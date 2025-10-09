Телефон жив, даже когда вы его "стерли": почему сброс к заводским настройкам не спасает от утечки личных данных

Многие пользователи уверены, что обычный сброс настроек полностью удаляет личную информацию со смартфона. Однако эксперты МВД предупреждают: это одно из самых опасных заблуждений, которое может стоить пользователю конфиденциальности и даже денег. На старых устройствах после "очистки" нередко остаются фрагменты файлов, контактов и журналов активности, а современные программы способны восстановить их за считанные минуты.

"То, что сброс к заводским настройкам полностью очищает устройство, — распространенное заблуждение, создающее риски конфиденциальности", — заявили в МВД России.

Почему удалённые данные можно восстановить

Даже после форматирования память смартфона не становится "пустой" в прямом смысле. Информация лишь помечается как доступная для перезаписи, но физически остаётся в ячейках памяти, пока не будет перезаписана новой. Это свойство флеш-накопителей и SSD хорошо известно айтишникам и активно используется киберпреступниками.

При помощи специальных утилит злоумышленники могут извлечь с устройства фрагменты документов, переписки, списки вызовов и даже координаты фото- и видеосъемок. Особенно опасно продавать телефон, на котором остались следы авторизации в банковских приложениях или социальных сетях. В таких случаях доступ к данным можно получить даже без взлома.

Что делать перед продажей смартфона

Перед тем как отдать телефон новому владельцу, важно провести полную очистку устройства, а не ограничиваться простым сбросом к заводским настройкам.

Пошаговый алгоритм безопасной подготовки

Создайте резервную копию — сохраните нужные контакты, фото и файлы на облако или внешний накопитель. Выйдите из всех аккаунтов, особенно из Google, Apple ID, банковских и мессенджеров. Удалите все отпечатки пальцев, пароли и шаблоны разблокировки. Зашифруйте данные. В настройках Android и iOS есть функция полного шифрования памяти. Это делает восстановление файлов почти невозможным. Выполните сброс настроек — только после шифрования. Перезаполните память. Можно записать на устройство несколько больших файлов (например, видео), а затем снова удалить их. Это снизит вероятность восстановления старых данных. Проверьте IMEI и отвяжите устройство от облачных сервисов.

Частые ошибки пользователей

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: простой сброс без шифрования.

Последствие: данные можно восстановить даже через бесплатные программы.

Альтернатива: включить шифрование и выполнить двойную перезапись.

• Ошибка: оставленные аккаунты Google/Apple.

Последствие: новый владелец получит доступ к облаку, фото и сообщениям.

Альтернатива: выйти из всех сервисов и проверить отвязку устройства на сайте производителя.

• Ошибка: игнорирование SIM-карты и карты памяти.

Последствие: на них тоже могут храниться контакты и сообщения.

Альтернатива: извлечь карты и уничтожить старые.

Сравнение: обычный сброс и безопасное удаление

Критерий Обычный сброс Безопасное удаление Удаляются видимые файлы Да Да Можно восстановить данные Частично Почти невозможно Защита от восстановления Отсутствует Есть (шифрование) Подходит для продажи Нет Да

А что если смартфон уже продан

Если устройство ушло к новому владельцу без надлежащей очистки, можно попробовать отвязать его дистанционно. Пользователям Android стоит воспользоваться функцией "Найти устройство" и стереть данные удалённо. Владельцы iPhone могут сделать то же через iCloud. Однако если новый хозяин уже успел выключить интернет или сменить SIM-карту, вернуть контроль будет сложно.

Мифы и правда

Миф 1. После сброса смартфон как новый

Правда: остаются фрагменты документов и следы активности.

Миф 2. Антивирус защищает личные данные

Правда: антивирусы не стирают пользовательские файлы — они борются с вредоносным кодом.

Миф 3. Если удалить SIM-карту, личная информация исчезнет

Правда: основная часть данных хранится в памяти телефона, а не на карте.

FAQ: как защитить себя

Как выбрать способ очистки телефона перед продажей?

Лучше всего использовать шифрование и затем выполнить сброс — это самый надёжный вариант, признанный экспертами по кибербезопасности.

Что делать, если телефон старый и не поддерживает шифрование?

В этом случае можно использовать приложения, перезаписывающие память случайными данными. Их аналоги доступны в Google Play и App Store.

Сколько стоит профессиональная очистка смартфона?

В сервисных центрах такая услуга стоит от 500 до 1500 рублей, в зависимости от модели и состояния устройства.

Можно ли восстановить удалённые фото после продажи?

Если владелец не зашифровал память, теоретически да — с помощью специализированных программ.

Интересные факты