Америка столкнулась с умным зверем: как собака из Нью-Джерси свела хозяйку и Volvo в суд

Когда современные технологии выходят из-под контроля, даже невинная прогулка может закончиться в больнице. Именно это произошло с жительницей Нью-Джерси Меган Кор, чей случай сегодня обсуждают не только автолюбители, но и юристы.

В октябре 2023 года женщина получила травму головы от багажника собственного автомобиля Volvo. Казалось бы, таких историй тысячи — но виновником происшествия стала… собака.

Как всё случилось

По словам истицы, всё произошло внезапно: она стояла позади машины, когда под автомобиль проскочила собака. В тот момент активировался датчик бесконтактного открытия багажника, встроенный под задним бампером. Система восприняла движение животного как сигнал, и электропривод мгновенно поднял дверь — прямо в голову владелице.

"Датчик движения не должен был срабатывать от случайных объектов", — заявили представители пострадавшей.

Меган Кор утверждает, что получила тяжёлую черепно-мозговую травму и до сих пор проходит лечение. Она требует компенсацию за медицинские расходы, утрату трудоспособности и моральный ущерб.

Суть претензии

По мнению юристов, интеллектуальная система Volvo оказалась недостаточно защищена от ложных срабатываний. Производитель, утверждает сторона истицы, не предусмотрел сценарии, при которых сенсор реагирует на животных, ветки или предметы.

Volvo, в свою очередь, известна как компания, выстраивающая имидж лидера в автомобильной безопасности. Однако этот случай может стать прецедентом: если суд признает систему опасной, производителям придётся пересмотреть подход к бесконтактным технологиям.

Что может решить суд

Сейчас Высший суд округа Оушен анализирует все детали. На повестке — три возможные причины:

неисправность датчика. Возможно, система неправильно интерпретировала движение. человеческий фактор. Вероятно, датчик был активирован неправильно или не обслуживался должным образом. случайность. Простое стечение обстоятельств, которое невозможно было предугадать.

Юристы отмечают, что прецедент может повлиять не только на Volvo, но и на весь рынок автомобилей с интеллектуальными системами — от Tesla до BMW.

Сравнение систем бесконтактного открытия багажника

Бренд Принцип работы Защита от ложных срабатываний Особенности Volvo Движение под бампером Средняя Активируется при наличии ключа рядом BMW Комбинация сенсора и радара Высокая Фильтрует сигналы по траектории движения Mercedes-Benz Оптический сенсор Высокая Требует повторного движения для активации Kia/Hyundai Ультразвуковой датчик Средняя Часто срабатывает на животных Tesla Лидар + камера Очень высокая Анализирует силуэт и скорость объекта

Как избежать подобных случаев

Отключайте автоматическое открытие, если рядом находятся дети или животные. Регулярно проверяйте калибровку датчиков на сервисе. Держите ключ вдали от зоны багажника — многие системы активируются только при его наличии. Следите за обновлениями программного обеспечения — производители часто корректируют чувствительность систем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять активной функцию автоматического открытия без необходимости.

Последствие: ложное срабатывание и риск травмы.

Альтернатива: включать систему только при парковке на безопасной площадке.

А что если виновата собака?

Если суд признает, что срабатывание произошло из-за действий животного, компания Volvo может быть освобождена от ответственности. Однако юристы подчеркивают: ключевой вопрос — должна ли технология отличать человека от собаки?

Этот случай уже вызвал обсуждение среди разработчиков автономных систем: возможно, датчики будущего будут учитывать не только движение, но и форму объекта, распознавая его тип.

Плюсы и минусы "умных" систем открытия

Плюсы Минусы Удобство при занятых руках Риск случайного срабатывания Современный имидж авто Дорогой ремонт при поломке Возможность интеграции с ключом и телефоном Чувствительность к погодным условиям Улучшение эргономики Опасность при близком контакте людей и животных

FAQ

Можно ли полностью отключить функцию бесконтактного открытия?

Да, в большинстве моделей это делается через меню настроек мультимедийной системы.

Сколько стоит ремонт датчика багажника Volvo?

В среднем от 400 до 700 долларов в зависимости от модели и региона.

Что лучше: бесконтактное или классическое открытие?

Для повседневного использования безопаснее традиционный способ — кнопка или брелок.

Мифы и правда

Миф: датчик срабатывает только на движение ноги.

Правда: система реагирует на любые объекты, если они пересекают зону действия сенсора.

Миф: такие функции полностью безопасны.

Правда: даже сертифицированные системы могут давать сбои при нестандартных обстоятельствах.

Миф: вина всегда лежит на владельце.

Правда: если система не предупреждает о рисках — ответственность несёт производитель.

3 интересных факта

Первая система автоматического открытия багажника появилась у Mercedes-Benz в 2010 году. В 2025 году около 68% новых авто в США оснащаются подобными функциями. Некоторые модели Volvo и BMW уже тестируют сенсоры с нейросетевым распознаванием объектов.

Исторический контекст

Автопроизводители десятилетиями стремились к максимальной автоматизации — от стеклоподъёмников до автопилота. Но каждый новый уровень удобства требует проверки на безопасность. Инцидент в Нью-Джерси может стать поворотной точкой — как когда-то ремни безопасности или подушки воздуха.