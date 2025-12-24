Дали телефон на минуту — потеряли деньги: безобидная просьба с опасным финалом

Передача смартфона из рук в руки кажется безобидным жестом помощи, но на практике может обернуться серьезными проблемами — от кражи денег до полной утраты контроля над устройством. Об этом в комментарии для MoneyTimes рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий, обращая внимание на уязвимость пользователей в повседневных ситуациях.

Смартфон как хранилище личной жизни

Современный смартфон давно перестал быть просто средством связи. В нем сосредоточены банковские приложения, доступы к госуслугам, рабочая переписка, личные фотографии и сохраненные пароли. По словам эксперта, именно высокая концентрация чувствительных данных делает устройство особенно привлекательной целью для злоумышленников.

Лукацкий подчеркивает, что даже кратковременный доступ к телефону позволяет установить вредоносное ПО или изменить настройки безопасности. Такие действия часто остаются незаметными для владельца, но в дальнейшем приводят к утечке данных и финансовым потерям.

Почему нельзя отдавать телефон даже "на минуту"

Эксперт выступает категорически против передачи личных устройств посторонним, даже если просьба выглядит убедительно или исходит от людей в форме или сотрудников организаций.

"Я противник передавать свои личные устройства кому бы то ни было. Это как отдавать свою расческу или зубную щетку. Смартфон хранит огромный объём персональной информации, иногда очень чувствительной, и получив к ней доступ, можно достаточно быстро установить на гаджет вредоносную программу, дальше она будет следить за владельцем, красть данные, ключи, пароли и логины доступа в интернет-банкинг, в различные другие сервисы, поэтому передавать в руки даже сотрудников банков телефоны не рекомендуется", — пояснил эксперт.

Он отмечает, что злоумышленнику часто достаточно нескольких минут, чтобы заложить основу для дальнейших атак.

Деньги, учетные записи и шантаж

Риски не ограничиваются установкой программ. Лукацкий указывает, что телефон можно использовать для бесконтактного списания средств, если поднести его к терминалу мошенника. Даже если сумма будет небольшой, сам факт несанкционированного платежа говорит о компрометации устройства.

"Могут украсть деньги с телефона, это тоже возможно, если приложить в данный момент телефон к терминалу, который находится у мошенника, и будут списаны, правда, небольшие средства, но они могут быть списаны. Кроме того, можно успеть выйти из учетной записи смартфона, зайти в другую учетную запись, и тем самым человек вообще потеряет доступ к своему смартфону, у него будут вымогать средства за возврат", — предупредил Лукацкий.

В таких случаях восстановление доступа может быть сложным и занять длительное время.

Безопасная альтернатива помощи

Если к человеку обратились с просьбой срочно позвонить или воспользоваться интернетом, специалист советует не рисковать собственным устройством. В общественных местах, таких как аэропорты или вокзалы, безопаснее направить нуждающегося к официальным сотрудникам или в полицию, где существуют регламентированные способы оказания помощи.

По мнению эксперта, цифровая гигиена начинается с простого правила: личный смартфон — это продолжение личного пространства, доступ к которому должен оставаться строго ограниченным.