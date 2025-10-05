Магия закончилась: китайцы унизили iPhone в главной проверке выносливости

Когда на рынок выходят новые флагманы, первым делом всех интересует камера и скорость работы, но в реальной жизни куда важнее другое — как долго смартфон держится без розетки. Недавний тест, в котором сравнили автономность Xiaomi 17 и iPhone 17, стал неожиданным ударом по самолюбию поклонников Apple. Несмотря на уверенность в "магии оптимизации" iOS, китайский смартфон показал себя гораздо выносливее.

Сравнение автономности в реальных условиях

Тест проводился в одинаковых условиях: яркость обоих дисплеев выставили на уровне 150 нит, активировали режим полета и запустили непрерывный скроллинг изображений в социальной сети. Казалось бы, сценарий максимально приближен к типичному использованию — без игр, но с постоянным экраном и нагрузкой на процессор.

Через 5,5 часа работы iPhone 17 пришлось подключить к внешнему аккумулятору, иначе он бы отключился. Полностью разрядился смартфон через 12 часов 14 минут. Xiaomi 17 к этому моменту имел ещё 26% заряда и продолжил работу, сумев продержаться почти два дополнительных часа.

Эта разница стала заметным аргументом в спорах между фанатами Android и iOS. Мощность процессора и энергоэффективность — важны, но, как показала практика, запас аккумулятора решает всё.

Технические характеристики

Параметр Xiaomi 17 iPhone 17 Операционная система HyperOS 3 (Android 16) iOS 26 Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple A19 Экран 6.3″ LTPO OLED, до 3500 нит 6.3″ Super Retina XDR OLED, до 3000 нит Основные камеры 50 МП + 50 МП + 50 МП 48 МП + 48 МП Аккумулятор 7000 мА·ч ≈ 3692 мА·ч Степень защиты IP68 IP68

Разница в емкости аккумуляторов объясняет всё: у Xiaomi 17 батарея почти вдвое больше, и при этом корпус остался компактным и лёгким. Apple традиционно делает ставку на оптимизацию, но в данном случае даже она не спасла от очевидного отставания.

Почему Xiaomi выдержал дольше

Дело не только в цифрах. В Xiaomi 17 используется новая система распределения питания и переработанная архитектура охлаждения. Это позволяет устройству не перегреваться, а следовательно, экономить заряд. Энергоэффективный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 тоже вносит свою лепту — при одинаковых задачах он расходует меньше энергии, чем Apple A19.

Кроме того, компания добавила интеллектуальный режим, который снижает частоту обновления экрана при просмотре статичных изображений. В тестах это решение дает до 15% дополнительного времени автономной работы.

Советы шаг за шагом: как продлить жизнь батареи

Включайте адаптивную яркость. Она помогает снизить нагрузку на экран — главный потребитель энергии. Используйте тёмную тему. OLED-дисплеи экономят заряд, когда отображают чёрный цвет. Отключайте фоновые процессы. Приложения вроде мессенджеров и соцсетей часто "жрут" заряд незаметно. Не допускайте глубокого разряда. Лучше подзаряжать телефон при 20-30%. Выключайте 5G, если не пользуетесь. Эта функция ощутимо сокращает автономность.

Эти простые шаги помогут даже iPhone продержаться дольше в активном режиме.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: постоянная работа на максимальной яркости.

Последствие: ускоренный износ батареи.

Альтернатива: автояркость или фильтр синего света.

Ошибка: использование неоригинальных зарядных устройств.

Последствие: перегрев и деградация аккумулятора.

Альтернатива: сертифицированные адаптеры (Xiaomi HyperCharge, Apple MagSafe).

Ошибка: включенный Bluetooth и Wi-Fi без надобности.

Последствие: лишние потери энергии.

Альтернатива: отключение ненужных модулей вручную или с помощью "умного режима".

А что если заменить батарею?

Даже самые продвинутые аккумуляторы теряют ёмкость через 2-3 года активного использования. Если смартфон стал разряжаться быстрее, есть смысл заменить батарею в сервисном центре. Особенно это актуально для устройств Apple, где оригинальные комплектующие существенно влияют на стабильность работы.

Кстати, у Xiaomi 17 батарея модульная — её можно заменить быстрее и дешевле, чем в iPhone 17, где конструкция остаётся монолитной.

Плюсы и минусы моделей

Критерий Xiaomi 17 iPhone 17 Время работы без подзарядки +++ ++ Скорость зарядки +++ (120 Вт) ++ (35 Вт) Масса и габариты ++ +++ Программная оптимизация ++ +++ Удобство экосистемы ++ +++ Цена +++ +

В сухом остатке видно, что Xiaomi 17 делает ставку на энергоёмкость и функциональность, а iPhone 17 остаётся лидером в удобстве и плавности интерфейса.

FAQ

Какой смартфон заряжается быстрее?

Xiaomi 17 поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, которая позволяет полностью зарядить батарею за 23 минуты. У iPhone 17 показатель скромнее — около 35 Вт, зарядка занимает примерно полтора часа.

Сколько реально держится iPhone 17?

В умеренном режиме — до 10-11 часов активного экрана, что соответствует одному дню использования. При включенном 5G или играх время сокращается до 7-8 часов.

А Xiaomi 17?

Среднее время автономной работы — 15-16 часов, а при щадящих настройках может продержаться до двух суток без подзарядки.

Мифы и правда

Миф: "Оптимизация iOS делает айфон энергоэффективнее любого Android".

Правда: реальность показывает, что емкость аккумулятора играет решающую роль.

Миф: "Большой аккумулятор — всегда перегрев".

Правда: современные системы охлаждения, как в Xiaomi 17, сводят эту проблему к минимуму.

Миф: "Постоянная подзарядка вредит батарее".

Правда: современные контроллеры питания защищают аккумуляторы от перезаряда.

Интересные факты