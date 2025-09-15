Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Установленные-счетчики-СВК-15-3-2-с-радиомодулем-СТРИЖ
Установленные-счетчики-СВК-15-3-2-с-радиомодулем-СТРИЖ
© commons.wikimedia.org by Yuriy Shemchuk is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:05

Умные счетчики могут изменить систему расчётов за коммуналку

В Госдуме предложили онлайн-учет показаний в ЖКХ с помощью "умных" датчиков

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" предложили внедрить в систему ЖКХ "умные" датчики с возможностью онлайн-учета показаний. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились парламентарии Сардана Авксентьева, Владимир Плякин и Антон Ткачев.

В обращении отмечается, что использование современных датчиков позволит собирать данные автоматически и без ошибок, исключить человеческий фактор и минимизировать случаи неверных начислений в квитанциях.

"Граждане, не обладающие достаточными знаниями для разбора квитанций, часто вынуждены переплачивать за услуги, что негативно сказывается на их финансовом положении и подрывает доверие к управляющим компаниям", — говорится в документе.

По словам депутатов, ошибки могут возникать из-за некорректной передачи показаний, технических неисправностей приборов учета или неточностей при формировании платежных документов.

Авторы инициативы просят Минстрой рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные акты, чтобы обеспечить повсеместное внедрение "умных" счетчиков. По их мнению, такая мера повысит прозрачность расчетов, позволит гражданам в реальном времени отслеживать потребление услуг и укрепит доверие к управляющим организациям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты объяснили, как за выходные преобразить кухню и мебель бюджетными методами вчера в 17:42

Всего пара дней — и квартира меняется до неузнаваемости

Хотите перемен, но нет времени на долгий ремонт? Есть пять быстрых способов обновить интерьер за выходные — стильно, недорого и без лишних хлопот.

Читать полностью » Эксперт Станислав Гапеев рассказал, как правильно смонтировать водяной тёплый пол вчера в 16:37

Тёплый пол своими руками: где чаще всего ошибаются новички

Хотите тёплый пол, но не готовы переплачивать? Рассказываем, как своими руками смонтировать водяную систему и избежать ошибок.

Читать полностью » Эксперт Евгений Линьков рассказал, какой утеплитель выбрать для крыши, стен и фундамента вчера в 15:31

Теплоизоляция без ошибок: материалы для каждой конструкции

Какой утеплитель выбрать для крыши, стен и фундамента? Разбираем разные материалы, их свойства и советы экспертов для правильного выбора.

Читать полностью » Правильная сушка летних трав помогает сохранить аромат для зимних специй вчера в 14:47

Как превратить летние травы в ароматные зимние специи

Летние травы можно сохранить на зиму, превратив их в ароматные специи. Узнайте, какие методы сушки помогают сохранить вкус и пользу.

Читать полностью » Сушёные овощи делают приготовление супов и гарниров быстрее и удобнее вчера в 13:45

Как заготовленные сушёные овощи делают приготовление обычного супа быстрее

Сушёные овощи экономят время и сохраняют вкус. Они помогают быстро готовить супы и гарниры, делая блюда ароматными и полезными.

Читать полностью » Эксперты объясняют, как правильное размораживание сохраняет витамины в продуктах вчера в 12:44

Главные ошибки при разморозке, которые совершают все

Неправильное размораживание лишает продукты вкуса и пользы. Узнайте, какие методы позволяют сохранить их качество и сделать еду безопасной.

Читать полностью » Учёные подтверждают: сушка сохраняет часть витаминов в овощах и фруктах вчера в 11:42

Сколько витаминов на самом деле переживает сушку фруктов

Считается, что при сушке продукты теряют всю пользу. На самом деле витамины частично сохраняются, и многое зависит от метода обработки.

Читать полностью » Плотные пакеты для морозильника помогают дольше сохранять свежесть продуктов вчера в 10:40

Ошибки при выборе пакетов для заморозки совершают даже опытные хозяйки

Правильные пакеты для морозильника сохраняют продукты свежими и защищают их от инея. Узнайте, какие варианты подойдут именно для вашей кухни.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Мультимедийные музеи в Турции, Китае и Венгрии меняют подход к экспозициям
Еда

Гусь в афганском казане получается мягким и сочным
Еда

Крекер с кунжутом выпекается в духовке за 20 минут
Наука

Меркурий скроется за Солнцем 21 сентября — данные In-The-Sky
ПФО

В регионе сотрудники ГАИ выявили 134 нарушения выезда на встречную полосу
Еда

Три варианта приготовления грузинской икры из баклажанов: праздничный, зимний и повседневный
Технологии

Visiology представила коннектор для прямой загрузки данных из 1С
УрФО

Жители Екатеринбурга пожаловались на задержки доставки заказов с Wildberries
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet