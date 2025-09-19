Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современная гостиная с умными гаджетами
Современная гостиная с умными гаджетами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:58

Умный дом в кармане: какие функции смартфона экономят время и силы

Современные модели бытовой техники оснащаются функциями синхронизации со смартфонами

Умный дом перестал быть фантастикой. Сегодня даже привычные приборы — от чайника до стиральной машины — можно синхронизировать со смартфоном. Однако стоит ли переплачивать за такую функцию, и где она действительно удобна?

Кухонная техника

Современные духовки и мультиварки позволяют задавать режимы приготовления прямо с экрана телефона. Это удобно, если нужно контролировать готовку удалённо: например, поставить ужин на подогрев по дороге с работы. Холодильники с приложением сообщают о температуре и даже напоминают о продуктах, срок годности которых подходит к концу.

Стиральные и сушильные машины

Удалённое управление позволяет запускать стирку в удобное время и получать уведомления о завершении цикла. Это особенно актуально для тех, кто живёт в многоэтажных домах: не нужно проверять технику каждые полчаса. Дополнительный плюс — контроль энергопотребления через приложение.

Климатическая техника

Кондиционеры, обогреватели и очистители воздуха со смартфон-контролем — одни из самых востребованных приборов. Можно включить охлаждение перед возвращением домой или заранее прогреть комнату зимой. Это пример, где технология действительно повышает комфорт.

Роботы-пылесосы и умные помощники

Управление через приложение делает процесс уборки гибким: можно настроить карту квартиры, ограничить зоны или запустить уборку, находясь вне дома. Особенно полезно для владельцев животных — возвращаешься, а пол уже чистый.

Где функция лишняя

В ряде приборов управление со смартфона выглядит избыточным. Например, у электрочайника чаще всего удобнее нажать кнопку, чем открывать приложение. Аналогично — у тостеров или фенов, где использование занимает считанные минуты.

Выбор зависит от привычек

Управление бытовой техникой через смартфон становится стандартом, но реальная польза зависит от сценариев. Там, где важен контроль времени, безопасность или комфорт, функция оправдана. Но переплачивать за приложение в каждом приборе не стоит: иногда проще нажать привычную кнопку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Современные модели роботов-пылесосов совмещают сухую уборку и влажное мытьё в одном устройстве сегодня в 10:57

Переплата или выгода: что скрывают новые модели роботов-пылесосов, умеющие мыть полы

Роботы-пылесосы с функцией мытья полов обещают заменить классическую уборку. Но оправдывают ли они переплату за дополнительные возможности?

Читать полностью » Эксперты рекомендуют регулярную чистку утюга для продления срока его службы сегодня в 9:55

Этот простой уход за утюгом избавит от поломок и пятен на одежде

Утюг прослужит дольше и будет гладить идеально, если соблюдать простые правила ухода и избегать распространённых ошибок в эксплуатации.

Читать полностью » Пользователи отмечают преимущества умных чайников с регулировкой температуры и таймером сегодня в 8:53

Умный чайник или обычный: за что мы платим больше

Умные чайники предлагают новые функции: регулировку температуры, таймеры и управление со смартфона. Но оправдывают ли они переплату?

Читать полностью » Регулярная очистка электрического чайника предотвращает образование накипи и продлевает срок службы сегодня в 7:51

Ваш электрический чайник может работать в два раза дольше, если знать эти секреты

Регулярная очистка и правильное использование электрического чайника помогают избежать поломок и продлить срок его службы на годы.

Читать полностью » Новые функции микроволновых печей помогают ускорить готовку и улучшить качество блюд сегодня в 4:49

Микроволновка уже не та: функции, о которых вы даже не подозревали

Современные микроволновки получили новые функции, которые делают готовку удобнее и помогают разнообразить повседневное меню.

Читать полностью » Правильный уход за микроволновой печью помогает продлить срок её службы на годы сегодня в 5:47

Микроволновка может работать десятилетиями, если помнить о нескольких простых правилах

Простые правила ухода помогут микроволновой печи работать дольше, сохраняя её мощность и защищая от поломок.

Читать полностью » Мыло в шкафу: простой метод сохранения шерстяных и меховых изделий сегодня в 4:03

Как кусок мыла спасает одежду от моли лучше покупных средств

Обычное хозяйственное или дегтярное мыло поможет защитить одежду от моли. Главное — раскладывать бруски по карманам и шкафам и обновлять их каждые 3–4 месяца.

Читать полностью » Защита мебели и авто: бытовые лайфхаки с пузырчатой пленкой сегодня в 3:18

Пузырчатая плёнка: неожиданные способы применения дома и в машине

Пузырчатая пленка может служить не только защитой при перевозке, но и утеплителем для окон, средством против наледи на авто, а также материалом для творчества и хранения вещей.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперты объясняют, почему утюг начинает брызгать водой во время глажки
Еда

Домашняя засолка иваси занимает два дня и экономит деньги
Авто и мото

BMW официально представила стратегию трёх платформ: электромобили, гибриды и ДВС
Красота и здоровье

Профессор Вера Ларина назвала опасные медицинские мифы о гипертонии, вакцинации и простуде
Садоводство

Эко-удобрения помогают сохранить плодородие почвы в Рязанской области
Авто и мото

Nissan приостанавливает выпуск электрокроссовера Ariya в США из-за тарифов
Питомцы

Ветеринары опровергли миф о пользе разгрузочных дней для кошек
Садоводство

Садоводам напомнили: регулярная обрезка винограда предотвращает загущение куста и снижает риск грибковых заболеваний
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet