Магия закончилась: китайцы унизили iPhone в главной проверке выносливости
Когда на рынок выходят новые флагманы, первым делом всех интересует камера и скорость работы, но в реальной жизни куда важнее другое — как долго смартфон держится без розетки. Недавний тест, в котором сравнили автономность Xiaomi 17 и iPhone 17, стал неожиданным ударом по самолюбию поклонников Apple. Несмотря на уверенность в "магии оптимизации" iOS, китайский смартфон показал себя гораздо выносливее.
Сравнение автономности в реальных условиях
Тест проводился в одинаковых условиях: яркость обоих дисплеев выставили на уровне 150 нит, активировали режим полета и запустили непрерывный скроллинг изображений в социальной сети. Казалось бы, сценарий максимально приближен к типичному использованию — без игр, но с постоянным экраном и нагрузкой на процессор.
Через 5,5 часа работы iPhone 17 пришлось подключить к внешнему аккумулятору, иначе он бы отключился. Полностью разрядился смартфон через 12 часов 14 минут. Xiaomi 17 к этому моменту имел ещё 26% заряда и продолжил работу, сумев продержаться почти два дополнительных часа.
Эта разница стала заметным аргументом в спорах между фанатами Android и iOS. Мощность процессора и энергоэффективность — важны, но, как показала практика, запас аккумулятора решает всё.
Технические характеристики
|Параметр
|Xiaomi 17
|iPhone 17
|Операционная система
|HyperOS 3 (Android 16)
|iOS 26
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Apple A19
|Экран
|6.3″ LTPO OLED, до 3500 нит
|6.3″ Super Retina XDR OLED, до 3000 нит
|Основные камеры
|50 МП + 50 МП + 50 МП
|48 МП + 48 МП
|Аккумулятор
|7000 мА·ч
|≈ 3692 мА·ч
|Степень защиты
|IP68
|IP68
Разница в емкости аккумуляторов объясняет всё: у Xiaomi 17 батарея почти вдвое больше, и при этом корпус остался компактным и лёгким. Apple традиционно делает ставку на оптимизацию, но в данном случае даже она не спасла от очевидного отставания.
Почему Xiaomi выдержал дольше
Дело не только в цифрах. В Xiaomi 17 используется новая система распределения питания и переработанная архитектура охлаждения. Это позволяет устройству не перегреваться, а следовательно, экономить заряд. Энергоэффективный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 тоже вносит свою лепту — при одинаковых задачах он расходует меньше энергии, чем Apple A19.
Кроме того, компания добавила интеллектуальный режим, который снижает частоту обновления экрана при просмотре статичных изображений. В тестах это решение дает до 15% дополнительного времени автономной работы.
Советы шаг за шагом: как продлить жизнь батареи
-
Включайте адаптивную яркость. Она помогает снизить нагрузку на экран — главный потребитель энергии.
-
Используйте тёмную тему. OLED-дисплеи экономят заряд, когда отображают чёрный цвет.
-
Отключайте фоновые процессы. Приложения вроде мессенджеров и соцсетей часто "жрут" заряд незаметно.
-
Не допускайте глубокого разряда. Лучше подзаряжать телефон при 20-30%.
-
Выключайте 5G, если не пользуетесь. Эта функция ощутимо сокращает автономность.
Эти простые шаги помогут даже iPhone продержаться дольше в активном режиме.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: постоянная работа на максимальной яркости.
Последствие: ускоренный износ батареи.
Альтернатива: автояркость или фильтр синего света.
-
Ошибка: использование неоригинальных зарядных устройств.
Последствие: перегрев и деградация аккумулятора.
Альтернатива: сертифицированные адаптеры (Xiaomi HyperCharge, Apple MagSafe).
-
Ошибка: включенный Bluetooth и Wi-Fi без надобности.
Последствие: лишние потери энергии.
Альтернатива: отключение ненужных модулей вручную или с помощью "умного режима".
А что если заменить батарею?
Даже самые продвинутые аккумуляторы теряют ёмкость через 2-3 года активного использования. Если смартфон стал разряжаться быстрее, есть смысл заменить батарею в сервисном центре. Особенно это актуально для устройств Apple, где оригинальные комплектующие существенно влияют на стабильность работы.
Кстати, у Xiaomi 17 батарея модульная — её можно заменить быстрее и дешевле, чем в iPhone 17, где конструкция остаётся монолитной.
Плюсы и минусы моделей
|Критерий
|Xiaomi 17
|iPhone 17
|Время работы без подзарядки
|+++
|++
|Скорость зарядки
|+++ (120 Вт)
|++ (35 Вт)
|Масса и габариты
|++
|+++
|Программная оптимизация
|++
|+++
|Удобство экосистемы
|++
|+++
|Цена
|+++
|+
В сухом остатке видно, что Xiaomi 17 делает ставку на энергоёмкость и функциональность, а iPhone 17 остаётся лидером в удобстве и плавности интерфейса.
FAQ
Какой смартфон заряжается быстрее?
Xiaomi 17 поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, которая позволяет полностью зарядить батарею за 23 минуты. У iPhone 17 показатель скромнее — около 35 Вт, зарядка занимает примерно полтора часа.
Сколько реально держится iPhone 17?
В умеренном режиме — до 10-11 часов активного экрана, что соответствует одному дню использования. При включенном 5G или играх время сокращается до 7-8 часов.
А Xiaomi 17?
Среднее время автономной работы — 15-16 часов, а при щадящих настройках может продержаться до двух суток без подзарядки.
Мифы и правда
-
Миф: "Оптимизация iOS делает айфон энергоэффективнее любого Android".
Правда: реальность показывает, что емкость аккумулятора играет решающую роль.
-
Миф: "Большой аккумулятор — всегда перегрев".
Правда: современные системы охлаждения, как в Xiaomi 17, сводят эту проблему к минимуму.
-
Миф: "Постоянная подзарядка вредит батарее".
Правда: современные контроллеры питания защищают аккумуляторы от перезаряда.
Интересные факты
-
У Xiaomi 17 уровень энергоэффективности выше на 38% по сравнению с предыдущим поколением.
-
Apple использует литий-железо-фосфатные элементы только в iPhone SE, а не в флагманских моделях.
-
Режим "Экономия энергии" у Xiaomi снижает частоту процессора и яркость, добавляя до 3 часов автономности.
