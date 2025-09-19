Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кухня
Кухня
© freepik.com by kjpargeter is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:53

Умный чайник или обычный: за что мы платим больше

Пользователи отмечают преимущества умных чайников с регулировкой температуры и таймером

Электрический чайник давно стал обязательным элементом кухни. Но сегодня всё чаще на витринах можно встретить умные модели, которые стоят заметно дороже обычных. Регулировка температуры, таймеры, управление со смартфона — звучит заманчиво, но действительно ли эти функции стоят переплаты?

Регулировка температуры

Самая востребованная опция в умных чайниках — возможность выбора нагрева воды. Для зелёного чая или кофе подойдёт температура ниже кипятка, и это действительно влияет на вкус напитков. Тем, кто привык пить разные виды чая, эта функция будет незаменимой.

Таймер и поддержание тепла

Умные чайники могут удерживать воду горячей на протяжении получаса или даже часа. Для семей с детьми или тех, кто часто работает дома, это экономия времени и удобство. Таймер позволяет заранее запланировать момент кипячения — например, к завтраку вода будет готова без задержек.

Управление со смартфона

С помощью приложения можно включить чайник, не вставая с дивана. Звучит современно, но польза от этой функции спорна: чаще всего чайник всё равно нужно наполнить вручную. Тем не менее, для умного дома это интересное дополнение.

Цена против пользы

Умные модели стоят в среднем на 30-50% дороже. Стоит ли переплата того? Ответ зависит от образа жизни. Для любителей чая, родителей маленьких детей или тех, кто ценит максимальный комфорт, функции оправданы. Но если чайник используется только для кипячения воды, дополнительные режимы окажутся излишними.

Когда умный чайник оправдан

  • любителям зелёного, белого или травяного чая;
  • семьям с детьми, где часто требуется тёплая вода;
  • поклонникам концепции "умного дома";
  • людям, которые ценят экономию времени и автоматизацию.

Не для всех, но полезно

Умный чайник — это больше, чем просто кипячение воды. Дополнительные функции делают его удобнее, но оправдана ли переплата, зависит от конкретных потребностей. Для одних это станет незаменимым помощником, для других — дорогой игрушкой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Большинство россиян готовы переплатить за квартиру с техникой сегодня в 0:42

Микроволновка важнее стиралки? Что нужно в съёмной квартире в первую очередь

Опрос показал, что 81% россиян считают холодильник, а 67% — микроволновую печь обязательной техникой в съемной квартире. Большинство арендаторов готовы платить больше, если техника есть и в хорошем состоянии.

Читать полностью » Разницы между матовой и блестящей стороной фольги нет — объяснили технологи вчера в 23:22

Оборотная сторона фольги: один неверный поворот — и ужин в тартарары

Мифы и правда о том, какой стороной класть фольгу в духовке. Почему у неё разная поверхность и влияет ли это на вкус и качество запекания.

Читать полностью » Третий отсек стиральной машины используют для предварительной стирки вчера в 22:28

Третий лишний? В стиральной машине этот отсек решает больше, чем думают

Многие даже не подозревают, что третий отсек стиральной машины скрывает полезные функции. Разбираем его назначение и правильное использование.

Читать полностью » Оптимальная частота чистки матраса — раз в 6 месяцев, при аллергии чаще вчера в 21:14

Матрас превращается в болотце: один неверный шаг — и плесень побеждает

Чистый и ароматный матрас — не роскошь, а основа здорового сна. Узнайте, как легко избавиться от пыли и запахов с помощью простых средств.

Читать полностью » Врачи советуют использовать уголь и соду вместо освежителей для устранения запахов вчера в 20:23

Дом сияет чистотой, а воздух всё равно предаёт: откуда берётся тайный источник запаха

Ваш дом может пахнуть свежестью без химии! Узнайте простые и эффективные способы очистки воздуха и избавления от запахов.

Читать полностью » Смесь для мытья полов из подручных средств продлевает чистоту на неделю вчера в 19:05

Полы блестят неделю без швабры: смесь шесть в одном ломает все правила уборки

Простая смесь из шести ингредиентов помогает сохранить полы чистыми целую неделю. Узнайте секретный рецепт и советы по его применению.

Читать полностью » Лайфхак из интернета: таблетки для посудомоечной машины против нагара вчера в 18:58

Интернет смеялся, пока не попробовал: лайфхак с таблеткой для посуды покорил хозяек

Оказалось, что мыть решётки духовки можно без усилий и царапин. Узнайте простой способ с таблеткой и пакетом, который экономит время.

Читать полностью » Самостоятельный ремонт стен: удаление плесени, трещин и сколов вчера в 17:51

Плесень не уходит сама: если её не вычистить до корня, ремонт станет вечным

Плесень и отслаивающаяся краска портят не только вид, но и здоровье. Узнайте, как устранить проблему своими силами и предотвратить её повторение.

Читать полностью »

Новости
Еда

Курица с ананасами и сыром в духовке сохраняет золотистую корочку
Красота и здоровье

Иммунолог Ярцева: переносить простуду на ногах опасно из-за риска осложнений
Технологии

Владельцы Mac Studio не могут установить macOS Tahoe — система откатывается на Sequoia
Спорт и фитнес

Фитнес-тренировка дома: упражнения для силы и выносливости без абонемента в зал
Питомцы

Ветеринары перечислили основные болезни кошек: чумка, цистит, диабет и артрит
ДФО

Во Владивостоке начался суд над сотрудниками Бюро СМЭ, обвиняемыми в надругательстве над телом умершего
Красота и здоровье

Профессор Инна Трунина: ожирение в 10 раз повышает риск гипертонии у подростков
Авто и мото

Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию выросли в 1,5 раза за восемь месяцев — данные таможни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet