Дешевый блок питания губит смартфон незаметно: вот почему экономия выходит боком

Выбор зарядного устройства для смартфона или ноутбука требует понимания технических стандартов и контроля качества комплектующих, пояснил NewsInfo программист Кирилл Ситнов. Ошибка при покупке дешевого адаптера может привести не только к медленной зарядке, но и к серьезным повреждениям оборудования.

Ранее сообщалось, что рынок электронных аксессуаров сейчас насыщен предложениями, однако использование несертифицированных адаптеров создает неоправданные риски. Опасности дешевых зарядок подтверждаются случаями коротких замыканий и даже возгораний техники в бытовых условиях.

По словам Ситнова, сегодня доминируют два основных протокола передачи энергии.

"Самые распространенные — Quick Charge, либо Power Delivery. Quick Charge в основном используется для носимых устройств, таких как смартфоны, смарт-часы, планшеты. Power Delivery в них тоже может использоваться, но он рассчитан под более высокую мощность. Они используются такими устройствами, как ноутбуки, иногда планшетами. Телефоны такой стандарт тоже могут поддерживать, особенно более свежие модели", — пояснил Ситнов.

Эксперт подчеркнул, что важно подбирать аксессуары, учитывая версию протокола. Каждое поколение Quick Charge или Power Delivery имеет свои параметры вольтажа и ампеража. Комплектация современных устройств все чаще исключает адаптеры, поэтому потребители вынуждены самостоятельно подбирать совместимые блоки питания.

Ситнов предостерег от покупки безымянных дешевых зарядок. Безопасность процесса обеспечивает "симбиоз" контроллеров, вшитых в зарядное устройство и сам гаджет.

"Они должны друг друга понимать, какой стандарт блок питания может выдать, а какой устройство может потребить. Чтобы это было не какое-то кривое подполье, которое собрало зарядку за пятьдесят рублей, вы ее купили за сто пятьдесят. Тут два варианта может быть: либо оно будет криво-косо настроено, либо криво-косо собрано, либо будут ложные характеристики", — пояснил эксперт.

Специалисты часто замечают, что на рынке поддельная начинка скрывается за вполне презентабельным корпусом. При этом не меньшую роль играет выбор соединительного кабеля, который часто становится "узким горлышком" всей системы.

Кабели от именитых брендов часто оснащены собственными защитными чипами. Однако даже качественный блок питания может распознать плохой провод по уровню сопротивления и ограничить мощность зарядки, чтобы предотвратить перегрев. Мощные решения позволяют быстрее восполнить заряд, но только при поддержке всего тракта передачи энергии. Ранее сообщалось о рисках, связанных с массовым отзывом внешних аккумуляторов из-за обнаруженных заводских дефектов.

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