Флагманы "съедают" заряд как ненасытные: почему дорогие iPhone садятся первыми

Каждый год производители смартфонов обещают пользователям всё более долгую автономную работу своих флагманов. Например, в случае iPhone Air это было одной из главных задач разработки. При этом на рынке появляются бюджетные Android-смартфоны, которые могут работать дольше топовых моделей, и причина этого кроется не только в размерах батареи.

Если вас интересует, почему недорогой смартфон за $200 способен держать заряд дольше, чем iPhone 17 Pro Max за $1200, разберём ключевые факторы.

Мощные процессоры требуют больше энергии

Современные топовые процессоры создаются для высокой производительности, а это всегда сопровождается повышенным энергопотреблением. Даже уменьшение техпроцесса не решает проблему полностью, ведь увеличивается количество транзисторов.

Например, в iPhone 16 и 16e стоят почти одинаковые батареи и один и тот же процессор A18, но 16e работает на 4 часа дольше. Флагманские чипы Android, вроде Snapdragon 8 Elite Gen 5, имеют два главных ядра с частотой 4,6 ГГц и шесть производительных с 3,62 ГГц, при этом энергоэффективных ядер в них нет.

Для среднебюджетных смартфонов предназначен Snapdragon 7s Gen 4: одно главное ядро 2,7 ГГц, три производительных 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных 1,8 ГГц. Такой процессор потребляет меньше энергии и обеспечивает достаточную производительность, хотя выполнен по 4 нм техпроцессу.

Кроме центрального процессора, на сокете есть графический и нейронный чипы, которые в топовых моделях также мощнее и энергозатратнее.

Экраны "съедают" большую часть заряда

Дисплей — один из главных потребителей энергии. Флагманские смартфоны оснащаются яркими экранами с высоким разрешением, поддержкой HDR и частотой обновления до 120 Гц. При этом опция Always-on Display и высокая пиксельная плотность увеличивают расход батареи.

В бюджетных моделях экраны проще: чаще Full HD+, невысокая яркость и стандартная герцовка. Меньше пикселей — меньше энергии на отрисовку интерфейса. Даже если бюджетный смартфон имеет 120 Гц, это делается с учётом компромисса между плавностью и автономностью.

5G расходует энергию быстрее

Тема 5G пока актуальна не для всех стран, но её влияние на автономность очевидно. По данным теста Ookla, 5G потребляет на 6-11% больше энергии, чем LTE, особенно когда сигнал слабый.

Флагманы часто поддерживают mmWave — высокочастотный 5G, который работает быстрее, но требует ещё больше энергии. Поэтому использование топовых сетевых технологий сказывается на продолжительности работы смартфона на одном заряде.

Простота дизайна бюджетных моделей

Флагманские смартфоны сложно проектировать: тонкий корпус, сложная система камер, большое количество компонентов, при этом устройство не должно быть слишком тяжёлым. Инженеры вынуждены идти на компромиссы, сокращая слоты, антенны и дополнительные функции.

В бюджетных смартфонах пространство используется проще. Можно поставить большую батарею, ведь процессор слабее и экран менее требовательный. Внутри также больше свободного места, поскольку нет продвинутой системы камер с OIS, моторчика для вибрации или множества антенн.

ПО и функции флагманов увеличивают расход

Флагманские смартфоны обладают расширенными функциями: сложные алгоритмы обработки изображений, ИИ-опции, многочисленные фоновые процессы. Всё это повышает энергопотребление.

Компания ViserMark сравнила Samsung Galaxy S24 Ultra и Galaxy A15. В ряде задач флагман потреблял больше энергии, чем бюджетная модель. Например, при использовании соцсетей Galaxy S24 Ultra терял 803 мАч, а Galaxy A15 — 785 мАч. При воспроизведении видео расход Xiaomi Redmi Note 12 5G составил 364 мАч, а Samsung Galaxy S23 Ultra — 528 мАч. Съёмка фото Google Pixel 8 Pro расходует 784,95 мАч, а Realme Narzo 50 — 699,91 мАч.

FAQ

Почему iPhone не держит заряд так долго, как бюджетные Android?

Из-за мощного процессора, яркого экрана, функций и сетевых технологий. Влияет ли 5G на время работы смартфона?

Да, сети 5G потребляют больше энергии, особенно при слабом сигнале. Стоит ли покупать бюджетный смартфон ради автономности?

Да, если приоритет — длительная работа без подзарядки, а высокие характеристики не критичны.

Мифы и правда

Миф: дешёвый смартфон всегда имеет большую батарею.

Правда: иногда аккумулятор меньше, но энергопотребление ниже, поэтому телефон дольше держит заряд.

Миф: iOS эффективнее Android.

Правда: на флагманских устройствах обе системы потребляют много энергии из-за функций и фоновых процессов.

Три интересных факта

Флагманы могут терять до 200-300 мАч за счёт экрана с высокой герцовкой. Опции вроде Always-on Display заметно влияют на расход батареи. Бюджетные смартфоны часто имеют меньше функций, но именно это помогает им работать дольше.

Исторический контекст

Сначала смартфоны проектировались для базовых задач: звонки, SMS, фото. С ростом функционала (видео, игры, AI, 5G) возросло энергопотребление, и разработчикам пришлось искать баланс между производительностью и автономностью.