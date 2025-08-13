Технология из Дубая обещает избавить горожан от вечных пробок

В Дубае внедрили инновационную цифровую платформу, которая обещает изменить подход к управлению дорожным движением. Новый инструмент "Data Drive — Clear Guide" уже начал работать, позволяя в реальном времени анализировать транспортные потоки, предсказывать заторы и мгновенно реагировать на изменения ситуации на дорогах.

Как это работает

Платформа объединяет исторические данные о движении за последние пять лет и свежую информацию с датчиков, камер и других источников. Это дает возможность:

отслеживать скорость движения на улицах города;

выявлять узкие места и точки скопления машин;

определять периоды беспрепятственного трафика;

мгновенно получать уведомления о происшествиях и изменениях.

"Это позволяет оценивать условия дорожного движения и сравнивать производительность за разные периоды, а также обнаруживать повторяющиеся заторы или неожиданные падения скорости", — пояснили в Управлении дорог и транспорта (RTA).

От прошлых методов — к цифровому скачку

Еще недавно анализ дорожной обстановки в Дубае зависел от ручного сбора данных: отчёты составляли консультанты или выездные группы. Такой процесс занимал недели. Теперь же всю информацию можно обработать за считанные минуты.

"Data Drive — Clear Guide" интегрируется с глобальными поставщиками транспортных данных и применяет интеллектуальные алгоритмы для их обработки. Это позволяет службам быстро принимать решения, будь то изменение маршрутов, планирование ремонтных работ или оптимизация движения на отдельных участках.

Польза для города

Платформа помогает не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе. Она автоматически формирует отчёты о ситуации до и после проведения дорожных работ, оценивает эффективность проектов и даёт возможность строить планы, опираясь на надёжную и постоянно обновляемую информацию.

Особенно полезной станет функция интерактивной карты: можно выбрать конкретный район или улицу, чтобы увидеть показатели средней скорости, плотности потока и времени в пути.

Дубай на пути к мировому лидерству

В RTA подчеркивают, что внедрение платформы — часть масштабной программы по цифровой трансформации города, в которой ключевую роль играет искусственный интеллект. Цель — сделать Дубай одним из самых умных и технологичных мегаполисов мира, способным задавать стандарты устойчивого развития и инноваций.