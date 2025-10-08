Apple начала, Sony добила: тренд на смартфон за 1000 долларов, а кабель — за ваши теперь всюду
Мировые производители смартфонов продолжают сокращать комплектацию своих устройств. После отказа от зарядных адаптеров на очереди — кабели питания. Первой компанию Apple, исключившую блок питания в 2020 году, теперь догнала Sony, представившая смартфон Xperia 10 VII без USB-кабеля в комплекте. В коробке — только сам гаджет и документация.
Как индустрия пришла к минимализму
Отказ от зарядных адаптеров начался с Apple, которая заявила, что это часть экологической стратегии. Компания объяснила решение желанием сократить количество электронных отходов и уменьшить углеродный след. Позже аналогичный подход применили Samsung, Xiaomi, Google и другие бренды.
Теперь эстафету подхватила Sony, сделав ещё один шаг — убрав даже провод. По сути, покупатель получает лишь устройство и инструкцию. Это решение вызвало волну обсуждений, ведь многие пользователи привыкли, что смартфон "из коробки" готов к использованию.
Экология или экономика?
Производители продолжают говорить об экологии: меньше упаковки — меньше выбросов при транспортировке и утилизации. Но эксперты указывают, что главная причина — оптимизация затрат.
По расчётам аналитиков Android Authority, отказ от аксессуаров позволяет сократить себестоимость устройства на несколько долларов, что при миллионных тиражах даёт компаниям ощутимую экономию. Кроме того, упаковка становится компактнее, а значит, в один контейнер помещается больше продукции — это снижает логистические расходы.
"Несмотря на объяснения экологическими соображениями, ключевым фактором остается оптимизация затрат", — отметили специалисты Android Authority.
Реакция пользователей: от раздражения до одобрения
Публика разделилась на два лагеря. Одни считают, что это очередной способ производителей заработать на аксессуарах, вынуждая покупать фирменные кабели отдельно. Другие видят в этом логичный шаг: у большинства дома уже есть подходящие провода и адаптеры от прежних устройств.
Дополнительным аргументом в пользу нового подхода стала унификация зарядных портов. Переход на стандарт USB-C делает покупку каждого нового кабеля излишней. К примеру, тот же кабель можно использовать для смартфона, ноутбука и наушников.
Сравнение: комплектация смартфонов разных брендов
|Бренд
|Зарядный блок
|Кабель питания
|Наушники
|Документация
|Apple
|Нет
|Есть
|Нет
|Есть
|Samsung
|Нет
|Есть
|Нет
|Есть
|Xiaomi
|В некоторых моделях есть
|Есть
|Нет
|Есть
|Sony (Xperia 10 VII)
|Нет
|Нет
|Нет
|Есть
Как видно, Sony пошла дальше всех — минимализм в чистом виде. Это решение может стать новым трендом на рынке.
Советы шаг за шагом: как подготовиться к "голым" смартфонам
-
Проверьте свои старые аксессуары. Если у вас есть качественный кабель и адаптер с подходящей мощностью — новый смартфон к ним подойдёт.
-
Выбирайте сертифицированные аксессуары. Используйте только проверенные бренды с поддержкой стандартов Power Delivery (PD) или Quick Charge.
-
Инвестируйте в многофункциональное зарядное устройство. Современные блоки питания могут одновременно заряжать несколько устройств — телефон, планшет и ноутбук.
-
Берегите провода. Избегайте перегибов, используйте кабели с нейлоновой оплёткой и усиленными штекерами.
-
Держите запасной кабель. Один — дома, другой — для путешествий. Это избавит от неожиданностей в дороге.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать дешёвые несертифицированные кабели.
Последствие: риск перегрева и повреждения аккумулятора.
Альтернатива: выбирать модели с защитой от короткого замыкания и поддержкой безопасной мощности.
-
Ошибка: покупать аксессуары "вслепую" после покупки смартфона.
Последствие: несовместимость с портом или стандартом зарядки.
Альтернатива: уточнить поддерживаемые стандарты зарядки на сайте производителя.
-
Ошибка: хранить кабель, намотав на адаптер.
Последствие: повреждение проводников и разрыв изоляции.
Альтернатива: использовать специальные держатели или чехлы для проводов.
А что если индустрия полностью откажется от аксессуаров?
Эксперты прогнозируют, что через 2-3 года комплектация смартфона будет ограничена только самим устройством. Всё остальное — зарядка, кабель, наушники — станет опциональным дополнением, продающимся отдельно.
Возможно, этот шаг подтолкнёт рынок к более устойчивому потреблению: пользователи начнут использовать аксессуары дольше, а не выбрасывать их при каждой покупке нового гаджета.
Плюсы и минусы отказа от комплектных кабелей
|Плюсы
|Минусы
|Снижение экологической нагрузки
|Необходимость докупать аксессуары
|Меньше упаковки и отходов
|Неудобство для пользователей без старых проводов
|Унификация зарядных устройств
|Рост числа подделок на рынке
|Снижение логистических затрат
|Возможное ухудшение пользовательского опыта
FAQ
Почему производители убирают кабели из коробки?
Официально — из соображений экологии, неофициально — для снижения себестоимости и транспортных затрат.
Можно ли использовать старые кабели?
Да, если они поддерживают нужный стандарт зарядки (например, USB-C Power Delivery).
Что делать, если старый кабель не подходит?
Купить новый сертифицированный аксессуар у официального производителя или у бренда, соответствующего стандарту вашего устройства.
Мифы и правда
-
Миф: отсутствие кабеля делает смартфон дешевле для покупателя.
Правда: экономию получает производитель, а покупатель часто вынужден доплачивать за аксессуары.
-
Миф: экология — единственная причина отказа.
Правда: экономический фактор играет не меньшую роль.
-
Миф: новый кабель всегда заряжает быстрее.
Правда: скорость зависит от адаптера и поддерживаемых протоколов, а не от возраста провода.
Интересные факты
• Apple сэкономила около $6,5 млрд благодаря сокращению комплектации.
• В ЕС введён единый стандарт зарядки — USB-C, который должен снизить объём электронных отходов.
• Некоторые пользователи уже сравнивают "пустые" коробки и шутят, что следующим шагом станет продажа смартфонов без упаковки.
Исторический контекст
Тенденция к минимализму в комплектации началась с отказа от наушников, затем — адаптеров, а теперь добралась до кабелей. В 2010-х производители соревновались, кто положит в коробку больше аксессуаров, а в 2020-х — кто оставит меньше. Это отражает новую философию рынка: меньше физического, больше цифрового.
