Транспорт начнёт думать сам: ХМАО внедряет интеллект на перекрёстках

сегодня в 19:18

Лето без дождей оставило реки без глубины: суда в ХМАО больше не идут

Река Казым в Югре обмелела до критической отметки. Из-за малых осадков суда не могут ходить, аналогичная ситуация зафиксирована и на верховьях Оби.

сегодня в 18:16

Один день — и 41 кандидат на выезд: миграционный контроль усилился в Нижневартовске

В Нижневартовске полиция выявила 41 нелегала: им грозит депортация. По итогам рейда составлено 36 протоколов за нарушение миграционного законодательства.

сегодня в 17:17

Не уха, а уголовка: в багажнике ВАЗа нашли стерлядь на четверть миллиона

В Ханты-Мансийске задержали 49-летнего рыбака: в его машине нашли стерлядь из Красной книги. Ущерб превысил 250 тыс., возбуждено уголовное дело.

сегодня в 16:18

АЗС молчат, водители не выходят: в Нягани исчез 92-й бензин

В Нягани неделю нет бензина АИ-92: часть АЗС отпускает топливо только юрлицам. Дефицит уже ударил по такси, где цены выросли до 350 рублей.

сегодня в 15:42

Гибкость против офиса: тюменские женщины всё чаще выбирают курьерскую подработку

В Югре почти вдвое вырос интерес женщин к работе курьерами. Чаще всего вакансии выбирают женщины 35–44 лет, привлекает гибкий график и доход 3–5 тыс. в день.

сегодня в 14:46

Зарплата на нуле — и шлагбаум закрыт: водитель перекрыл КПП в знак протеста

В ХМАО водитель «Сургутнефтегаза» перекрыл КПП, требуя поднять зарплату и ускорить ремонт машин. Компания назвала инцидент частным случаем.

вчера в 23:28

Русскоязычному отказали, иностранцу — разрешили? Власти Югры объяснили ситуацию с приёмом школьников

В Югре разгорелся спор вокруг приёма детей-иностранцев в школы. Депобразования пояснило, что решение комиссии по апелляциям принималось коллегиально.

вчера в 22:28

Сахар почти не вырос, а проезд — да: как в ХМАО чувствуется инфляция

В ХМАО за девять месяцев 2025 года алкоголь подорожал на 8,9%, бензин — на 8%. При этом яйца и овощи заметно подешевели.

