Умные счетчики могут изменить систему расчётов за коммуналку

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" предложили внедрить в систему ЖКХ "умные" датчики с возможностью онлайн-учета показаний. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились парламентарии Сардана Авксентьева, Владимир Плякин и Антон Ткачев.

В обращении отмечается, что использование современных датчиков позволит собирать данные автоматически и без ошибок, исключить человеческий фактор и минимизировать случаи неверных начислений в квитанциях.

"Граждане, не обладающие достаточными знаниями для разбора квитанций, часто вынуждены переплачивать за услуги, что негативно сказывается на их финансовом положении и подрывает доверие к управляющим компаниям", — говорится в документе.

По словам депутатов, ошибки могут возникать из-за некорректной передачи показаний, технических неисправностей приборов учета или неточностей при формировании платежных документов.

Авторы инициативы просят Минстрой рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные акты, чтобы обеспечить повсеместное внедрение "умных" счетчиков. По их мнению, такая мера повысит прозрачность расчетов, позволит гражданам в реальном времени отслеживать потребление услуг и укрепит доверие к управляющим организациям.