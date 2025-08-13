Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дубай
Дубай
© commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:14

Технология из Дубая обещает избавить горожан от вечных пробок

Дубай внедрил систему Data Drive для прогнозирования заторов в реальном времени — RTA

В Дубае внедрили инновационную цифровую платформу, которая обещает изменить подход к управлению дорожным движением. Новый инструмент "Data Drive — Clear Guide" уже начал работать, позволяя в реальном времени анализировать транспортные потоки, предсказывать заторы и мгновенно реагировать на изменения ситуации на дорогах.

Как это работает

Платформа объединяет исторические данные о движении за последние пять лет и свежую информацию с датчиков, камер и других источников. Это дает возможность:

  • отслеживать скорость движения на улицах города;
  • выявлять узкие места и точки скопления машин;
  • определять периоды беспрепятственного трафика;
  • мгновенно получать уведомления о происшествиях и изменениях.

"Это позволяет оценивать условия дорожного движения и сравнивать производительность за разные периоды, а также обнаруживать повторяющиеся заторы или неожиданные падения скорости", — пояснили в Управлении дорог и транспорта (RTA).

От прошлых методов — к цифровому скачку

Еще недавно анализ дорожной обстановки в Дубае зависел от ручного сбора данных: отчёты составляли консультанты или выездные группы. Такой процесс занимал недели. Теперь же всю информацию можно обработать за считанные минуты.

"Data Drive — Clear Guide" интегрируется с глобальными поставщиками транспортных данных и применяет интеллектуальные алгоритмы для их обработки. Это позволяет службам быстро принимать решения, будь то изменение маршрутов, планирование ремонтных работ или оптимизация движения на отдельных участках.

Польза для города

Платформа помогает не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе. Она автоматически формирует отчёты о ситуации до и после проведения дорожных работ, оценивает эффективность проектов и даёт возможность строить планы, опираясь на надёжную и постоянно обновляемую информацию.

Особенно полезной станет функция интерактивной карты: можно выбрать конкретный район или улицу, чтобы увидеть показатели средней скорости, плотности потока и времени в пути.

Дубай на пути к мировому лидерству

В RTA подчеркивают, что внедрение платформы — часть масштабной программы по цифровой трансформации города, в которой ключевую роль играет искусственный интеллект. Цель — сделать Дубай одним из самых умных и технологичных мегаполисов мира, способным задавать стандарты устойчивого развития и инноваций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи Bestune в Китае выросли на 43% в первой половине 2025 года сегодня в 3:16

Bestune удивил автолюбителей — продажи рванули вверх после весенней премьеры

Bestune отчиталась о росте продаж на 43% и попадании в топ-10 рынка электромобилей, представив успешную линейку Yueyi с ИИ и впечатляющим запасом хода.

Читать полностью » Эксперты автосервисов назвали способ сэкономить на моторном масле без ущерба двигателю сегодня в 3:14

Масло дорожает быстрее бензина: как обслуживать мотор и тратить меньше

Эксперты автосервиса раскрыли, как сократить расходы на моторное масло без вреда двигателю, и объяснили, на чем экономить категорически нельзя.

Читать полностью » ПДД России: штрафы и лишение прав за пересечение сплошной линии 1.1 сегодня в 2:16

Эта разметка встречается почти везде — и приносит водителям самые большие штрафы

Разметка 1.1 встречается на каждом километре дороги. Но что грозит водителю за её пересечение — от символического штрафа до лишения прав?

Читать полностью » Subaru Levorg получит гибридную установку и может выйти на рынок США в 2026 году сегодня в 2:07

Subaru готовит ход, которого ждали 10 лет: Levorg может вернуться за океан

Subaru готовит гибридный Levorg с полным приводом, который впервые может выйти на рынок Северной Америки — дебют ждут в 2026–2027 годах.

Читать полностью » Автоюрист: водитель не обязан садиться в патрульный автомобиль по требованию инспектора ГАИ сегодня в 1:51

Инспектор зовёт "для проверки" — а закон молчит о такой обязанности

Может ли инспектор ГАИ заставить водителя сесть в патрульный автомобиль? Разбираем закон, реальные случаи и способы корректно отказать.

Читать полностью » Популярные внедорожники из альбома Auto 2000: сколько стоят в России в 2025 году сегодня в 1:26

Эти внедорожники из 90-х ценят выше новинок — фанаты готовы переплачивать

Легенды 90-х, покорившие бездорожье: вспоминаем внедорожники из легендарного альбома «Auto 2000» и узнаем, за что их ценят до сих пор.

Читать полностью » Федеральная нотариальная палата назвала главный риск покупки авто с пробегом сегодня в 0:53

Купили авто с пробегом — и внезапно стали должниками: как работает скрытая ловушка

Покупка подержанной машины может обернуться долгами и потерей авто. Эксперты ФНП объясняют, как проверить транспорт в залоговом реестре бесплатно.

Читать полностью » Audi Q5 2025 года с дизельным двигателем привезли в Россию по параллельному импорту сегодня в 0:27

Audi Q5 2025 показала обновки, о которых конкуренты пока могут только мечтать

Третий Audi Q5 официально прибыл в Россию: новые технологии, свежий дизайн и премиальное оснащение — но и цена впечатляет.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи в шоке: каннибализм в эпоху неолита был распространенной практикой
Еда

Как правильно испечь морковный торт: инструкции и рекомендации
Туризм

Путь к чистейшей воде Гавайев: маршруты, которые стоит пройти
Спорт и фитнес

Какие мышцы работают при выполнении squat thrust и burpee — пояснение фитнес-инструкторов
Еда

Рецепт салата с красной икрой для праздничного стола
Красота и здоровье

Боли в паху могут быть симптомом варикоза или заболеваний ЖКТ
Еда

Как приготовить корейский салат с мясом: советы по ингредиентам и технологии
Спорт и фитнес

Университет Арканзаса опубликовал комплекс упражнений для разминки спины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru