Телефон жив, даже когда вы его "стерли": почему сброс к заводским настройкам не спасает от утечки личных данных
Многие пользователи уверены, что обычный сброс настроек полностью удаляет личную информацию со смартфона. Однако эксперты МВД предупреждают: это одно из самых опасных заблуждений, которое может стоить пользователю конфиденциальности и даже денег. На старых устройствах после "очистки" нередко остаются фрагменты файлов, контактов и журналов активности, а современные программы способны восстановить их за считанные минуты.
"То, что сброс к заводским настройкам полностью очищает устройство, — распространенное заблуждение, создающее риски конфиденциальности", — заявили в МВД России.
Почему удалённые данные можно восстановить
Даже после форматирования память смартфона не становится "пустой" в прямом смысле. Информация лишь помечается как доступная для перезаписи, но физически остаётся в ячейках памяти, пока не будет перезаписана новой. Это свойство флеш-накопителей и SSD хорошо известно айтишникам и активно используется киберпреступниками.
При помощи специальных утилит злоумышленники могут извлечь с устройства фрагменты документов, переписки, списки вызовов и даже координаты фото- и видеосъемок. Особенно опасно продавать телефон, на котором остались следы авторизации в банковских приложениях или социальных сетях. В таких случаях доступ к данным можно получить даже без взлома.
Что делать перед продажей смартфона
Перед тем как отдать телефон новому владельцу, важно провести полную очистку устройства, а не ограничиваться простым сбросом к заводским настройкам.
Пошаговый алгоритм безопасной подготовки
-
Создайте резервную копию — сохраните нужные контакты, фото и файлы на облако или внешний накопитель.
-
Выйдите из всех аккаунтов, особенно из Google, Apple ID, банковских и мессенджеров.
-
Удалите все отпечатки пальцев, пароли и шаблоны разблокировки.
-
Зашифруйте данные. В настройках Android и iOS есть функция полного шифрования памяти. Это делает восстановление файлов почти невозможным.
-
Выполните сброс настроек — только после шифрования.
-
Перезаполните память. Можно записать на устройство несколько больших файлов (например, видео), а затем снова удалить их. Это снизит вероятность восстановления старых данных.
-
Проверьте IMEI и отвяжите устройство от облачных сервисов.
Частые ошибки пользователей
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: простой сброс без шифрования.
Последствие: данные можно восстановить даже через бесплатные программы.
Альтернатива: включить шифрование и выполнить двойную перезапись.
• Ошибка: оставленные аккаунты Google/Apple.
Последствие: новый владелец получит доступ к облаку, фото и сообщениям.
Альтернатива: выйти из всех сервисов и проверить отвязку устройства на сайте производителя.
• Ошибка: игнорирование SIM-карты и карты памяти.
Последствие: на них тоже могут храниться контакты и сообщения.
Альтернатива: извлечь карты и уничтожить старые.
Сравнение: обычный сброс и безопасное удаление
|Критерий
|Обычный сброс
|Безопасное удаление
|Удаляются видимые файлы
|Да
|Да
|Можно восстановить данные
|Частично
|Почти невозможно
|Защита от восстановления
|Отсутствует
|Есть (шифрование)
|Подходит для продажи
|Нет
|Да
А что если смартфон уже продан
Если устройство ушло к новому владельцу без надлежащей очистки, можно попробовать отвязать его дистанционно. Пользователям Android стоит воспользоваться функцией "Найти устройство" и стереть данные удалённо. Владельцы iPhone могут сделать то же через iCloud. Однако если новый хозяин уже успел выключить интернет или сменить SIM-карту, вернуть контроль будет сложно.
Мифы и правда
Миф 1. После сброса смартфон как новый
Правда: остаются фрагменты документов и следы активности.
Миф 2. Антивирус защищает личные данные
Правда: антивирусы не стирают пользовательские файлы — они борются с вредоносным кодом.
Миф 3. Если удалить SIM-карту, личная информация исчезнет
Правда: основная часть данных хранится в памяти телефона, а не на карте.
FAQ: как защитить себя
Как выбрать способ очистки телефона перед продажей?
Лучше всего использовать шифрование и затем выполнить сброс — это самый надёжный вариант, признанный экспертами по кибербезопасности.
Что делать, если телефон старый и не поддерживает шифрование?
В этом случае можно использовать приложения, перезаписывающие память случайными данными. Их аналоги доступны в Google Play и App Store.
Сколько стоит профессиональная очистка смартфона?
В сервисных центрах такая услуга стоит от 500 до 1500 рублей, в зависимости от модели и состояния устройства.
Можно ли восстановить удалённые фото после продажи?
Если владелец не зашифровал память, теоретически да — с помощью специализированных программ.
Интересные факты
-
При полном шифровании смартфон записывает уникальный ключ, без которого расшифровать данные невозможно даже производителю.
-
В некоторых странах продажа бывших в употреблении телефонов без очистки личных данных считается нарушением закона о защите персональной информации.
-
Современные чипы памяти имеют "зоны хранения" для системных данных, которые не всегда очищаются при обычном сбросе.
