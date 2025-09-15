Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пудель
Пудель
© commons.wikimedia.org by Misty721 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:13

Топ-5 самых умных собак: с этими породами разговор проще, чем с человеком

Самая умная порода собак — бордер-колли, сообщили кинологи

Собаки удивляют не только преданностью, но и умственными способностями. Некоторые породы славятся тем, что схватывают команды буквально "на лету" и легко адаптируются к новым ситуациям. Кинологи составили рейтинг самых умных собак, которые особенно выделяются своим интеллектом и обучаемостью.

Что делает собаку умной

Интеллект собаки оценивается по нескольким критериям:

  • способность понимать и запоминать команды;

  • умение находить решение в нестандартных ситуациях;

  • скорость обучения новым навыкам;

  • уровень общения с человеком и другими животными.

ТОП-5 самых умных пород

1. Бордер-колли

Настоящие чемпионы по интеллекту. Эти собаки могут запоминать десятки слов и команд, выполнять сложные трюки и работать пастухами. Они чувствительны к эмоциям хозяина и требуют активных тренировок.

2. Пудель

Красота и ум — редкое сочетание, но у пуделей оно есть. Они легко дрессируются, любят обучаться трюкам и подходят для различных видов собачьего спорта. Отличаются высоким уровнем сообразительности и дружелюбием.

3. Немецкая овчарка

Эти собаки известны как универсальные помощники: они служат в полиции, армии и спасательных отрядах. Их интеллект в сочетании с преданностью делает овчарок одними из самых надёжных партнёров человека.

4. Золотистый ретривер

Умные, добрые и терпеливые. Благодаря этим качествам ретриверы часто становятся собаками-поводырями и терапевтами. Они быстро учатся и прекрасно ладят с детьми.

5. Доберман

Сильные и дисциплинированные, доберманы отличаются отличной памятью и сообразительностью. Они легко поддаются дрессировке и становятся надёжными защитниками семьи.

Другие умные породы

К категории интеллектуалов также относят шелти, лабрадоров-ретриверов, ротвейлеров и папильонов. Все они отличаются высокой обучаемостью и активным взаимодействием с человеком.

Мифы и правда

  • Миф: умные собаки не нуждаются в дрессировке.

  • Правда: даже самые сообразительные питомцы требуют занятий, иначе их энергия направляется на разрушительные привычки.

  • Миф: только большие собаки бывают умными.

  • Правда: маленькие породы, например, папильон, демонстрируют не меньше интеллекта.

  • Миф: интеллект зависит только от породы.

  • Правда: важную роль играет воспитание и общение с хозяином.

FAQ

Какая порода самая умная в мире?
По мнению кинологов, лидер — бордер-колли.

Можно ли развивать интеллект собаки?
Да, с помощью игр, дрессировки, головоломок и постоянного общения.

Умная собака = удобная собака?
Не всегда. Активные интеллектуалы требуют много внимания и занятий.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: выбирать умную породу "для престижа".

  • Последствие: питомец может скучать и шкодить.

  • Альтернатива: заводить собаку, подходящую по образу жизни.

  • Ошибка: недооценивать маленькие породы.

  • Последствие: проблемы с поведением.

  • Альтернатива: уделять внимание воспитанию независимо от размера.

А что если…

А что если разработать тесты для собак, похожие на IQ-тесты для людей? Это помогло бы хозяевам лучше понимать сильные стороны питомца и подбирать оптимальные тренировки.

Интересные факты

  1. Бордер-колли по кличке Чейсер знала более 1000 слов и считалась самой умной собакой в мире.

  2. Немецких овчарок часто обучают поиску наркотиков и спасению людей благодаря их интеллекту и чутью.

  3. Пудели когда-то использовались как охотничьи собаки на уток, что требовало не только смелости, но и умения быстро принимать решения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пожилые люди получают улучшение психологического состояния благодаря общению с питомцами сегодня в 14:38

Питомцы открывают тайну вечной молодости: что скрывают кошки в общении с пожилыми хозяевами

В эпоху одиночества питомцы могут стать лучшими друзьями для пожилых. Узнайте, как они влияют на здоровье и почему стоит рискнуть, не раскрывая всех секретов.

Читать полностью » Минеральный камень и овощи входят в стандартный рацион хомяков сегодня в 14:04

Неправильный корм для хомяка — замедленная бомба: что ждёт, если игнорировать зерновую смесь

Хомяки — забавные питомцы, но их питание требует внимания. Узнайте, как составить идеальный рацион, избегая ошибок и выбирая лучшие продукты для здоровья грызуна.

Читать полностью » Попугаи сравнимы с детьми по чувству ритма: данные научных экспериментов сегодня в 13:51

Попугаи как диджеи в перьях: эмоции, которые заставляют улыбнуться и поверить в чудеса

Удивительные способности попугаев к музыке: от танцев под ритм до научных открытий. Что скрывает их интеллект?

Читать полностью » Активность питомцев замедляет старение собак сегодня в 13:25

Старение собак угрожает разорвать связь: как одна ошибка превращает бодрость в трагедию

Узнайте, как простые привычки помогают собакам оставаться молодыми и энергичными, несмотря на возраст. Советы, которые изменят вашу заботу!

Читать полностью » Ветеринары назвали фразы заводчиков, указывающие на риски для здоровья щенков и котят сегодня в 12:39

Без документов на щенка: путь к болезням, который обходят стороной те, кто знает цену

Узнайте, как слова в объявлении о продаже щенка или котёнка могут выдать недобросовестного заводчика и помочь вам избежать обмана с документами и здоровьем питомца.

Читать полностью » Аквариумисты рекомендуют учитывать размеры рыбок при выборе для резервуара сегодня в 12:12

Рыбки против интуиции: когда самые яркие оказываются самыми коварными

Узнайте, как правильно выбрать рыбок для аквариума, чтобы избежать сюрпризов и создать гармоничный подводный мир с советами по уходу и аксессуарам.

Читать полностью » Врачи назвали болезни, которые переносят зайцы: туляремия, бруцеллёз и энцефалит сегодня в 11:50

Зверь, которого не стоит злить: встреча с зайцем может закончиться в травмпункте

Заяц в лесу вовсе не тот милый герой сказок. Почему встреча с ним может обернуться бедой для человека – читайте в материале.

Читать полностью » Эксперты: переход котёнка на сухой корм возможен с шестой недели жизни сегодня в 10:44

Одна миска воды решает жизнь котёнка — многие хозяева забывают об этом

Узнайте, когда и как правильно вводить сухой корм в рацион котёнка, чем он отличается от взрослого и какие ошибки чаще всего допускают хозяева.

Читать полностью »

Новости
Дом

Специалисты по уборке: регулярная стирка пледов снижает риск простуды и гриппа
Туризм

Клиенты заявили, что турагентство Friendly Club исчезло с деньгами за оплаченные туры — Петербург
Садоводство

Садоводы назвали растения, которые помогут украсить веранду летом и осенью
Еда

Врачи подтвердили: чернослив помогает при запорах благодаря клетчатке и сорбиту
Наука

Гигантские ДНК в микробиоте рта: результаты исследования учёных Токийского университета
Красота и здоровье

Врачи-косметологи: регулярное применение гиалуроновой кислоты укрепляет барьер кожи
Красота и здоровье

Врачи рекомендуют в осенний уход включать увлажнение и мягкие пилинги
Еда

Диетологи назвали семь принципов здорового питания без жёстких ограничений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet