Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:18

Телефон жив, даже когда вы его "стерли": почему сброс к заводским настройкам не спасает от утечки личных данных

Эксперты МВД предупредили: сброс к заводским настройкам не удаляет личные данные со смартфона

Многие пользователи уверены, что обычный сброс настроек полностью удаляет личную информацию со смартфона. Однако эксперты МВД предупреждают: это одно из самых опасных заблуждений, которое может стоить пользователю конфиденциальности и даже денег. На старых устройствах после "очистки" нередко остаются фрагменты файлов, контактов и журналов активности, а современные программы способны восстановить их за считанные минуты.

"То, что сброс к заводским настройкам полностью очищает устройство, — распространенное заблуждение, создающее риски конфиденциальности", — заявили в МВД России.

Почему удалённые данные можно восстановить

Даже после форматирования память смартфона не становится "пустой" в прямом смысле. Информация лишь помечается как доступная для перезаписи, но физически остаётся в ячейках памяти, пока не будет перезаписана новой. Это свойство флеш-накопителей и SSD хорошо известно айтишникам и активно используется киберпреступниками.

При помощи специальных утилит злоумышленники могут извлечь с устройства фрагменты документов, переписки, списки вызовов и даже координаты фото- и видеосъемок. Особенно опасно продавать телефон, на котором остались следы авторизации в банковских приложениях или социальных сетях. В таких случаях доступ к данным можно получить даже без взлома.

Что делать перед продажей смартфона

Перед тем как отдать телефон новому владельцу, важно провести полную очистку устройства, а не ограничиваться простым сбросом к заводским настройкам.

Пошаговый алгоритм безопасной подготовки

  1. Создайте резервную копию — сохраните нужные контакты, фото и файлы на облако или внешний накопитель.

  2. Выйдите из всех аккаунтов, особенно из Google, Apple ID, банковских и мессенджеров.

  3. Удалите все отпечатки пальцев, пароли и шаблоны разблокировки.

  4. Зашифруйте данные. В настройках Android и iOS есть функция полного шифрования памяти. Это делает восстановление файлов почти невозможным.

  5. Выполните сброс настроек — только после шифрования.

  6. Перезаполните память. Можно записать на устройство несколько больших файлов (например, видео), а затем снова удалить их. Это снизит вероятность восстановления старых данных.

  7. Проверьте IMEI и отвяжите устройство от облачных сервисов.

Частые ошибки пользователей

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: простой сброс без шифрования.
Последствие: данные можно восстановить даже через бесплатные программы.
Альтернатива: включить шифрование и выполнить двойную перезапись.

Ошибка: оставленные аккаунты Google/Apple.
Последствие: новый владелец получит доступ к облаку, фото и сообщениям.
Альтернатива: выйти из всех сервисов и проверить отвязку устройства на сайте производителя.

Ошибка: игнорирование SIM-карты и карты памяти.
Последствие: на них тоже могут храниться контакты и сообщения.
Альтернатива: извлечь карты и уничтожить старые.

Сравнение: обычный сброс и безопасное удаление

Критерий Обычный сброс Безопасное удаление
Удаляются видимые файлы Да Да
Можно восстановить данные Частично Почти невозможно
Защита от восстановления Отсутствует Есть (шифрование)
Подходит для продажи Нет Да

А что если смартфон уже продан

Если устройство ушло к новому владельцу без надлежащей очистки, можно попробовать отвязать его дистанционно. Пользователям Android стоит воспользоваться функцией "Найти устройство" и стереть данные удалённо. Владельцы iPhone могут сделать то же через iCloud. Однако если новый хозяин уже успел выключить интернет или сменить SIM-карту, вернуть контроль будет сложно.

Мифы и правда

Миф 1. После сброса смартфон как новый

Правда: остаются фрагменты документов и следы активности.

Миф 2. Антивирус защищает личные данные

Правда: антивирусы не стирают пользовательские файлы — они борются с вредоносным кодом.

Миф 3. Если удалить SIM-карту, личная информация исчезнет

Правда: основная часть данных хранится в памяти телефона, а не на карте.

FAQ: как защитить себя

Как выбрать способ очистки телефона перед продажей?
Лучше всего использовать шифрование и затем выполнить сброс — это самый надёжный вариант, признанный экспертами по кибербезопасности.

Что делать, если телефон старый и не поддерживает шифрование?
В этом случае можно использовать приложения, перезаписывающие память случайными данными. Их аналоги доступны в Google Play и App Store.

Сколько стоит профессиональная очистка смартфона?
В сервисных центрах такая услуга стоит от 500 до 1500 рублей, в зависимости от модели и состояния устройства.

Можно ли восстановить удалённые фото после продажи?
Если владелец не зашифровал память, теоретически да — с помощью специализированных программ.

Интересные факты

  1. При полном шифровании смартфон записывает уникальный ключ, без которого расшифровать данные невозможно даже производителю.

  2. В некоторых странах продажа бывших в употреблении телефонов без очистки личных данных считается нарушением закона о защите персональной информации.

  3. Современные чипы памяти имеют "зоны хранения" для системных данных, которые не всегда очищаются при обычном сбросе.

