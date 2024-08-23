Предпочтения россиян изменились: "умный дом" стал важнее, чем экология района, где он построен

Технологии "умного дома" стали гораздо важнее для россиян при покупке квартиры, выяснила компания-партнер Сбера Doma.ai. Результаты этого исследования есть в распоряжении NewsInfo.Ru.

В августе 2023-го и августе 2024 года у 1200 покупателей недвижимости в новостройках узнали, на что они в первую очередь ориентировались при выборе своего будущего жилья.

Важнейшим критерием были и остаются цена — 79% (в 2023 — 81%), расположение — 61% (68%) и транспортная доступность — 43% (17%).

"Традиционные метрики при выборе недвижимости — такие как цена, расположение и транспортная доступность, — по-прежнему остаются важными при покупке недвижимости", — заметила директор по продукту Doma.ai Анна Боярских.

На пятом месте была экологическая ситуация, но теперь этот она уступила место умным технологиям — 39% россиян сочли этот фактор важным для выбора своей новой квартиры.

"Появляются новые ориентиры, которые свидетельствуют о глубоких изменениях в потребительских предпочтениях и образе жизни. Например, технологии умного дома. Умное видеонаблюдение, домофония, датчики и другие устройства становятся не просто приятным новшеством, а ещё и аргументом при принятии решения о приобретении жилья", — прокомментировала Боярских.

Примечательно, что покупатели жилья премиум-класса важнейшим признали расположение дома — 74% (2023-м — 78%).