Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка печатает сообщение
Девушка печатает сообщение
© https://unsplash.com by Alexey Elfimov is licensed under Free
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:24

Дали телефон на минуту — потеряли деньги: безобидная просьба с опасным финалом

Передача смартфона посторонним повышает риск кражи данных — Лукацкий

Передача смартфона из рук в руки кажется безобидным жестом помощи, но на практике может обернуться серьезными проблемами — от кражи денег до полной утраты контроля над устройством. Об этом в комментарии для MoneyTimes рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий, обращая внимание на уязвимость пользователей в повседневных ситуациях.

Смартфон как хранилище личной жизни

Современный смартфон давно перестал быть просто средством связи. В нем сосредоточены банковские приложения, доступы к госуслугам, рабочая переписка, личные фотографии и сохраненные пароли. По словам эксперта, именно высокая концентрация чувствительных данных делает устройство особенно привлекательной целью для злоумышленников.

Лукацкий подчеркивает, что даже кратковременный доступ к телефону позволяет установить вредоносное ПО или изменить настройки безопасности. Такие действия часто остаются незаметными для владельца, но в дальнейшем приводят к утечке данных и финансовым потерям.

Почему нельзя отдавать телефон даже "на минуту"

Эксперт выступает категорически против передачи личных устройств посторонним, даже если просьба выглядит убедительно или исходит от людей в форме или сотрудников организаций.

"Я противник передавать свои личные устройства кому бы то ни было. Это как отдавать свою расческу или зубную щетку. Смартфон хранит огромный объём персональной информации, иногда очень чувствительной, и получив к ней доступ, можно достаточно быстро установить на гаджет вредоносную программу, дальше она будет следить за владельцем, красть данные, ключи, пароли и логины доступа в интернет-банкинг, в различные другие сервисы, поэтому передавать в руки даже сотрудников банков телефоны не рекомендуется", — пояснил эксперт.

Он отмечает, что злоумышленнику часто достаточно нескольких минут, чтобы заложить основу для дальнейших атак.

Деньги, учетные записи и шантаж

Риски не ограничиваются установкой программ. Лукацкий указывает, что телефон можно использовать для бесконтактного списания средств, если поднести его к терминалу мошенника. Даже если сумма будет небольшой, сам факт несанкционированного платежа говорит о компрометации устройства.

"Могут украсть деньги с телефона, это тоже возможно, если приложить в данный момент телефон к терминалу, который находится у мошенника, и будут списаны, правда, небольшие средства, но они могут быть списаны. Кроме того, можно успеть выйти из учетной записи смартфона, зайти в другую учетную запись, и тем самым человек вообще потеряет доступ к своему смартфону, у него будут вымогать средства за возврат", — предупредил Лукацкий.

В таких случаях восстановление доступа может быть сложным и занять длительное время.

Безопасная альтернатива помощи

Если к человеку обратились с просьбой срочно позвонить или воспользоваться интернетом, специалист советует не рисковать собственным устройством. В общественных местах, таких как аэропорты или вокзалы, безопаснее направить нуждающегося к официальным сотрудникам или в полицию, где существуют регламентированные способы оказания помощи.

По мнению эксперта, цифровая гигиена начинается с простого правила: личный смартфон — это продолжение личного пространства, доступ к которому должен оставаться строго ограниченным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инвалид-колясочник Илья Желнов за год посетил 68 стран и поставил рекорд сегодня в 12:15
Инвалидная коляска не остановила кругосветку: россиянин посетил 68 стран и обогнал прежнего рекордсмена

Илья Желнов, инвалид-колясочник из России, посетил 68 стран за год, став рекордсменом. Его путешествие стало символом преодоления физического и психологического барьеров.

Читать полностью » В ИК-1 Владимирской области ужесточили досмотр после перевода Блиновской – Mash сегодня в 10:22
В ИК-1 теперь часами не выпускают: как перевод блогерши вызвал скандал с досмотром

После перевода Елены Блиновской в ИК-1 во Владимирской области ужесточился досмотр. Родственники жалуются на увеличение времени ожидания и подробности проверок.

Читать полностью » В приложении Яндекс Go появилась возможность покупки билетов на ЦППК – пресс-служба сегодня в 10:22
Без касс и очередей: билеты на поезда ЦППК теперь доступны через Яндекс Go

В приложении "Яндекс Go" теперь можно купить билеты на поезда ЦППК. Как работает новая функция и чем она удобна для пассажиров?

Читать полностью » Эксперты отмечают рост спроса на вклады после снижения ключевой ставки — Выберу.ру сегодня в 9:52
Вклады, как хитрая игра: как ключевая ставка стала скрытым игроком в решении россиян

Спрос на банковские вклады в 2025 году варьировался в зависимости от денежно-кредитной политики и ожиданий россиян относительно доходности.

Читать полностью » Прокуратура через суд взыскала 450 тыс рублей за ДТП с подростком — прокуратура Кузбасса сегодня в 7:23
Пешеходный переход не спас: как прокуратура восстановила справедливость после страшного ДТП

Прокуратура Кузбасса добилась крупной компенсации для подростка, тяжело пострадавшего в ДТП на пешеходном переходе в Новокузнецке.

Читать полностью » Шансы Ларисы Долиной сохранить квартиру в Хамовниках минимальны — юрист Хаминский вчера в 17:08
Квартира уходит из-под ног: дело Ларисы Долиной в Хамовниках выходит на финишную прямую

Судебный спор за квартиру в Хамовниках выходит на финишную прямую. Юрист объяснил, почему у Ларисы Долиной практически нет шансов остаться в жилье.

Читать полностью » Психолог Леонова рассказала, в каком случае расстояние может вытеснить любовь вчера в 16:49
Когда любимая далеко: что происходит с отношениями при долгой разлуке

Психолог Алена Леонова рассказала NewsInfo как время и расстояние влияют на любовь и почему дистанция часто осложняет отношения.

Читать полностью » ЦБ предложил ответственность за нелегальные криптопосредники с 2027 — Банк России вчера в 15:08
Крипторынок в России закручивает гайки: за работу "в обход правил" обещают жёсткие последствия

Банк России вводит строгие меры против нелегальных криптопосредников. Что грозит рынку криптовалют и как изменятся правила для инвесторов к 2027 году?

Читать полностью »

Новости
Общество
Зимние клещи переживают холод в почве, а не на деревьях — эпидемиолог Карань
Садоводство
Ошибки при пересадке мешают спатифиллуму расти и цвести — цветоводы
Недвижимость
Наследник отвечает по долгам умершего в пределах имущества — адвокат Бенхин
ЦФО
Мосгордума повысила штраф за безбилетный проезд в Москве до 5 тысяч — РИА Новости
Питомцы
Воспитание щенка необходимо начинать с первых дней — кинологи
Дом
Губки заняли третье место по бактериям дома — Европейская академия микробиологии
Красота и здоровье
Алкоголь с жирной пищей перегружает печень на праздниках — советы Екатерины Кашух
Экономика
Ипотека в России в ноябре выросла на 1,4% — Банк России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet