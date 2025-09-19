Традиционному ТВ — кранты: Smart TV захватывает страну и меняет всё
Рынок телевидения в России стремительно меняется. Всё больше пользователей отказывается от традиционного ТВ и переходит на просмотр контента через Smart TV. Согласно исследованию "Яндекс Рекламы", уже 63% российских интернет-пользователей активно используют "умные" телевизоры.
Кто смотрит Smart TV
Основная часть аудитории приходится на возрастную группу от 18 до 44 лет — 61%. Однако интерес к новому формату проявляют и зрители старше 45 лет: на них приходится 39% пользователей.
Особенность аудитории Smart TV заключается и в уровне дохода. Почти половина (49%) зарабатывают более 50 тыс. рублей в месяц. Кроме того, 52% готовы платить больше за качественные товары и сервисы. Это аудитория, ориентированная на инновации:
-
57% охотно тестируют новые продукты,
-
55% следят за технологическими трендами.
Таким образом, Smart TV становится не только средством развлечения, но и маркером образа жизни.
Масштабы рынка
По данным J'son & Partners Consulting, в России установлено более 54 миллионов устройств с функцией Smart TV. Для многих владельцев они уже заменили классическое телевидение, став основным источником видеоконтента.
-
70% зрителей смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах.
-
81% выбирают просмотр на большом экране, а не на ноутбуках или смартфонах.
-
88% ценят возможность формировать собственный медиапоток, а не подстраиваться под сетку телеканала.
Возможности Smart TV
Функциональность "умных" телевизоров выходит далеко за рамки развлечений:
-
58% используют их для онлайн-просмотра телеканалов,
-
32% — для выхода в интернет,
-
7% — для управления "умным домом",
-
5% — для видеозвонков.
Таким образом, Smart TV постепенно превращается в мультимедийный центр, объединяющий разные сферы жизни пользователя.
Сравнение: традиционное ТВ и Smart TV
|Параметр
|Традиционное телевидение
|Smart TV
|Контент
|Программная сетка телеканала
|Самостоятельный выбор фильмов и сериалов
|Вовлеченность
|47% полностью концентрируются
|53% полностью сосредоточены
|Многозадачность
|Минимальная
|47% параллельно используют смартфоны/планшеты
|Реклама
|Линейная и массовая
|Интерактивная, с возможностью перехода
Советы шаг за шагом: как эффективно использовать Smart TV
-
Подключите телевизор к стабильному Wi-Fi для доступа к онлайн-кинотеатрам.
-
Создайте учётную запись на популярных сервисах (КиноПоиск, IVI, Okko).
-
Настройте профили для членов семьи — это поможет получать персональные рекомендации.
-
Установите приложения для управления "умным домом" или видеозвонков.
-
Используйте голосовое управление для быстрого поиска фильмов и сериалов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ограничиваться встроенными сервисами.
-
Последствие: ограниченный выбор фильмов и сериалов.
-
Альтернатива: установка сторонних приложений из магазина.
-
Ошибка: использовать Smart TV только для кино.
-
Последствие: упущенные возможности.
-
Альтернатива: подключение видеозвонков, управление "умным домом", интернет-сёрфинг.
-
Ошибка: игнорировать настройки безопасности.
-
Последствие: риск взлома аккаунтов.
-
Альтернатива: установка сложных паролей и двухфакторной аутентификации.
А что если…
А что если Smart TV полностью заменит традиционное телевидение? В таком случае медиарынок ждёт кардинальная перестройка: исчезнет жёсткая сетка вещания, а рекламодатели сосредоточатся на интерактивных форматах. Для зрителя это означает полную свободу выбора и персонализацию, для производителей контента — необходимость адаптироваться к новым правилам.
Плюсы и минусы Smart TV
|Плюсы
|Минусы
|Полный контроль над контентом
|Требуется стабильный интернет
|Возможность установки приложений
|Более высокая стоимость по сравнению с обычными ТВ
|Интерактивная реклама
|Риск перегрузки уведомлениями
|Поддержка "умного дома"
|Необходимость обновлений и настройки безопасности
Smart TV как рекламный канал
Исследование показало, что две трети пользователей за последние полгода сталкивались с рекламой на Smart TV. Каждый третий из них совершил целевое действие — перешёл на сайт, купил товар или воспользовался услугой. Это доказывает эффективность платформы как рекламного инструмента.
"Рост подключений Smart TV показывает, что медиапотребление в России стало более осознанным. Пользователи сами выбирают, что смотреть, и это повышает вовлеченность", — заявила руководитель группы медийных проектов "Яндекс Рекламы" Елизавета Смирнова.
FAQ
Можно ли смотреть обычные телеканалы на Smart TV?
Да, для этого доступны онлайн-сервисы и приложения операторов.
Сколько стоит Smart TV?
Цена варьируется от 20 до 70 тыс. руб. в зависимости от диагонали и бренда.
Что лучше для семьи — Smart TV или обычный телевизор с приставкой?
Smart TV удобнее: он объединяет все сервисы и работает без дополнительных устройств.
Мифы и правда
-
Миф: Smart TV нужен только молодёжи.
Правда: доля зрителей старше 45 лет уже составляет 39%.
-
Миф: реклама на Smart TV раздражает сильнее.
Правда: пользователи чаще взаимодействуют с ней, чем с рекламой на обычном ТВ.
-
Миф: Smart TV сложно настроить.
Правда: интерфейс интуитивный, а большинство сервисов доступно сразу после подключения к интернету.
Интересные факты
-
В России более 54 млн устройств Smart TV — это больше, чем количество действующих кабельных подписок.
-
47% зрителей параллельно используют смартфон или планшет во время просмотра.
-
Первые Smart TV появились в начале 2010-х и тогда воспринимались как экспериментальная функция.
Исторический контекст
Появление Smart TV стало логичным этапом после расцвета интернет-сервисов. Если в 2000-х годах зрители постепенно уходили с кабельного телевидения на ПК и ноутбуки, то в 2010-х "умные" телевизоры объединили оба подхода. Теперь они превратились в универсальное устройство: и экран для развлечений, и центр управления домом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru