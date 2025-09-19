Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка у телевизора
Девушка у телевизора
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:18

Традиционному ТВ — кранты: Smart TV захватывает страну и меняет всё

63% российских интернет-пользователей смотрят контент через Smart TV — Яндекс Реклама

Рынок телевидения в России стремительно меняется. Всё больше пользователей отказывается от традиционного ТВ и переходит на просмотр контента через Smart TV. Согласно исследованию "Яндекс Рекламы", уже 63% российских интернет-пользователей активно используют "умные" телевизоры.

Кто смотрит Smart TV

Основная часть аудитории приходится на возрастную группу от 18 до 44 лет — 61%. Однако интерес к новому формату проявляют и зрители старше 45 лет: на них приходится 39% пользователей.

Особенность аудитории Smart TV заключается и в уровне дохода. Почти половина (49%) зарабатывают более 50 тыс. рублей в месяц. Кроме того, 52% готовы платить больше за качественные товары и сервисы. Это аудитория, ориентированная на инновации:

  • 57% охотно тестируют новые продукты,

  • 55% следят за технологическими трендами.

Таким образом, Smart TV становится не только средством развлечения, но и маркером образа жизни.

Масштабы рынка

По данным J'son & Partners Consulting, в России установлено более 54 миллионов устройств с функцией Smart TV. Для многих владельцев они уже заменили классическое телевидение, став основным источником видеоконтента.

  • 70% зрителей смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах.

  • 81% выбирают просмотр на большом экране, а не на ноутбуках или смартфонах.

  • 88% ценят возможность формировать собственный медиапоток, а не подстраиваться под сетку телеканала.

Возможности Smart TV

Функциональность "умных" телевизоров выходит далеко за рамки развлечений:

  • 58% используют их для онлайн-просмотра телеканалов,

  • 32% — для выхода в интернет,

  • 7% — для управления "умным домом",

  • 5% — для видеозвонков.

Таким образом, Smart TV постепенно превращается в мультимедийный центр, объединяющий разные сферы жизни пользователя.

Сравнение: традиционное ТВ и Smart TV

Параметр Традиционное телевидение Smart TV
Контент Программная сетка телеканала Самостоятельный выбор фильмов и сериалов
Вовлеченность 47% полностью концентрируются 53% полностью сосредоточены
Многозадачность Минимальная 47% параллельно используют смартфоны/планшеты
Реклама Линейная и массовая Интерактивная, с возможностью перехода

Советы шаг за шагом: как эффективно использовать Smart TV

  1. Подключите телевизор к стабильному Wi-Fi для доступа к онлайн-кинотеатрам.

  2. Создайте учётную запись на популярных сервисах (КиноПоиск, IVI, Okko).

  3. Настройте профили для членов семьи — это поможет получать персональные рекомендации.

  4. Установите приложения для управления "умным домом" или видеозвонков.

  5. Используйте голосовое управление для быстрого поиска фильмов и сериалов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиваться встроенными сервисами.

  • Последствие: ограниченный выбор фильмов и сериалов.

  • Альтернатива: установка сторонних приложений из магазина.

  • Ошибка: использовать Smart TV только для кино.

  • Последствие: упущенные возможности.

  • Альтернатива: подключение видеозвонков, управление "умным домом", интернет-сёрфинг.

  • Ошибка: игнорировать настройки безопасности.

  • Последствие: риск взлома аккаунтов.

  • Альтернатива: установка сложных паролей и двухфакторной аутентификации.

А что если…

А что если Smart TV полностью заменит традиционное телевидение? В таком случае медиарынок ждёт кардинальная перестройка: исчезнет жёсткая сетка вещания, а рекламодатели сосредоточатся на интерактивных форматах. Для зрителя это означает полную свободу выбора и персонализацию, для производителей контента — необходимость адаптироваться к новым правилам.

Плюсы и минусы Smart TV

Плюсы Минусы
Полный контроль над контентом Требуется стабильный интернет
Возможность установки приложений Более высокая стоимость по сравнению с обычными ТВ
Интерактивная реклама Риск перегрузки уведомлениями
Поддержка "умного дома" Необходимость обновлений и настройки безопасности

Smart TV как рекламный канал

Исследование показало, что две трети пользователей за последние полгода сталкивались с рекламой на Smart TV. Каждый третий из них совершил целевое действие — перешёл на сайт, купил товар или воспользовался услугой. Это доказывает эффективность платформы как рекламного инструмента.

"Рост подключений Smart TV показывает, что медиапотребление в России стало более осознанным. Пользователи сами выбирают, что смотреть, и это повышает вовлеченность", — заявила руководитель группы медийных проектов "Яндекс Рекламы" Елизавета Смирнова.

FAQ

Можно ли смотреть обычные телеканалы на Smart TV?
Да, для этого доступны онлайн-сервисы и приложения операторов.

Сколько стоит Smart TV?
Цена варьируется от 20 до 70 тыс. руб. в зависимости от диагонали и бренда.

Что лучше для семьи — Smart TV или обычный телевизор с приставкой?
Smart TV удобнее: он объединяет все сервисы и работает без дополнительных устройств.

Мифы и правда

  • Миф: Smart TV нужен только молодёжи.
    Правда: доля зрителей старше 45 лет уже составляет 39%.

  • Миф: реклама на Smart TV раздражает сильнее.
    Правда: пользователи чаще взаимодействуют с ней, чем с рекламой на обычном ТВ.

  • Миф: Smart TV сложно настроить.
    Правда: интерфейс интуитивный, а большинство сервисов доступно сразу после подключения к интернету.

Интересные факты

  1. В России более 54 млн устройств Smart TV — это больше, чем количество действующих кабельных подписок.

  2. 47% зрителей параллельно используют смартфон или планшет во время просмотра.

  3. Первые Smart TV появились в начале 2010-х и тогда воспринимались как экспериментальная функция.

Исторический контекст

Появление Smart TV стало логичным этапом после расцвета интернет-сервисов. Если в 2000-х годах зрители постепенно уходили с кабельного телевидения на ПК и ноутбуки, то в 2010-х "умные" телевизоры объединили оба подхода. Теперь они превратились в универсальное устройство: и экран для развлечений, и центр управления домом.

