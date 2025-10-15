Телефоны — в шкафчик, оценки — вверх: запрет, который неожиданно сработал

Прошло два года с момента, как большинство австралийских школ ввели запрет на использование смартфонов и других мобильных устройств в учебное время. Сегодня педагоги и директора отмечают — решение оказалось эффективным: школьники стали лучше учиться, активнее общаться и меньше отвлекаться на уроках. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей учебных заведений.

Изначально ограничения были введены из-за растущего числа конфликтов между школьниками в сети и ухудшения концентрации на уроках. Теперь же результаты говорят сами за себя: ученики спокойнее, внимательнее и чаще взаимодействуют друг с другом напрямую.

"Ученики стали больше играть и общаться, а отношения между детьми и учителями заметно улучшились", — пояснил директор одной из школ Виктории Калеб Петерсон.

Где и как действует запрет

Мера охватила школы в Виктории, Западной Австралии, Тасмании, Новом Южном Уэльсе, Южной Австралии и Квинсленде. Правила просты: в течение учебного дня мобильные устройства должны храниться в рюкзаках или специальных шкафчиках. Использовать их можно только после окончания занятий.

Запрет распространяется не только на смартфоны, но и на планшеты, "умные" часы и любые гаджеты с доступом в интернет. При этом школы вправе самостоятельно решать, в каких ситуациях возможны исключения — например, при необходимости позвонить родителям.

Что изменилось за два года

Результаты опроса более 1000 директоров государственных школ показали впечатляющую статистику:

• 95% руководителей поддерживают запрет и считают его оправданным;

• 81% отмечают рост успеваемости;

• 86% заявили об улучшении социализации учащихся;

• 87% указали, что школьники стали меньше отвлекаться на уроках.

Сами педагоги говорят, что атмосфера в классах стала спокойнее, а уроки — продуктивнее. Учителя могут сосредоточиться на учебном процессе, не тратя время на просьбы убрать телефон или объяснение правил поведения.

Разные точки зрения

Однако не все согласны с новыми мерами. Выпускница школы в Сиднее назвала запрет "чрезмерной реакцией".

"Многие всё равно находят способы тайно пользоваться телефонами. Смартфон даёт чувство защищённости, а его отсутствие вызывает тревогу и стресс", — рассказала бывшая ученица.

В то же время другая школьница отметила, что без телефонов стало меньше соблазна списывать и появились "социальные преимущества" - подростки начали больше разговаривать друг с другом, а не сидеть поодиночке за экранами.

Мнение руководителей школ

Директор средней школы в Мельбурне Тони Мордини считает, что запрет принес больше пользы, чем вреда.

"Ограничение помогло сократить кибербуллинг и случаи травли в классах", — отметил Мордини.

В то же время он признаёт, что у решения есть и обратная сторона: школы потеряли часть гибкости. Смартфоны могут быть мощным образовательным инструментом — с их помощью ученики искали информацию, снимали эксперименты и создавали презентации. Теперь же образовательным учреждениям приходится компенсировать этот дефицит с помощью школьных планшетов, ноутбуков и традиционных методов обучения.

Сравнение: Австралия и Великобритания

Параметр Австралия Великобритания Наличие официального запрета Да, в большинстве штатов Необязательная мера Количество школ в исследовании 1000+ 30 Результат по успеваемости Рост по оценке 81% школ Существенных изменений не выявлено Изменения в социализации Улучшение (86%) Незначительное влияние Основная цель Снижение отвлечений и кибербуллинга Проверка связи между смартфонами и стрессом

Британское исследование, охватившее 30 школ и более 1200 учеников, не выявило серьёзных отличий в успеваемости или психическом состоянии учащихся в зависимости от наличия запрета. Оценивались такие параметры, как качество сна, дисциплина, уровень тревожности, а также успеваемость по английскому и математике.

Это говорит о том, что эффективность запрета может зависеть не только от самой меры, но и от культурного контекста, уровня цифровой грамотности и дисциплины в школах.

Советы шаг за шагом: как внедрить "умный запрет"

Создать понятные правила. Ученики должны знать, когда и где можно пользоваться устройством. Объяснить цели. Запрет ради запрета не работает — важно донести, что речь идёт о концентрации и безопасности. Поддерживать альтернативы. Предоставить школьные планшеты или ноутбуки для учебных проектов. Вовлечь родителей. Совместное обсуждение правил повышает их эффективность. Отслеживать эффект. Проводить регулярные опросы и корректировать политику.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью исключить технологии из обучения.

Последствие: снижение цифровых навыков.

Альтернатива: ограничить личное использование, но сохранить учебные ИТ-инструменты.

Ошибка: вводить запрет без объяснения причин.

Последствие: сопротивление учеников и родителей.

Альтернатива: проводить классные часы и открытые обсуждения.

Ошибка: не учитывать потребности безопасности.

Последствие: тревожность у детей и родителей.

Альтернатива: предусмотреть возможность экстренной связи.

А что если запрет распространить глобально?

Если бы подобная политика была введена на уровне других стран, эффект мог бы отличаться. В обществах, где смартфон стал не только средством связи, но и частью обучения, полное исключение устройств может вызвать протест. Однако в странах, где цифровые отвлечения стали системной проблемой, такая мера способна значительно улучшить качество образования.

Плюсы и минусы запрета

Плюсы Минусы Рост концентрации и дисциплины Потеря доступа к учебным приложениям Улучшение межличностного общения Недовольство части учеников Снижение кибербуллинга Необходимость дополнительных ресурсов Повышение успеваемости Риск снижения цифровой грамотности Более спокойная атмосфера в школах Возможные проблемы с безопасностью

FAQ

Разрешено ли пользоваться телефонами на переменах?

В большинстве школ — нет, но некоторые разрешают в обеденное время.

Как родители связываются с детьми?

Через школьную администрацию или внутренние коммуникационные каналы.

Используют ли школы альтернативные технологии?

Да, многие закупают планшеты и ноутбуки с ограниченным функционалом.

Мифы и правда

Миф: запрет полностью устранил конфликты.

Правда: уровень кибербуллинга снизился, но не исчез полностью.

Миф: теперь ученики вообще не пользуются телефонами.

Правда: некоторые продолжают использовать их тайно.

Миф: успеваемость выросла из-за страха наказаний.

Правда: основное улучшение связано с повышением концентрации и вовлечённости.

Исторический контекст

Первые разговоры о запрете телефонов в школах Австралии начались в конце 2010-х годов, когда соцсети стали активно проникать в школьную среду. После ряда громких случаев кибербуллинга правительства штатов приняли решение о запретах. Сейчас большинство школ страны полностью отказались от смартфонов на уроках, а часть из них — и на переменах.

Интересные факты