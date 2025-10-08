Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:28

Apple начала, Sony добила: тренд на смартфон за 1000 долларов, а кабель — за ваши теперь всюду

Sony исключила USB-кабель из комплекта Xperia 10 VII, следуя тренду Apple и Samsung

Мировые производители смартфонов продолжают сокращать комплектацию своих устройств. После отказа от зарядных адаптеров на очереди — кабели питания. Первой компанию Apple, исключившую блок питания в 2020 году, теперь догнала Sony, представившая смартфон Xperia 10 VII без USB-кабеля в комплекте. В коробке — только сам гаджет и документация.

Как индустрия пришла к минимализму

Отказ от зарядных адаптеров начался с Apple, которая заявила, что это часть экологической стратегии. Компания объяснила решение желанием сократить количество электронных отходов и уменьшить углеродный след. Позже аналогичный подход применили Samsung, Xiaomi, Google и другие бренды.

Теперь эстафету подхватила Sony, сделав ещё один шаг — убрав даже провод. По сути, покупатель получает лишь устройство и инструкцию. Это решение вызвало волну обсуждений, ведь многие пользователи привыкли, что смартфон "из коробки" готов к использованию.

Экология или экономика?

Производители продолжают говорить об экологии: меньше упаковки — меньше выбросов при транспортировке и утилизации. Но эксперты указывают, что главная причина — оптимизация затрат.

По расчётам аналитиков Android Authority, отказ от аксессуаров позволяет сократить себестоимость устройства на несколько долларов, что при миллионных тиражах даёт компаниям ощутимую экономию. Кроме того, упаковка становится компактнее, а значит, в один контейнер помещается больше продукции — это снижает логистические расходы.

"Несмотря на объяснения экологическими соображениями, ключевым фактором остается оптимизация затрат", — отметили специалисты Android Authority.

Реакция пользователей: от раздражения до одобрения

Публика разделилась на два лагеря. Одни считают, что это очередной способ производителей заработать на аксессуарах, вынуждая покупать фирменные кабели отдельно. Другие видят в этом логичный шаг: у большинства дома уже есть подходящие провода и адаптеры от прежних устройств.

Дополнительным аргументом в пользу нового подхода стала унификация зарядных портов. Переход на стандарт USB-C делает покупку каждого нового кабеля излишней. К примеру, тот же кабель можно использовать для смартфона, ноутбука и наушников.

Сравнение: комплектация смартфонов разных брендов

Бренд Зарядный блок Кабель питания Наушники Документация
Apple Нет Есть Нет Есть
Samsung Нет Есть Нет Есть
Xiaomi В некоторых моделях есть Есть Нет Есть
Sony (Xperia 10 VII) Нет Нет Нет Есть

Как видно, Sony пошла дальше всех — минимализм в чистом виде. Это решение может стать новым трендом на рынке.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к "голым" смартфонам

  1. Проверьте свои старые аксессуары. Если у вас есть качественный кабель и адаптер с подходящей мощностью — новый смартфон к ним подойдёт.

  2. Выбирайте сертифицированные аксессуары. Используйте только проверенные бренды с поддержкой стандартов Power Delivery (PD) или Quick Charge.

  3. Инвестируйте в многофункциональное зарядное устройство. Современные блоки питания могут одновременно заряжать несколько устройств — телефон, планшет и ноутбук.

  4. Берегите провода. Избегайте перегибов, используйте кабели с нейлоновой оплёткой и усиленными штекерами.

  5. Держите запасной кабель. Один — дома, другой — для путешествий. Это избавит от неожиданностей в дороге.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать дешёвые несертифицированные кабели.
    Последствие: риск перегрева и повреждения аккумулятора.
    Альтернатива: выбирать модели с защитой от короткого замыкания и поддержкой безопасной мощности.

  • Ошибка: покупать аксессуары "вслепую" после покупки смартфона.
    Последствие: несовместимость с портом или стандартом зарядки.
    Альтернатива: уточнить поддерживаемые стандарты зарядки на сайте производителя.

  • Ошибка: хранить кабель, намотав на адаптер.
    Последствие: повреждение проводников и разрыв изоляции.
    Альтернатива: использовать специальные держатели или чехлы для проводов.

А что если индустрия полностью откажется от аксессуаров?

Эксперты прогнозируют, что через 2-3 года комплектация смартфона будет ограничена только самим устройством. Всё остальное — зарядка, кабель, наушники — станет опциональным дополнением, продающимся отдельно.

Возможно, этот шаг подтолкнёт рынок к более устойчивому потреблению: пользователи начнут использовать аксессуары дольше, а не выбрасывать их при каждой покупке нового гаджета.

Плюсы и минусы отказа от комплектных кабелей

Плюсы Минусы
Снижение экологической нагрузки Необходимость докупать аксессуары
Меньше упаковки и отходов Неудобство для пользователей без старых проводов
Унификация зарядных устройств Рост числа подделок на рынке
Снижение логистических затрат Возможное ухудшение пользовательского опыта

FAQ

Почему производители убирают кабели из коробки?
Официально — из соображений экологии, неофициально — для снижения себестоимости и транспортных затрат.

Можно ли использовать старые кабели?
Да, если они поддерживают нужный стандарт зарядки (например, USB-C Power Delivery).

Что делать, если старый кабель не подходит?
Купить новый сертифицированный аксессуар у официального производителя или у бренда, соответствующего стандарту вашего устройства.

Мифы и правда

  • Миф: отсутствие кабеля делает смартфон дешевле для покупателя.
    Правда: экономию получает производитель, а покупатель часто вынужден доплачивать за аксессуары.

  • Миф: экология — единственная причина отказа.
    Правда: экономический фактор играет не меньшую роль.

  • Миф: новый кабель всегда заряжает быстрее.
    Правда: скорость зависит от адаптера и поддерживаемых протоколов, а не от возраста провода.

Интересные факты

• Apple сэкономила около $6,5 млрд благодаря сокращению комплектации.
• В ЕС введён единый стандарт зарядки — USB-C, который должен снизить объём электронных отходов.
• Некоторые пользователи уже сравнивают "пустые" коробки и шутят, что следующим шагом станет продажа смартфонов без упаковки.

Исторический контекст

Тенденция к минимализму в комплектации началась с отказа от наушников, затем — адаптеров, а теперь добралась до кабелей. В 2010-х производители соревновались, кто положит в коробку больше аксессуаров, а в 2020-х — кто оставит меньше. Это отражает новую философию рынка: меньше физического, больше цифрового.

