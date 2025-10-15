Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:12

Телефоны — в шкафчик, оценки — вверх: запрет, который неожиданно сработал

The Guardian: австралийские школы подтвердили эффективность запрета на телефоны

Прошло два года с момента, как большинство австралийских школ ввели запрет на использование смартфонов и других мобильных устройств в учебное время. Сегодня педагоги и директора отмечают — решение оказалось эффективным: школьники стали лучше учиться, активнее общаться и меньше отвлекаться на уроках. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей учебных заведений.

Изначально ограничения были введены из-за растущего числа конфликтов между школьниками в сети и ухудшения концентрации на уроках. Теперь же результаты говорят сами за себя: ученики спокойнее, внимательнее и чаще взаимодействуют друг с другом напрямую.

"Ученики стали больше играть и общаться, а отношения между детьми и учителями заметно улучшились", — пояснил директор одной из школ Виктории Калеб Петерсон.

Где и как действует запрет

Мера охватила школы в Виктории, Западной Австралии, Тасмании, Новом Южном Уэльсе, Южной Австралии и Квинсленде. Правила просты: в течение учебного дня мобильные устройства должны храниться в рюкзаках или специальных шкафчиках. Использовать их можно только после окончания занятий.

Запрет распространяется не только на смартфоны, но и на планшеты, "умные" часы и любые гаджеты с доступом в интернет. При этом школы вправе самостоятельно решать, в каких ситуациях возможны исключения — например, при необходимости позвонить родителям.

Что изменилось за два года

Результаты опроса более 1000 директоров государственных школ показали впечатляющую статистику:
95% руководителей поддерживают запрет и считают его оправданным;
81% отмечают рост успеваемости;
86% заявили об улучшении социализации учащихся;
87% указали, что школьники стали меньше отвлекаться на уроках.

Сами педагоги говорят, что атмосфера в классах стала спокойнее, а уроки — продуктивнее. Учителя могут сосредоточиться на учебном процессе, не тратя время на просьбы убрать телефон или объяснение правил поведения.

Разные точки зрения

Однако не все согласны с новыми мерами. Выпускница школы в Сиднее назвала запрет "чрезмерной реакцией".

"Многие всё равно находят способы тайно пользоваться телефонами. Смартфон даёт чувство защищённости, а его отсутствие вызывает тревогу и стресс", — рассказала бывшая ученица.

В то же время другая школьница отметила, что без телефонов стало меньше соблазна списывать и появились "социальные преимущества" - подростки начали больше разговаривать друг с другом, а не сидеть поодиночке за экранами.

Мнение руководителей школ

Директор средней школы в Мельбурне Тони Мордини считает, что запрет принес больше пользы, чем вреда.

"Ограничение помогло сократить кибербуллинг и случаи травли в классах", — отметил Мордини.

В то же время он признаёт, что у решения есть и обратная сторона: школы потеряли часть гибкости. Смартфоны могут быть мощным образовательным инструментом — с их помощью ученики искали информацию, снимали эксперименты и создавали презентации. Теперь же образовательным учреждениям приходится компенсировать этот дефицит с помощью школьных планшетов, ноутбуков и традиционных методов обучения.

Сравнение: Австралия и Великобритания

Параметр Австралия Великобритания
Наличие официального запрета Да, в большинстве штатов Необязательная мера
Количество школ в исследовании 1000+ 30
Результат по успеваемости Рост по оценке 81% школ Существенных изменений не выявлено
Изменения в социализации Улучшение (86%) Незначительное влияние
Основная цель Снижение отвлечений и кибербуллинга Проверка связи между смартфонами и стрессом

Британское исследование, охватившее 30 школ и более 1200 учеников, не выявило серьёзных отличий в успеваемости или психическом состоянии учащихся в зависимости от наличия запрета. Оценивались такие параметры, как качество сна, дисциплина, уровень тревожности, а также успеваемость по английскому и математике.

Это говорит о том, что эффективность запрета может зависеть не только от самой меры, но и от культурного контекста, уровня цифровой грамотности и дисциплины в школах.

Советы шаг за шагом: как внедрить "умный запрет"

  1. Создать понятные правила. Ученики должны знать, когда и где можно пользоваться устройством.

  2. Объяснить цели. Запрет ради запрета не работает — важно донести, что речь идёт о концентрации и безопасности.

  3. Поддерживать альтернативы. Предоставить школьные планшеты или ноутбуки для учебных проектов.

  4. Вовлечь родителей. Совместное обсуждение правил повышает их эффективность.

  5. Отслеживать эффект. Проводить регулярные опросы и корректировать политику.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью исключить технологии из обучения.
    Последствие: снижение цифровых навыков.
    Альтернатива: ограничить личное использование, но сохранить учебные ИТ-инструменты.

  • Ошибка: вводить запрет без объяснения причин.
    Последствие: сопротивление учеников и родителей.
    Альтернатива: проводить классные часы и открытые обсуждения.

  • Ошибка: не учитывать потребности безопасности.
    Последствие: тревожность у детей и родителей.
    Альтернатива: предусмотреть возможность экстренной связи.

А что если запрет распространить глобально?

Если бы подобная политика была введена на уровне других стран, эффект мог бы отличаться. В обществах, где смартфон стал не только средством связи, но и частью обучения, полное исключение устройств может вызвать протест. Однако в странах, где цифровые отвлечения стали системной проблемой, такая мера способна значительно улучшить качество образования.

Плюсы и минусы запрета

Плюсы Минусы
Рост концентрации и дисциплины Потеря доступа к учебным приложениям
Улучшение межличностного общения Недовольство части учеников
Снижение кибербуллинга Необходимость дополнительных ресурсов
Повышение успеваемости Риск снижения цифровой грамотности
Более спокойная атмосфера в школах Возможные проблемы с безопасностью

FAQ

Разрешено ли пользоваться телефонами на переменах?
В большинстве школ — нет, но некоторые разрешают в обеденное время.

Как родители связываются с детьми?
Через школьную администрацию или внутренние коммуникационные каналы.

Используют ли школы альтернативные технологии?
Да, многие закупают планшеты и ноутбуки с ограниченным функционалом.

Мифы и правда

  • Миф: запрет полностью устранил конфликты.
    Правда: уровень кибербуллинга снизился, но не исчез полностью.

  • Миф: теперь ученики вообще не пользуются телефонами.
    Правда: некоторые продолжают использовать их тайно.

  • Миф: успеваемость выросла из-за страха наказаний.
    Правда: основное улучшение связано с повышением концентрации и вовлечённости.

Исторический контекст

Первые разговоры о запрете телефонов в школах Австралии начались в конце 2010-х годов, когда соцсети стали активно проникать в школьную среду. После ряда громких случаев кибербуллинга правительства штатов приняли решение о запретах. Сейчас большинство школ страны полностью отказались от смартфонов на уроках, а часть из них — и на переменах.

Интересные факты

  1. Некоторые школы в Виктории используют специальные сейфы с кодовым замком для хранения телефонов.

  2. После введения запрета вырос интерес к настольным играм и школьным клубам.

  3. В Тасмании обсуждают идею частичного снятия ограничений для старших классов, где телефоны могут применяться для исследовательских проектов.

