Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Умные светофоры в Яндекс Картах
Умные светофоры в Яндекс Картах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:27

Транспорт начнёт думать сам: ХМАО внедряет интеллект на перекрёстках

Югра получит 11,1 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы — распоряжение правительства РФ

Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из регионов, куда направят федеральные средства на создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Согласно распоряжению правительства РФ, Югра получит 11,1 млн рублей.

Что сказано в документе

"Изменения вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем… Утвержденные приложением 31 (таблица 53) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"".

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Для чего нужна система

  • Умные светофоры позволят оперативно регулировать транспортные потоки.

  • Система поможет снизить число пробок и повысить пропускную способность дорог.

  • Подобные технологии внедряются в крупных городах округа.

Масштаб программы

Общий объём финансирования для российских регионов на внедрение интеллектуальных систем управления движением составляет 2,7 млрд рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вильфанд: низкий уровень воды в Казыма ограничил судоходство в ХМАО сегодня в 19:18

Лето без дождей оставило реки без глубины: суда в ХМАО больше не идут

Река Казым в Югре обмелела до критической отметки. Из-за малых осадков суда не могут ходить, аналогичная ситуация зафиксирована и на верховьях Оби.

Читать полностью » В Нижневартовске выявили 41 нелегала, им грозит депортация — УМВД сегодня в 18:16

Один день — и 41 кандидат на выезд: миграционный контроль усилился в Нижневартовске

В Нижневартовске полиция выявила 41 нелегала: им грозит депортация. По итогам рейда составлено 36 протоколов за нарушение миграционного законодательства.

Читать полностью » В Ханты-Мансийске возбудили дело за вылов стерляди на 250 тысяч рублей — полиция сегодня в 17:17

Не уха, а уголовка: в багажнике ВАЗа нашли стерлядь на четверть миллиона

В Ханты-Мансийске задержали 49-летнего рыбака: в его машине нашли стерлядь из Красной книги. Ущерб превысил 250 тыс., возбуждено уголовное дело.

Читать полностью » Нягань осталась без бензина АИ-92: на АЗС топливо не поступает неделю — URA.RU сегодня в 16:18

АЗС молчат, водители не выходят: в Нягани исчез 92-й бензин

В Нягани неделю нет бензина АИ-92: часть АЗС отпускает топливо только юрлицам. Дефицит уже ударил по такси, где цены выросли до 350 рублей.

Читать полностью » сегодня в 15:42

Гибкость против офиса: тюменские женщины всё чаще выбирают курьерскую подработку

В Югре почти вдвое вырос интерес женщин к работе курьерами. Чаще всего вакансии выбирают женщины 35–44 лет, привлекает гибкий график и доход 3–5 тыс. в день.

Читать полностью » В ХМАО водитель сегодня в 14:46

Зарплата на нуле — и шлагбаум закрыт: водитель перекрыл КПП в знак протеста

В ХМАО водитель «Сургутнефтегаза» перекрыл КПП, требуя поднять зарплату и ускорить ремонт машин. Компания назвала инцидент частным случаем.

Читать полностью » В Югре один из школьников после апелляции получил пересчёт баллов — депобразования вчера в 23:28

Русскоязычному отказали, иностранцу — разрешили? Власти Югры объяснили ситуацию с приёмом школьников

В Югре разгорелся спор вокруг приёма детей-иностранцев в школы. Депобразования пояснило, что решение комиссии по апелляциям принималось коллегиально.

Читать полностью » Росстат: в ХМАО за девять месяцев 2025 года алкоголь подорожал на 8,9%, бензин — на 8% вчера в 22:28

Сахар почти не вырос, а проезд — да: как в ХМАО чувствуется инфляция

В ХМАО за девять месяцев 2025 года алкоголь подорожал на 8,9%, бензин — на 8%. При этом яйца и овощи заметно подешевели.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Агрономы назвали лучшие сидераты для осеннего сева: фацелия, овёс, горчица, рожь и люпин
УрФО

Тюменская область получит 18,8 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы
Туризм

Журналист Игорь Серебряный рассказал, как делить деньги в путешествии для безопасности
УрФО

В Еманжелинске во дворе детсада № 5 выявлен очаг бешенства животных
Авто и мото

Арбитражный суд обязал МВД выплатить 4,6 млн рублей владельцу Jaguar I-Pace за регистрацию угнанного авто
Дом

RSPCA: еда и мусорные пакеты остаются ключевым фактором проникновения мышей и крыс
Еда

Рецепт краснодарского соуса по ГОСТу: томаты и яблоки без загустителей
Спорт и фитнес

Хардгейнерам нужно чередовать силовые и объёмные тренировки — совет Би Джея Уорда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet