Гаджет, который всегда в руках, оказался рассадником инфекций

Американские специалисты из организации Health Partners предупреждают: привычный смартфон может быть куда опаснее, чем кажется. В интервью Infobae они рассказали, какие микробы живут на поверхности гаджетов и к каким заболеваниям это может привести.

Какие микробы скрываются на телефоне

На смартфонах обитают сотни видов бактерий, вирусов и грибков. Их распространение повышает риск развития:

гастроэнтерита,

простуды,

гриппа,

респираторно-синцитиальной инфекции,

и других заболеваний дыхательных путей и ЖКТ.

Когда риск заражения особенно велик

Врачи подчеркнули, что пользоваться смартфоном не означает автоматически заболеть. Однако риск возрастает, если после контакта с устройством человек трогает лицо, нос или рот. Именно так патогены легко попадают в организм.

Как снизить опасность

Эксперты советуют хотя бы раз в неделю дезинфицировать смартфон. Для этого подойдут:

салфетки из микрофибры,

дистиллированная вода,

спирт с концентрацией не выше 70 %.

Такой уход помогает значительно уменьшить количество микробов на поверхности устройства.

Вывод

Смартфон — это не только средство связи, но и потенциальный переносчик опасных инфекций. Простая гигиена гаджетов помогает защитить здоровье и избежать лишних болезней.