ВОЗ поставила точку в вопросе влияния смартфонов на развитие рака головного мозга

Мобильные телефоны не вызывают рак головного мозга, показало всестороннее исследование по заказу Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Под эгидой Австралийского агентства по радиационной защите и ядерной безопасности (Arpansa) были изучены более пяти тысячи исследований, из которых отобрали научно обоснованные и исключили более слабые исследования, пишет британская газета The Guardian".

Окончательный результат включал 63 исследования, которые были опубликованы в период с 1994 по 2022 год, что делает его "самым всеобъемлющим обзором на сегодняшний день", уверяет ведущий автор обзора, доцент Кен Карипидис (Ken Karipidis), сделавший заявление, что "взаимосвязи между смартфонами и раком мозга или другими видами рака головы и шеи не выявлены".

Критический анализ, сфокусированный на злокачественной опухоли центральной нервной системы (включая мозг, оболочки головного мозга, гипофиз и ухо), слюнных желез и мозга, не выявил общей связи между использованием мобильников и раком, связи с длительным использованием (если люди пользуются своими мобильными телефонами в течение 10 лет и более) и связи с количеством использования смартфонов (количеством сделанных звонков или временем, проведенным за гаджетом).

"Несмотря на то, что использование мобильных телефонов резко возросло, показатели опухолей мозга остаются стабильными", — сказал помощник директора по оценке воздействия на здоровье Arpansa Карипидис.

Карипидис, который также является заместителем председателя Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), отметил, что услышав слово "радиация" люди полагают, что речь идет о радиоактивном излучении.

Хотя воздействие от мобильников низкое, оно намного выше, чем воздействие от любых других источников беспроводной технологии, поскольку смартфоны прижимают к голове, отметил Карипидис.

Международное агентство по изучению рака (МАИР) располагает различными классификациями риска возникновения злокачественной опухоли, с веществами, которые могут быть классифицированы как "определенные" канцерогены (например, курение) или как "вероятные" или "возможные" канцерогены.

Обозначив радиочастотные электромагнитные поля как возможный канцероген в 2011 году, ВОЗ поставила их в один ряд с сотнями других агентов, для которых доказательства вреда неясны, как алоэ вера, маринованные овощи и работа в химчистке.

Однако тогда некоторые известные врачи, как австралийский нейрохирург Чарли Тео (Charlie Teo), публично подняли вопрос о решении МАИР в отношении мобильных телефонов и рака.

После этой классификации Карипидис отметил, что было опубликовано много других когортных исследований, которые не полагаются на воспоминания людей о прошлом воздействии на них облучения. В 2019 году ВОЗ заказала систематические обзоры для изучения воздействия радиоволн на здоровье.

Карипидис подчеркнул, что другой заказанный ВОЗ систематический обзор, который изучал мужскую фертильность и радиоволны, не обнаружил никаких доказательств связи между телефонами и снижением количества сперматозоидов.

Другой заказанный ВОЗ систематический обзор, который изучал женскую способность к воспроизведению потомства, действительно в некоторых случаях обнаружил связь, как влияние на вес при рождении, "однако эта связь возникала, когда воздействие радиоволн было намного выше безопасного предела".

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