Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:17

Коробки больше не нужны: простые хитрости хранения обуви

Эксперты назвали практичные способы хранения обуви без коробок дома

Коробки от обуви занимают целые полки и занимают пространство, которое можно использовать гораздо эффективнее. На самом деле, есть простые и недорогие способы организовать хранение так, чтобы обувь не пылилась, не теряла форму и при этом была под рукой.

Как удобно хранить обувь без громоздких коробок

1. Открытые полки и этажерки
Это одно из самых бюджетных и практичных решений. Этажерку можно поставить в прихожей, гардеробной или даже на сухом балконе. Обувь остаётся на виду, хорошо проветривается и легко достается. При желании такую полку можно собрать своими руками из обычных досок.

2. Вертикальные органайзеры
Если места на полу мало, используйте стены и дверцы. Подвесной органайзер с тканевыми ячейками отлично подойдёт для кроссовок, тапочек и лёгких туфель. Каждая пара находится "на своём месте" и не пылится. Важно помнить, что в такие органайзеры не стоит убирать тяжёлую зимнюю обувь — ячейки могут не выдержать.

3. Пространство под кроватью или диваном
Эти зоны часто остаются пустыми. Между тем, туда идеально помещаются сезонные пары. Можно использовать низкие выдвижные полки или тканевые чехлы на молнии. Главное — убедиться, что там достаточно сухо и чисто.

4. Настенные рейлинги и крючки
Туфли или кеды можно аккуратно развесить прямо на стене — за петельку или на специальный держатель. Такой способ не только экономит место, но и добавляет интерьеру оригинальности. Особенно хорошо подходит для дачных домов или балконов.

5. Тканевые мешки и корзины
Иногда достаточно обычного мешка с завязками, чтобы убрать обувь с полки. Его легко подвесить, положить в корзину или убрать на верхнюю полку шкафа. Корзины удобны для повседневной обуви — главное подписать или разложить по категориям, чтобы не искать нужную пару.

Полки, рейлинги, мешки или органайзеры помогают не только сэкономить пространство, но и продлить жизнь обуви. Немного фантазии — и даже небольшая прихожая будет выглядеть аккуратно и функционально.

