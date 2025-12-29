ИИ против заторов: на 28-м километре под Оренбургом появится саморегулирующийся перекрёсток

На обходе Оренбурга в 2026 году появятся новые "умные" светофоры: федеральные средства направят на модернизацию участка, где интенсивность движения требует более точного регулирования потоков. Об этом сообщает time56. ru, уточняя, что работы запланированы на 28-м километре трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. Новое оборудование должны установить до 31 августа, а сейчас заказчик подбирает подрядчика.

Где появятся светофоры и сколько это будет стоить

Как отмечается в сообщении, речь идет об участке федеральной трассы Р-239, проходящем через Обход Оренбурга. Связанный с городом транспортный поток здесь стабильно высокий, поэтому модернизация инфраструктуры рассматривается как один из способов повысить безопасность и снизить вероятность заторов. Установка светофорного объекта запланирована на 28-м километре дороги, где будет обновлена вся система регулирования.

Средства на выполнение работ выделят из федерального бюджета. Максимальная стоимость контракта, по данным time56. ru, составляет 8,8 млн рублей. Эти расходы включают не только монтаж самих светофоров, но и комплекс сопутствующих работ, необходимых для полноценного запуска объекта.

Что значит "умные" светофоры и что входит в контракт

Новые устройства, как подчеркивается в публикации, будут оснащены интеллектуальной системой управления. Это означает, что светофоры смогут регулировать движение транспорта в зависимости от дорожной обстановки. Такой принцип работы отличается от стандартного фиксированного цикла и предполагает более гибкое распределение времени сигналов.

В контракт входит установка опор, а также систем освещения и электроснабжения. Кроме того, предусмотрен монтаж светодиодных секций и дорожных знаков, необходимых для корректного восприятия сигналов водителями. Таким образом, проект включает не точечную замену оборудования, а создание полноценного регулируемого узла с современной инфраструктурой.

Сроки: работы в первом полугодии и завершение к концу августа

Как сообщает time56. ru, установка светофоров должна быть завершена до 31 августа. При этом сами работы запланированы на первое полугодие 2026 года, а в настоящий момент идет выбор подрядчика, который выполнит монтаж и наладку оборудования. После заключения контракта начнется подготовка площадки и последующая установка элементов системы.

В результате на обходе Оренбурга появится новый регулируемый участок, рассчитанный на повышение управляемости транспортных потоков. Отдельно подчеркивается, что ключевой особенностью проекта станет именно интеллектуальная система регулирования, способная адаптироваться к интенсивности движения.