Красный сигнал светофора
Красный сигнал светофора
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 17:44

В Нижнем Новгороде внедрят новые алгоритмы управления светофорами на майские праздники

В Нижнем Новгороде в предстоящие майские праздники запустят особый алгоритм управления дорожным движением с помощью интеллектуальных транспортных систем. Технологические нововведения направлены на повышение пропускной способности магистралей в условиях значительного роста автомобильного трафика, направляющегося за пределы мегаполиса. Ожидается, что оптимизация фаз работы светофоров позволит эффективнее распределить транспортные потоки на ключевых выездах. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Изменения затронут проспект Гагарина, улицу Родионова и Казанское шоссе, где наблюдается наиболее высокая интенсивность движения в сторону Арзамаса, Богородска и Кстова. Система будет в режиме реального времени анализировать плотность машин, что позволит сократить время ожидания на перекрестках и минимизировать риск образования заторов в часы пик.

«Внедрение ИТС — важный шаг к управлению умной транспортной инфраструктурой города», — отметил и.о. директора ЦРТС Александр Бачурин.

Специалисты Центра развития транспортных систем региона планируют проводить регулярный мониторинг дорожной обстановки после внедрения новых настроек. По словам представителей ведомства, при обнаружении участков с затрудненным проездом алгоритмы работы светофорных объектов будут оперативно скорректированы для обеспечения максимальной эффективности. Данные меры являются частью масштабной программы по модернизации дорожного каркаса и улучшению логистики внутри нижегородской агломерации.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.

