производителей, среди которых Apple, Samsung, Huawei, Nokia, Sony, OnePlus, Realme и Google. Целью было понять, какие телефоны проявляют себя надежнее в долгосрочной перспективе.

Результаты оказались любопытными. В первые два года использования серьезных проблем практически не возникает, что подтверждает высокий уровень качества современных моделей. Однако после 5-6 лет эксплуатации разрыв между брендами становится заметным. Согласно данным, чаще всего выходят из строя устройства Sony и Huawei. На другом полюсе оказались OnePlus, Realme и Google — всего 11% владельцев за шесть лет столкнулись с поломками. Apple и Samsung находятся в середине рейтинга: 15% и 13% отказов соответственно. В первые три года эксплуатации в среднем ломаются лишь около 8% устройств, что говорит о высокой начальной надежности большинства современных смартфонов.

Наиболее частые поломки

Эксперты Which? выделили, какие проблемы встречаются чаще всего:

Батарея - около трети всех случаев. Владельцы жалуются на быструю разрядку и потерю емкости уже через год-два. Медленная работа и зависания - 5% пользователей отмечают снижение производительности. Системные сбои - около 4% поломок связаны с нестабильной работой ОС. Ошибки при обновлении прошивки - 3% устройств сталкиваются с некорректными апдейтами. Редко встречаются проблемы с Face ID, сканером отпечатков или полное отключение устройства — менее 1% случаев.

Таблица "Сравнение надежности брендов"

Бренд Процент поломок за 6 лет Примечания Sony 18% Наиболее частые поломки батареи Huawei 17% Быстрая потеря емкости батареи Apple 15% Надежная поддержка обновлений Samsung 13% Средний уровень отказов Google 11% Стабильная работа и длительные апдейты OnePlus 11% Минимальные сбои за 6 лет Realme 11% Долгосрочная надежность

Советы шаг за шагом: как продлить жизнь смартфона

Используйте оригинальные зарядные устройства и избегайте быстрой зарядки слишком часто. Регулярно очищайте кэш и удаляйте ненужные приложения, чтобы уменьшить нагрузку на систему. Обновляйте операционную систему и приложения, но следите за совместимостью с устройством. Защищайте устройство от физических повреждений — используйте чехлы и защитные стекла. Следите за температурой батареи: избегайте перегрева, особенно при зарядке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование обновлений → повышенный риск уязвимостей → включайте автоматические обновления. Использование неоригинальных зарядок → сокращение срока службы батареи → приобретайте сертифицированные аксессуары. Переполнение памяти → зависания и тормоза → регулярно чистите память и переносите файлы в облако.

А что если…

Если телефон не получает обновления безопасности, даже исправный аппарат становится уязвимым для взломов. Например, слабые бренды ограничивают апдейты двумя годами, в то время как Apple и Google поддерживают устройства до пяти лет. Это критично для долгосрочного использования.

Плюсы и минусы популярных смартфонов

Бренд Плюсы Минусы Apple Долгие обновления, стабильная ОС Высокая цена Samsung Широкий модельный ряд, поддержка Середнячок по надежности Sony Качественные камеры Часто ломается батарея Huawei Хорошая сборка, камеры Быстрая деградация батареи OnePlus Долгий срок службы, стабильность Менее популярные приложения Realme Доступная цена, надежность Ограниченные обновления Google Чистая ОС, долгие обновления Ограниченный выбор моделей

FAQ

Как выбрать смартфон, чтобы он служил долго?

Обращайте внимание на рейтинг надежности, отзывы пользователей и период поддержки обновлений.

Сколько лет можно использовать смартфон без проблем?

Большинство устройств стабильно работают 3-5 лет, но после этого вероятны поломки, особенно батареи.

Что лучше — бренд с популярностью или надежный "середнячок"?

Популярные бренды удобны и имеют сервис, но менее известные марки могут удивлять долгосрочной надежностью.

Мифы и правда

Миф: дорогой смартфон ломается реже.

Правда: высокая цена не гарантирует долгий срок службы. Важно качество сборки и регулярные обновления.

Миф: все батареи одинаково быстро теряют емкость.

Правда: батареи разных производителей деградируют по-разному, а скорость зависит от эксплуатации.

Три интересных факта

Батареи составляют почти треть всех поломок смартфонов. Лишь 1% пользователей сталкиваются с полным отказом устройства. Обновления безопасности важнее исправной работы механики телефона.

Исторический контекст

Ранее телефоны ломались чаще из-за механических деталей и ненадежных батарей. Современные смартфоны, благодаря улучшенной электронике и программному обеспечению, дольше остаются работоспособными, но важной становится поддержка безопасности и обновлений.