Традиционному ТВ — кранты: Smart TV захватывает страну и меняет всё

Рынок телевидения в России стремительно меняется. Всё больше пользователей отказывается от традиционного ТВ и переходит на просмотр контента через Smart TV. Согласно исследованию "Яндекс Рекламы", уже 63% российских интернет-пользователей активно используют "умные" телевизоры.

Кто смотрит Smart TV

Основная часть аудитории приходится на возрастную группу от 18 до 44 лет — 61%. Однако интерес к новому формату проявляют и зрители старше 45 лет: на них приходится 39% пользователей.

Особенность аудитории Smart TV заключается и в уровне дохода. Почти половина (49%) зарабатывают более 50 тыс. рублей в месяц. Кроме того, 52% готовы платить больше за качественные товары и сервисы. Это аудитория, ориентированная на инновации:

57% охотно тестируют новые продукты,

55% следят за технологическими трендами.

Таким образом, Smart TV становится не только средством развлечения, но и маркером образа жизни.

Масштабы рынка

По данным J'son & Partners Consulting, в России установлено более 54 миллионов устройств с функцией Smart TV. Для многих владельцев они уже заменили классическое телевидение, став основным источником видеоконтента.

70% зрителей смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах.

81% выбирают просмотр на большом экране, а не на ноутбуках или смартфонах.

88% ценят возможность формировать собственный медиапоток, а не подстраиваться под сетку телеканала.

Возможности Smart TV

Функциональность "умных" телевизоров выходит далеко за рамки развлечений:

58% используют их для онлайн-просмотра телеканалов,

32% — для выхода в интернет,

7% — для управления "умным домом",

5% — для видеозвонков.

Таким образом, Smart TV постепенно превращается в мультимедийный центр, объединяющий разные сферы жизни пользователя.

Сравнение: традиционное ТВ и Smart TV

Параметр Традиционное телевидение Smart TV Контент Программная сетка телеканала Самостоятельный выбор фильмов и сериалов Вовлеченность 47% полностью концентрируются 53% полностью сосредоточены Многозадачность Минимальная 47% параллельно используют смартфоны/планшеты Реклама Линейная и массовая Интерактивная, с возможностью перехода

Советы шаг за шагом: как эффективно использовать Smart TV

Подключите телевизор к стабильному Wi-Fi для доступа к онлайн-кинотеатрам. Создайте учётную запись на популярных сервисах (КиноПоиск, IVI, Okko). Настройте профили для членов семьи — это поможет получать персональные рекомендации. Установите приложения для управления "умным домом" или видеозвонков. Используйте голосовое управление для быстрого поиска фильмов и сериалов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиваться встроенными сервисами.

Последствие: ограниченный выбор фильмов и сериалов.

Альтернатива: установка сторонних приложений из магазина.

Ошибка: использовать Smart TV только для кино.

Последствие: упущенные возможности.

Альтернатива: подключение видеозвонков, управление "умным домом", интернет-сёрфинг.

Ошибка: игнорировать настройки безопасности.

Последствие: риск взлома аккаунтов.

Альтернатива: установка сложных паролей и двухфакторной аутентификации.

А что если…

А что если Smart TV полностью заменит традиционное телевидение? В таком случае медиарынок ждёт кардинальная перестройка: исчезнет жёсткая сетка вещания, а рекламодатели сосредоточатся на интерактивных форматах. Для зрителя это означает полную свободу выбора и персонализацию, для производителей контента — необходимость адаптироваться к новым правилам.

Плюсы и минусы Smart TV

Плюсы Минусы Полный контроль над контентом Требуется стабильный интернет Возможность установки приложений Более высокая стоимость по сравнению с обычными ТВ Интерактивная реклама Риск перегрузки уведомлениями Поддержка "умного дома" Необходимость обновлений и настройки безопасности

Smart TV как рекламный канал

Исследование показало, что две трети пользователей за последние полгода сталкивались с рекламой на Smart TV. Каждый третий из них совершил целевое действие — перешёл на сайт, купил товар или воспользовался услугой. Это доказывает эффективность платформы как рекламного инструмента.

"Рост подключений Smart TV показывает, что медиапотребление в России стало более осознанным. Пользователи сами выбирают, что смотреть, и это повышает вовлеченность", — заявила руководитель группы медийных проектов "Яндекс Рекламы" Елизавета Смирнова.

FAQ

Можно ли смотреть обычные телеканалы на Smart TV?

Да, для этого доступны онлайн-сервисы и приложения операторов.

Сколько стоит Smart TV?

Цена варьируется от 20 до 70 тыс. руб. в зависимости от диагонали и бренда.

Что лучше для семьи — Smart TV или обычный телевизор с приставкой?

Smart TV удобнее: он объединяет все сервисы и работает без дополнительных устройств.

Мифы и правда

Миф: Smart TV нужен только молодёжи.

Правда: доля зрителей старше 45 лет уже составляет 39%.

Миф: реклама на Smart TV раздражает сильнее.

Правда: пользователи чаще взаимодействуют с ней, чем с рекламой на обычном ТВ.

Миф: Smart TV сложно настроить.

Правда: интерфейс интуитивный, а большинство сервисов доступно сразу после подключения к интернету.

Интересные факты

В России более 54 млн устройств Smart TV — это больше, чем количество действующих кабельных подписок. 47% зрителей параллельно используют смартфон или планшет во время просмотра. Первые Smart TV появились в начале 2010-х и тогда воспринимались как экспериментальная функция.

Исторический контекст

Появление Smart TV стало логичным этапом после расцвета интернет-сервисов. Если в 2000-х годах зрители постепенно уходили с кабельного телевидения на ПК и ноутбуки, то в 2010-х "умные" телевизоры объединили оба подхода. Теперь они превратились в универсальное устройство: и экран для развлечений, и центр управления домом.