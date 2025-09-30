Транспорт начнёт думать сам: ХМАО внедряет интеллект на перекрёстках
Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из регионов, куда направят федеральные средства на создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Согласно распоряжению правительства РФ, Югра получит 11,1 млн рублей.
Что сказано в документе
"Изменения вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем… Утвержденные приложением 31 (таблица 53) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"".
Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Для чего нужна система
-
Умные светофоры позволят оперативно регулировать транспортные потоки.
-
Система поможет снизить число пробок и повысить пропускную способность дорог.
-
Подобные технологии внедряются в крупных городах округа.
Масштаб программы
Общий объём финансирования для российских регионов на внедрение интеллектуальных систем управления движением составляет 2,7 млрд рублей.
