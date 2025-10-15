Телефоны — в шкафчик, оценки — вверх: запрет, который неожиданно сработал
Прошло два года с момента, как большинство австралийских школ ввели запрет на использование смартфонов и других мобильных устройств в учебное время. Сегодня педагоги и директора отмечают — решение оказалось эффективным: школьники стали лучше учиться, активнее общаться и меньше отвлекаться на уроках. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей учебных заведений.
Изначально ограничения были введены из-за растущего числа конфликтов между школьниками в сети и ухудшения концентрации на уроках. Теперь же результаты говорят сами за себя: ученики спокойнее, внимательнее и чаще взаимодействуют друг с другом напрямую.
"Ученики стали больше играть и общаться, а отношения между детьми и учителями заметно улучшились", — пояснил директор одной из школ Виктории Калеб Петерсон.
Где и как действует запрет
Мера охватила школы в Виктории, Западной Австралии, Тасмании, Новом Южном Уэльсе, Южной Австралии и Квинсленде. Правила просты: в течение учебного дня мобильные устройства должны храниться в рюкзаках или специальных шкафчиках. Использовать их можно только после окончания занятий.
Запрет распространяется не только на смартфоны, но и на планшеты, "умные" часы и любые гаджеты с доступом в интернет. При этом школы вправе самостоятельно решать, в каких ситуациях возможны исключения — например, при необходимости позвонить родителям.
Что изменилось за два года
Результаты опроса более 1000 директоров государственных школ показали впечатляющую статистику:
• 95% руководителей поддерживают запрет и считают его оправданным;
• 81% отмечают рост успеваемости;
• 86% заявили об улучшении социализации учащихся;
• 87% указали, что школьники стали меньше отвлекаться на уроках.
Сами педагоги говорят, что атмосфера в классах стала спокойнее, а уроки — продуктивнее. Учителя могут сосредоточиться на учебном процессе, не тратя время на просьбы убрать телефон или объяснение правил поведения.
Разные точки зрения
Однако не все согласны с новыми мерами. Выпускница школы в Сиднее назвала запрет "чрезмерной реакцией".
"Многие всё равно находят способы тайно пользоваться телефонами. Смартфон даёт чувство защищённости, а его отсутствие вызывает тревогу и стресс", — рассказала бывшая ученица.
В то же время другая школьница отметила, что без телефонов стало меньше соблазна списывать и появились "социальные преимущества" - подростки начали больше разговаривать друг с другом, а не сидеть поодиночке за экранами.
Мнение руководителей школ
Директор средней школы в Мельбурне Тони Мордини считает, что запрет принес больше пользы, чем вреда.
"Ограничение помогло сократить кибербуллинг и случаи травли в классах", — отметил Мордини.
В то же время он признаёт, что у решения есть и обратная сторона: школы потеряли часть гибкости. Смартфоны могут быть мощным образовательным инструментом — с их помощью ученики искали информацию, снимали эксперименты и создавали презентации. Теперь же образовательным учреждениям приходится компенсировать этот дефицит с помощью школьных планшетов, ноутбуков и традиционных методов обучения.
Сравнение: Австралия и Великобритания
|Параметр
|Австралия
|Великобритания
|Наличие официального запрета
|Да, в большинстве штатов
|Необязательная мера
|Количество школ в исследовании
|1000+
|30
|Результат по успеваемости
|Рост по оценке 81% школ
|Существенных изменений не выявлено
|Изменения в социализации
|Улучшение (86%)
|Незначительное влияние
|Основная цель
|Снижение отвлечений и кибербуллинга
|Проверка связи между смартфонами и стрессом
Британское исследование, охватившее 30 школ и более 1200 учеников, не выявило серьёзных отличий в успеваемости или психическом состоянии учащихся в зависимости от наличия запрета. Оценивались такие параметры, как качество сна, дисциплина, уровень тревожности, а также успеваемость по английскому и математике.
Это говорит о том, что эффективность запрета может зависеть не только от самой меры, но и от культурного контекста, уровня цифровой грамотности и дисциплины в школах.
Советы шаг за шагом: как внедрить "умный запрет"
-
Создать понятные правила. Ученики должны знать, когда и где можно пользоваться устройством.
-
Объяснить цели. Запрет ради запрета не работает — важно донести, что речь идёт о концентрации и безопасности.
-
Поддерживать альтернативы. Предоставить школьные планшеты или ноутбуки для учебных проектов.
-
Вовлечь родителей. Совместное обсуждение правил повышает их эффективность.
-
Отслеживать эффект. Проводить регулярные опросы и корректировать политику.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полностью исключить технологии из обучения.
Последствие: снижение цифровых навыков.
Альтернатива: ограничить личное использование, но сохранить учебные ИТ-инструменты.
-
Ошибка: вводить запрет без объяснения причин.
Последствие: сопротивление учеников и родителей.
Альтернатива: проводить классные часы и открытые обсуждения.
-
Ошибка: не учитывать потребности безопасности.
Последствие: тревожность у детей и родителей.
Альтернатива: предусмотреть возможность экстренной связи.
А что если запрет распространить глобально?
Если бы подобная политика была введена на уровне других стран, эффект мог бы отличаться. В обществах, где смартфон стал не только средством связи, но и частью обучения, полное исключение устройств может вызвать протест. Однако в странах, где цифровые отвлечения стали системной проблемой, такая мера способна значительно улучшить качество образования.
Плюсы и минусы запрета
|Плюсы
|Минусы
|Рост концентрации и дисциплины
|Потеря доступа к учебным приложениям
|Улучшение межличностного общения
|Недовольство части учеников
|Снижение кибербуллинга
|Необходимость дополнительных ресурсов
|Повышение успеваемости
|Риск снижения цифровой грамотности
|Более спокойная атмосфера в школах
|Возможные проблемы с безопасностью
FAQ
Разрешено ли пользоваться телефонами на переменах?
В большинстве школ — нет, но некоторые разрешают в обеденное время.
Как родители связываются с детьми?
Через школьную администрацию или внутренние коммуникационные каналы.
Используют ли школы альтернативные технологии?
Да, многие закупают планшеты и ноутбуки с ограниченным функционалом.
Мифы и правда
-
Миф: запрет полностью устранил конфликты.
Правда: уровень кибербуллинга снизился, но не исчез полностью.
-
Миф: теперь ученики вообще не пользуются телефонами.
Правда: некоторые продолжают использовать их тайно.
-
Миф: успеваемость выросла из-за страха наказаний.
Правда: основное улучшение связано с повышением концентрации и вовлечённости.
Исторический контекст
Первые разговоры о запрете телефонов в школах Австралии начались в конце 2010-х годов, когда соцсети стали активно проникать в школьную среду. После ряда громких случаев кибербуллинга правительства штатов приняли решение о запретах. Сейчас большинство школ страны полностью отказались от смартфонов на уроках, а часть из них — и на переменах.
Интересные факты
-
Некоторые школы в Виктории используют специальные сейфы с кодовым замком для хранения телефонов.
-
После введения запрета вырос интерес к настольным играм и школьным клубам.
-
В Тасмании обсуждают идею частичного снятия ограничений для старших классов, где телефоны могут применяться для исследовательских проектов.
