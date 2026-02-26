Смартфон погас, но память жива: способ быстро реанимировать гаджет

Даже если смартфон внезапно перестал включаться, данные можно спасти, а устройство восстановить, отметил эксперт по кибербезопасности, руководитель IT-компании Павел Мясоедов. О том, какие шаги предпринять в такой ситуации, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

В первую очередь нужно понять, какая цель стоит перед владельцем смартфона, извлечь информацию или вернуть гаджет к жизни, говорит эксперт. По его словам, если важнее сохранить данные, то чаще всего без сервисного центра не обойтись, так как информация хранится в холодной памяти и может быть извлечена даже при неработающем устройстве.

Если же задача попытаться включить смартфон самостоятельно, специалист рекомендует подключить его к компьютеру и воспользоваться официальным программным обеспечением производителя.

"Подключаете смартфон к компьютеру и пытаетесь его включить через программы, которые разработчик этого девайса обычно всегда предлагает. Эти же программы отвечают за откатывание устройства до заводного состояния. Смартфон может не включаться банально из-за глубокой программной ошибки в нижних слоях программного обеспечения. Откатывание к заводскому состоянию может его реанимировать. Обновление устройства проводным способом можно попытаться сделать, периодически это помогает", — посоветовал эксперт.

Если ничего не помогает, специалист рекомендует все же обратиться в сервисный центр.