Сто бёрпи — и всё станет ясно: тест, который показывает, на что вы действительно способны

Цель Инструмент Как делать Когда применять Быстрый прогресс общей выносливости Тест 100 бёрпи 1xнед., фиксируйте время Старт цикла/контроль плато Подтягивания с нуля Висы 30 с (прямой/угол 90°) 3x30 с, 2-3 раза в нед. До первых чистых повторений Беговая база + финальный спурт Лестница темпа (25' easy → ускорения → быстрый блок 45' → спурт) 1xнед. Подготовка к забегам Интервалы с саморегуляцией Интервалы по ЧСС (85% работа/65% отдых) 6-12 отрезков Фэт-бернинг/экономичность Сила и "задняя цепь" Становая 50-70% 1ПМ, AMRAP 3 подхода Каждые 2-3 нед. Масса/сила без излишней частоты Скорость Спринты на дорожке (20-30 с) 2-4→8-12 повторов Игрокам, бегунам Ягодицы/скорость/прыжок Присед + подъём таза лёжа Оба в неделе Вертикаль/спринт

Советы шаг за шагом

1. Измерьте форму: "100 бёрпи"

Разминка 5-7 мин. 100 бёрпи: отжим — встать — прыжок ≥10 см. Запишите время. Каждую неделю — улучшение ≥5-15 сек.

"Регулярные проверки приближают вас к правильному пути", — сказал Rob MacDonald.

2. Подготовьте подтягивания

Свободный вис 30 с с "жёстким" корпусом. Вис под 90° — 30 с. Цель: 3x30 с каждого — затем первые подтягивания.

"Когда получится сделать 3 подхода по 30 секунд, можете попробовать подтянуться", — сказала тренер Iron Body Artemis Scantalides.

3. Найдите "правильный темп" в беге

25 мин спокойного бега. Каждые 2 мин — маленькое ускорение (до 40-й). После 45-й — максимально возможный отрезок; затем 5 мин easy.

Повторяйте еженедельно (совет Greg McMillan).

4. Меняйте стимулы

• Интервалы по ЧСС: работайте до 85% HRmax, отдыхайте до 65%.

• Смещайте нагрузку: вместо двух гантелей по 18 кг — одна на 36 кг в одной руке (прогулка фермера, выпады, присед).

• "Разбудите мышцы": мешок с песком, TRX, фитбол — нестабильный вес заставляет CNS включать кор.

5. "Вид сзади": наука ягодиц

• Присед прокачивает нижние волокна; подъём таза — нижние и верхние. Делайте оба.

• Присед улучшает прыжок; подъём таза — ускоряет бег.

• Индивидуализируйте: ориентируйтесь на ощущения и ЭМГ-реакцию.

"Доверяйте своим инстинктам и слушайте своё тело", — сказал Bret Contreras.

6. Становая для массы

• 50-70% 1ПМ, 3 подхода AMRAP, медленный темп.

• Цикл каждые несколько недель — безопасная "дозировка" силы.

7. Спринты на дорожке

• Разгон + наклон до темпа на 20-30 с "впритык", 1-3 мин лёгкий бег/ходьба.

• 2-4 повтора в первый день → 8-12 со временем.

8. Мотивация группы

• Йога/сайкл/бокс/танцы — эффект компании + музыка.

• Соберите плейлист под интервалы — темп задаёт ритм работы.

9. Частота и восстановление

• До 35 лет: 3 интенсивных сессии/нед.

• 35+: достаточно 2. В остальное — лёгкая техника/мобилити.

10. "Прислушайтесь к телу" со свободными весами

• Тест наклона к пальцам → присед с массой тела → повторный тест. Если ROM не улучшился — отложите тяжёлые приседы (сегодня не ваш день ног).

11. Присед, который сложно "сломать"

• Присед с двумя гирями (front rack): спина в нейтрали, квадрицепс, ягодицы и пресс получают чистую нагрузку.

12. Контролируйте программу

• Лучший день отдыха — когда "очень хочется в зал". Смените на прогулку/дела по дому — вы управляете тренингом, а не наоборот.

13. Ставьте приключенческие цели

• Выберите вызов (рафтинг, трейл), стройте программу под него — смысл усилий растёт, дисциплина крепнет.

14. Простой силовой тест плечевого пояса

• В подтягивании поднимайте суммарно тот же вес, что и в жиме лёжа.

Пр.: вес 80 кг, жим 100 кг → подтягивания с +20 кг.

15. Ментальная мантра для дискомфорта

"Вот чего это стоит", — сказал тренер CrossFit Ben Bergeron.

Повторяйте короткую позитивную фразу в самые тяжёлые минуты интервалов/сетa.

16-17. Не гонитесь за "люкс"-залами и соберите домашний

• Бюджетный зал с гантелями закрывает 90% задач: присед-гоблет, выпады, РДТ на одной ноге, жимы/тяги.

• Домашний минимум по Dan John - одна гиря 28 кг: махи, жим, присед, рывок, плюс упражнения с весом тела.

"Начните с малого", — сказал Dan John.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Только "часы" в интервалах → пере-/недогрузка → Контроль по ЧСС (85/65%).

Две одинаковые гантели всегда → застой кор/асимметрия → Смещайте вес (одна тяжёлая сторона).

"Только присед" для ягодиц → недокач верхних волокон → Добавьте подъём таза.

Игнор ROM-сигналов → травмоопасная сессия → Авто-регуляция (перенос тяжёлого дня).

Без отдыха "жмём" 6xнед. → плато и боль → 2-3 тяжёлых + лёгкие дни.

А что если…

…нет мешка с песком? Возьмите TRX/фитбол — добейтесь "живого" веса.

…нет подтягиваний? Делайте висы/эксцентрику и тяги верхнего блока разными хватами.

…нет дорожки? Спринты в горку/на стадионе; отдых — по дыханию/ЧСС.

Плюсы и минусы "пакета"