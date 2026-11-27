Стандартное удаление данных со смартфона не гарантирует их полную очистку, так как файловая система лишь стирает путь к объекту, оставляя его содержимое в памяти устройства, пояснил специалист по информационной безопасности Дмитрий Артимович. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнул, что для гарантированного избавления от конфиденциальных сведений необходимо использовать методы физического затирания ячеек памяти.

По словам специалиста, большинство современных операционных систем работают по принципу разметки: когда пользователь нажимает кнопку удаления, система просто убирает запись из таблицы соответствий имен файлов и адресов в памяти. Фактически информация остается на накопителе до тех пор, пока поверх нее не будут записаны новые данные.

Специалисты напоминают, что даже память телефона имеет свои пределы, и перезапись может произойти автоматически при сохранении новых снимков или видео. Однако полагаться на случай при работе с секретными данными нельзя.

"На файловой системе есть такая таблица, где написано: имя файла такое-то, к нему относятся ячейки памяти такие-то. При удалении убирается запись соответствия. Если телефон эти ячейки перетрет новыми данными, ничего не восстановите. Существуют специальные программы, которые проходятся по ячейкам памяти и пишут туда мусор, например, раз двадцать. Тогда ни в какой лаборатории восстановить информацию нельзя", — отметил Артимович.

Эксперт добавил, что профессиональное восстановление данных возможно даже в сложных случаях. На старых магнитных дисках информацию считывали по остаточной намагниченности, а в случае с современными флеш-накопителями процедура требует дорогостоящего лабораторного оборудования.

При этом пользователям стоит учитывать общую уязвимость мобильных платформ. Нередко обычные заметки в смартфоне становятся источником утечек, так как закрытость операционных систем позволяет производителям и спецслужбам иметь доступ к ключам шифрования.

"Я на телефоне ничего секретного не держу, потому что прекрасно знаю, что эти устройства ненадежны. Пароли от сайтов я там точно не храню. Если кто-то пользуется криптовалютой, я бы не рекомендовал держать ключи на мобильном устройстве", — рассказал специалист.

Вопросы приватности становятся особенно актуальными на фоне того, что современная прослушка смартфонов может осуществляться незаметно для владельца. Артимович рекомендует проявлять осторожность при хранении любых финансовых данных.

Даже сложный пароль из десятков символов может оказаться бесполезным, если злоумышленники или государственные структуры получат прямой доступ к аппаратной части гаджета. Кроме того, владельцам Android-устройств важно своевременно контролировать доступ приложений к системным ресурсам, чтобы минимизировать риски несанкционированного копирования данных до их фактического уничтожения.

Проверено экспертом: эксперт в области технологий Алексей Левшин

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