Гаджет, который всегда в руках, оказался рассадником инфекций
Американские специалисты из организации Health Partners предупреждают: привычный смартфон может быть куда опаснее, чем кажется. В интервью Infobae они рассказали, какие микробы живут на поверхности гаджетов и к каким заболеваниям это может привести.
Какие микробы скрываются на телефоне
На смартфонах обитают сотни видов бактерий, вирусов и грибков. Их распространение повышает риск развития:
- гастроэнтерита,
- простуды,
- гриппа,
- респираторно-синцитиальной инфекции,
- и других заболеваний дыхательных путей и ЖКТ.
Когда риск заражения особенно велик
Врачи подчеркнули, что пользоваться смартфоном не означает автоматически заболеть. Однако риск возрастает, если после контакта с устройством человек трогает лицо, нос или рот. Именно так патогены легко попадают в организм.
Как снизить опасность
Эксперты советуют хотя бы раз в неделю дезинфицировать смартфон. Для этого подойдут:
- салфетки из микрофибры,
- дистиллированная вода,
- спирт с концентрацией не выше 70 %.
Такой уход помогает значительно уменьшить количество микробов на поверхности устройства.
Вывод
Смартфон — это не только средство связи, но и потенциальный переносчик опасных инфекций. Простая гигиена гаджетов помогает защитить здоровье и избежать лишних болезней.
